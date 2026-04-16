Ukraine áp dụng mô hình tác chiến mới chống Nga

"Một mô hình tác chiến mới đang được sử dụng, các đơn vị tấn công bằng thiết bị không người lái, kết hợp các hệ thống không người lái trên không và trên mặt đất với bộ binh thành một hệ thống tích hợp duy nhất", Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay trong một tuyên bố ngắn gọn trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo Reuters.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị một máy bay không người lái ném bom hạng nặng Baba Yaga vào tháng 3 Ảnh: Chụp màn hình The Kyiv Independent

"Cách tiếp cận này đã mang lại kết quả ở phía nam, giúp giành lại một khu vực lãnh thổ rộng lớn kể từ tháng 2", Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định.

Ngoài ra, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 16.4 thông báo trên Telegram rằng lực lượng Kyiv đã giành lại quyền kiểm soát gần 50 km2 lãnh thổ từ Nga trong tháng trước.

Cũng theo ông này, trong bối cảnh thời tiết mùa xuân được cải thiện, lực lượng Nga đã tăng cường các hoạt động tấn công dọc theo gần như toàn bộ chiến tuyến dài 1.200 km.

Ông cho biết thêm khu vực xung quanh thành phố Pokrovsk ở phía đông, nơi Nga đã cố gắng chiếm giữ hoàn toàn kể từ giữa năm 2024, là một trong những nơi giao tranh ác liệt nhất trong tháng 3. Các khu vực Oleksandrivka, Kostiantynivka và Lyman ở phía đông nam và phía đông của Ukraine là những điểm nóng nhất trong tháng 3.

Nga tuyên bố sắp kiểm soát hoàn toàn Donbass

Các cuộc phản công của Ukraine ở phía đông nam đang giúp làm gián đoạn các nỗ lực của Nga xung quanh Pokrovsk và toàn bộ chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga, theo Reuters dẫn lời một số nhà phân tích quân sự.

Trong tuần trước, ông Syrskyi tuyên bố Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 480 km2 lãnh thổ kể từ cuối tháng 1 và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tháng này đã mô tả tình hình chiến tuyến là tốt nhất đối với Ukraine kể từ giữa năm ngoái.

Nga kiểm soát thêm khu định cư?

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.4 tuyên bố đã giành được khu định cư Vovchansky Khutory ở tỉnh Kharkiv thuộc phía đông bắc Ukraine. Quân đội Nga cho hay họ cũng đang cố gắng thiết lập các vùng đệm ở khu vực biên giới Kharkiv và Sumy.

Trong tuyên bố trên Telegram, ông Syrskyi cho biết lực lượng Ukraine đang tìm cách làm giảm khả năng tấn công của Nga bằng cách duy trì tốc độ tấn công cao vào các cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và các cơ sở khác.

Ông còn tuyên bố trong tháng 3, Ukraine đã tấn công 76 mục tiêu như vậy, trong đó có 15 cơ sở trong ngành công nghiệp lọc dầu.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào các cảng, nhà máy lọc dầu và nhà máy sản xuất phân bón của Nga nhằm hạn chế doanh thu xuất khẩu hàng hóa của Moscow khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran đẩy giá cả toàn cầu lên cao.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố mới của bên kia.