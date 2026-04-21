Chiến sự Ukraine ngày 1.517: Cục diện ở châu Âu đang có lợi cho Nga hơn trước

Pháo binh Nga tại tiền tuyến ở Ukraine ảnh: tass

Nga nêu tổn thất của Ukraine

TASS dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 20.4 cho biết trong 24 giờ trước đó lực lượng nước này đã tấn công các tổ hợp công nghiệp – quân sự, hệ thống vận tải và cơ sở hạ tầng sân bay phục vụ quân đội của phía Ukraine.

Trong cùng thời gian, Bộ Quốc phòng Nga ước tính quân đội đối phương đã tổn thất khoảng 1.205 binh sĩ trên toàn bộ tiền tuyến.

Còn theo chuyên gia quân sự Andrey Marochko của Nga, trong tuần qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất gần 7.300 binh sĩ, bao gồm số mà Nga gọi là lính đánh thuê nước ngoài.

Đây là ước tính dựa trên các báo cáo được Bộ Quốc phòng Nga công bố chính thức và được chuyên gia Marochko viết trên trang Vkontakte.

Tổn thất lớn nhất của phe Ukraine được ghi nhận dọc theo giới tuyến phía tây của CHND Donetsk tự xưng và tại vùng Dnepropetrovsk.

Cùng thời gian, lực lượng Nga đã phá hủy 3 xe tăng, một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad, một bệ phóng Vampire, 46 khẩu pháo dã chiến, 36 trạm tác chiến điện tử, 98 kho đạn dược, nhiên liệu và hậu cần, hơn 600 phương tiện các loại, cùng khoảng 1.600 máy bay không người lái (UAV) của đối phương.

Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến Donetsk ảnh: afp

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên, nhưng Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cùng ngày cho biết phía Nga đã tổn thất 1.050 binh sĩ trong vòng 24 giờ trước đó, nâng tổng thương vong binh sĩ lên 1.319.270 người kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022.

Ông Zelensky công khai tổn thất của dầu mỏ Nga trong tháng 3

Cùng ngày, báo Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công tầm xa của quân đội nước này nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga đã khiến Moscow thiệt hại ít nhất 2,3 tỉ USD doanh thu trong tháng 3.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động trong tháng 4", nhà lãnh đạo nói. Trước đó, quân đội Ukraine đã tấn công thêm 4 cơ sở công nghiệp dầu mỏ của Nga vào đêm 18.4.

Mỹ ‘cởi trói’ dầu Nga, Tổng thống Ukraine bức xúc

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng mạnh các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga với mục tiêu làm suy giảm nguồn thu của Điện Kremlin, đặc biệt trong bối cảnh giá dầu tăng mạnh sau xung đột tại Iran.

Kyiv ước tính các cuộc tấn công bằng UAV tầm xa cùng việc thu giữ các tàu chở dầu thuộc "đội tàu bóng tối" đã làm tê liệt khoảng 40% năng lực xuất khẩu dầu của Nga trong tháng 3.

Dầu Nga vừa được Mỹ gia hạn thời gian miễn trừ lệnh cấm vận, theo đó cho phép các nước có thể mua dầu trên những con tàu bị mắc kẹt trên biển đến ngày 16.5. Đây là biện pháp mà theo chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể nhằm giảm áp lực tăng giá dầu sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự ở Iran từ cuối tháng 2.

Nga chưa bình luận về số liệu do ông Zelensky cung cấp.

Cựu tổng thống Rumen Radev không cho rằng có thể giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine bằng biện pháp quân sự ảnh: reuters

Ứng viên thân Nga thắng đậm bầu cử ở Bulgaria

Cựu tổng thống Rumen Radev của đảng Bulgaria Tiến bộ vừa giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội Bulgaria đã kêu gọi nước này nối lại đối thoại với Nga. Ông Radev đã dẫn dắt đảng dân túy cánh tả mới thành lập tiến hành vận động tranh cử với cương lĩnh thúc đẩy đối thoại phản biện với châu Âu và cách tiếp cận thực dụng hơn với Nga.

Phát biểu trước báo giới sau khi có kết quả thăm dò tại các phòng bỏ phiếu, ông Radev nói Bulgaria sẽ tiếp tục trên hành trình với Liên minh châu Âu (EU), nhưng cho rằng Sofia lẫn liên minh cần "tư duy phản biện nhiều hơn" trong chính sách đối ngoại.

Để thành lập chính phủ, một đảng hoặc liên minh cần thắng ít nhất 121 ghế trong tổng số 240 ghế tại quốc hội. Kết quả chung cuộc cho thấy đảng Bulgaria Tiến bộ giành được khoảng 130 ghế tại quốc hội, theo tính toán của DW.

Là người chỉ trích mạnh mẽ chính sách của EU đối với Ukraine, ông Radev phản đối lệnh cấm vận năng lượng Nga của Bulgaria, từng chặn kế hoạch năm 2022 về việc chuyển giao xe bọc thép cho Ukraine. Ông cũng cho rằng cuộc xung đột hiện nay không thể giải quyết bằng biện pháp quân sự.