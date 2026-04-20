Nhật Bản lần đầu tập trận Balikatan đầy đủ với Mỹ - Philippines

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) sẽ tham gia cuộc tập trận Balikatan do Philippines và Mỹ dẫn đầu, bắt đầu từ hôm nay 20.4. Đây là lần đầu tiên Nhật Bản tham gia đầy đủ cuộc tập trận này, theo báo Nikkei Asia.

Lính thủy đánh bộ Mỹ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan tại Rizal thuộc tỉnh Palawan của Philippines vào ngày 18.4.2025 Ảnh: AFP

SDF sẽ cử lực lượng lớn nhất từ trước đến nay với 1.400 binh sĩ tham gia cuộc tập trận Balikatan (tạm dịch: vai kề vai), phản ánh chính sách quốc phòng chủ động của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản điều binh sĩ có khả năng tác chiến tham gia Balikatan, theo tờ The Japan Times.

Nhật Bản đã tham gia Balikatan từ năm 2012 với tư cách là quan sát viên. Nhưng các hoạt động của nước này bị hạn chế. Năm ngoái chỉ có 150 binh sĩ SDF tham gia. Cuộc tập trận năm nay sẽ diễn ra trên khắp Philippines từ ngày 20.4 đến ngày 8.5, với sự tham gia của tổng cộng hơn 17.000 quân nhân.

Hai nữ điều dưỡng thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hướng dẫn học sinh cách viết tên bằng chữ Hán trong cuộc tập trận Balikatan ở Philippines vào tháng 4.2025 Ảnh: Thủy quân lục chiến Mỹ

Các đối tác khác, bao gồm Úc, New Zealand, Pháp và Canada, cũng sẽ tham gia Balikatan. Cuộc tập trận sẽ bao gồm phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, và một cuộc tập trận bắn đạn thật chống đổ bộ.

Sự tham gia của Nhật Bản bao gồm tiến hành các cuộc tập trận đánh chìm tàu ngoài khơi Ilocos Norte, một tỉnh phía bắc Manila giáp Biển Đông. SDF sẽ phóng tên lửa Type 88 nhằm đánh chìm một tàu đã ngừng hoạt động cách đó hơn 74 km.

Một quan chức quân sự Philippines cho hay đây có thể là lần đầu tiên Nhật Bản phóng tên lửa ở Philippines hoặc bên ngoài Nhật Bản kể từ Thế chiến 2. Theo Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro dự kiến sẽ đến thăm nước này trong thời gian diễn ra cuộc tập trận.

Khi tham gia cuộc tập trận Balikatan năm nay, Nhật sẽ kiểm tra sự hợp tác quốc phòng ngày càng sâu rộng của mình với Mỹ và Philippines cũng như cam kết của Tokyo đối với an ninh Biển Đông, theo Nikkei Asia.

Trong thông báo báo chí hồi tuần trước, Văn phòng tham mưu liên hợp của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay SDF đặt mục tiêu tăng cường hợp tác với các bên tham gia khác, "góp phần tạo ra một môi trường an ninh không dung thứ cho những thay đổi hiện trạng một cách đơn phương bằng vũ lực".