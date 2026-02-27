Philippines, Nhật Bản và Mỹ diễn tập ở Biển Đông

Trong tuyên bố ngày 27.2, quân đội Philippines nhấn mạnh cuộc tập trận này thể hiện "cam kết bền vững của các lực lượng đối tác trong việc nâng cao khả năng tương tác, củng cố an ninh hàng hải và tăng cường nhận thức về lĩnh vực hàng hải trong khu vực".

Các nội dung huấn luyện gồm tiếp tế trên biển, tuần tra trên không chung, bay biểu diễn và kiểm tra khả năng thông tin liên lạc, theo Reuters.

Tàu khu trục Antonio Luna của Philippines ở Biển Đông ngày 7.4.2024

ẢNH: AFP

Phát biểu trên tàu khu trục Antonio Luna, đại tá Jennifer Monforte của hải quân Philippines nói với Hãng thông tấn Kyodo News rằng cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các lực lượng, góp phần bảo đảm một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Ông cho rằng hoạt động này "không nên bị xem là đáng lo ngại hay bị các nước láng giềng coi là hành động khiêu khích", đồng thời cáo buộc "sự hiện diện bất hợp pháp" của 2 tàu hải quân Trung Quốc vào những ngày khác nhau trong thời gian diễn ra tập trận.

Theo quân đội Philippines, 2 tiêm kích FA-50 của không quân nước này ngày 24.2 đã phối hợp với một máy bay tuần tra P-3C của Nhật Bản và một máy bay trinh sát P-8A của hải quân Mỹ thực hiện tuần tra trên không phận Batanes - tỉnh cực bắc của Philippines, nằm phía nam đảo Đài Loan.

Cùng ngày, tàu khu trục Antonio Luna của Philippines và tàu khu trục USS Dewey của Mỹ tiến hành các khoa mục diễn tập trên biển, bao gồm nội dung chống tàu ngầm ở khu vực phía nam ranh giới Philippines với eo biển Bashi.

Trước đó, ngày 15 và 16.2, Philippines cũng tổ chức các cuộc tập trận tương tự với Úc và Mỹ. Từ năm 2023, Philippines đã đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với nhiều quốc gia nhằm khẳng định các quyền và chủ quyền hàng hải của mình ở Biển Đông.

Phía Trung Quốc chưa bình luận về thông tin trên. Hồi tháng 9.2025, bình luận về cuộc tập trận chung Philippines, Mỹ và Nhật Bản tại Biển Đông, ông Tian Junli, phát ngôn viên Bộ Tư lệnh chiến khu miền nam Trung Quốc, nhấn mạnh: "Chúng tôi nghiêm túc cảnh báo phía Philippines phải ngay lập tức ngừng các hành động khiêu khích và các hành động làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông".