Trung Quốc tuyên bố vừa tuần tra quanh bãi cạn tranh chấp ở Biển Đông

Khánh An
29/03/2026 21:56 GMT+7

Trung Quốc cho biết nước này vừa tiến hành các cuộc tuần tra trên không và trên biển quanh bãi cạn Scarborough tranh chấp ở Biển Đông vào ngày 29.3.

Tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện gần bãi cạn Scarborough vào ngày 15.2.2024

Hãng Reuters dẫn thông báo của quân đội và Hải cảnh Trung Quốc cho biết nước này đã tiến hành các cuộc tuần tra trên không và trên biển quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào ngày 29.3.

Các hoạt động tuần tra diễn ra sau khi Bắc Kinh và Manila nối lại đàm phán cấp cao vào tuần trước về vùng biển tranh chấp và thảo luận về hợp tác dầu khí trong khu vực.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết hôm 28.3 rằng đây cũng là cuộc thảo luận rộng rãi đầu tiên về quan hệ song phương kể từ tháng 3.2023, nhằm mục đích xây dựng lòng tin giữa các bên.

Những lần đối đầu trên biển gần đây đã làm gia tăng căng thẳng, với việc Manila cáo buộc Bắc Kinh thực hiện các hành động nguy hiểm và sử dụng vòi rồng để can thiệp vào các nhiệm vụ tiếp tế của nước này tại khu vực tranh chấp.

"Các cuộc tuần tra như vậy đóng vai trò là biện pháp đối phó hiệu quả với mọi loại hành vi vi phạm nhân quyền và khiêu khích", Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc cho biết trong một thông cáo hôm 29.3.

Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về đề nghị đưa ra bình luận.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn ScarboroughBiển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn tranh chấp này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.

Philippines và Trung Quốc đã nối lại đàm phán cấp cao về Biển Đông, thảo luận những bước đi ban đầu hướng đến hợp tác dầu và khí đốt trong khi đề cập các vấn đề về nguồn cung năng lượng và phân bón.

