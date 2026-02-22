Tàu chiến Úc đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc theo dõi sát sao

Tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Úc ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 22.2 dẫn lời giới thạo tin cho hay một tàu chiến của Úc đi qua eo biển Đài Loan, lần di chuyển mới nhất qua tuyến đường thủy này của một đồng minh Mỹ mà truyền thông nhà nước Trung Quốc cho rằng đã bị quân đội nước này theo dõi và giám sát.

Theo đó, tàu HMAS Toowoomba - tàu hộ vệ tên lửa lớp Anzac của Hải quân Hoàng gia Úc - đã "thực hiện chuyến đi thường lệ qua eo biển Đài Loan" vào ngày 20 và 21.2 như một phần của "hoạt động triển khai hiện diện khu vực tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".

"Tất cả các tương tác với tàu thuyền và máy bay nước ngoài đều an toàn và chuyên nghiệp", một nguồn tin cho biết.

Tờ Hoàn Cầu thời báo, trích dẫn một nguồn tin quân sự Trung Quốc giấu tên, đưa tin "Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tiến hành theo dõi, giám sát và cảnh báo toàn diện trong suốt quá trình di chuyển" của tàu chiến Úc.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ra thông cáo cho biết luôn theo dõi sát sao vùng trời và vùng biển quanh hòn đảo, đồng thời nói rằng eo biển này là tuyến đường biển quốc tế mà mọi quốc gia đều có quyền tự do đi lại.

Cơ quan này cho biết sẽ "không chủ động tiết lộ thông tin về hoạt động di chuyển của máy bay và tàu thuyền của các bên đồng minh thân thiện", nhưng không nêu rõ chi tiết.

Trước đó, tàu HMAS Toowoomba đã an toàn đi qua khu vực quần đảo Trường Sa ở Biển Đông, trong khuôn khổ đợt triển khai hiện diện khu vực vào năm 2026, theo trang web Bộ Quốc phòng Úc hôm 13.2.