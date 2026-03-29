Philippines, Trung Quốc nối lại đàm phán về Biển Đông, an ninh năng lượng

Ảnh chụp hôm 15.2.2024 cho thấy một tàu hải cảnh Trung Quốc di chuyển gần tàu của hải quân Philippines BRP Datu Tamblot gần Bãi cạn Scarborough ảnh: afp

Bộ Ngoại giao Philippines hôm 28.3 thông báo cuộc đàm phán cấp cao về Biển Đông đánh dấu vòng đối thoại thứ 11 theo khuôn khổ tham vấn song phương được thiết lập từ năm 2017. Đây cũng là cuộc họp giữa hai bên đầu tiên theo cơ chế này kể từ tháng 1.2025.

Trong tuyên bố hôm 28.3, Manila một lần nữa nhấn mạnh các quan điểm về lập trường, nêu lên những quan ngại về những sự cố đe dọa binh sĩ và ngư dân Philippines, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao, duy trì liên lạc và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Hai bên cũng trao đổi bước đầu về khả năng hợp tác dầu mỏ và khí đốt, cũng như nhấn mạnh sự cần thiết trong việc đảm bảo nguồn cung ổn định về năng lượng và phân bón.

Cuộc đối thoại diễn ra sau khi Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. trước đó trong tuần đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, viện dẫn những sự gián đoạn trong nguồn cung dầu mỏ do xung đột Trung Đông và công bố những nỗ lực mới nhằm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng, bao gồm từ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, hai bên còn thảo luận về năng lượng tái tạo, nông nghiệp, thương mại, cũng như những sáng kiến tăng cường giao lưu nhân dân như miễn thị thực và mở các đường bay thẳng.

Philippines cho biết hai nước "tiếp tục đạt được tiến triển" trong việc củng cố lòng tin trên biển, bao gồm tăng cường liên lạc giữa lực lượng cảnh sát biển hai bên.

Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông kêu gọi Philippines có "hành động cụ thể" nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Hai nước dự kiến sẽ tiếp tục các cuộc tham vấn cấp bộ trưởng ngoại giao trong năm nay.