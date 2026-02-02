Biển Đông giữa những sóng ngầm căng thẳng mới

Hôm qua 1.2, Cổng thông tin của Quân ủy T.Ư Trung Quốc đưa tin hải quân nước này vừa tổ chức cuộc tập trận ở Biển Đông.

Thêm nhiều hoạt động quân sự

Theo đó, tàu đổ bộ tấn công Hải Nam thuộc loại Type 075 đã tiến hành một cuộc tập trận cường độ cao và định hướng chiến đấu ở Biển Đông. Cuộc tập trận tập trung vào các nội dung như phối hợp trên không - biển, phòng thủ tên lửa…, đồng thời thử nghiệm và tăng cường khả năng phối hợp chiến đấu của quân đội ở vùng biển xa. Tàu Type 075 có thể mang theo nhiều máy bay trực thăng, về lâu dài còn được hướng đến mang theo các loại chiến đấu cơ thế hệ 5 tàng hình cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng. Vì thế, tàu Hải Nam nằm trong lực lượng được hải quân Trung Quốc thúc đẩy năng lực tấn công đổ bộ toàn diện và đã nhiều lần tập trận ở khu vực Biển Đông.

Tàu đổ bộ tấn công Hải Nam trong clip tập trận vừa diễn ra ở Biển Đông ẢNH: CHINAMIL

Liên quan cuộc tập trận trên, tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin: "Kể từ tháng 1, Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam (vốn phụ trách khu vực Biển Đông - NV) đã liên tục tăng cường tuần tra hải quân và không phận trong vùng biển và không phận xung quanh đảo Hoàng Nham". Hoàng Nham là tên mà Trung Quốc gọi bãi cạn Scarborough ở quần đảo Trường Sa.

Theo một clip do Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam công bố về cuộc tập trận trên, có cả oanh tạc cơ hạng nặng H-6K được trang bị tên lửa chống hạm YJ-12 và tàu khu trục Hàm Dương loại Type 055, cùng các máy bay chiến đấu và nhiều tàu chiến khác cũng tham gia.

Cuộc tập trận diễn ra ngay sau khi Philippines và Mỹ cũng tiến hành cuộc tập trận chung quanh bãi cạn Scarborough hồi cuối tháng 1. Tham gia cuộc tập trận chung của Mỹ và Philippines có tàu khu trục USS John Finn (DDG-113) của Mỹ cùng các tàu chiến BRP Antonio Luna (FF 151) và tàu tuần duyên BRP Gabriela Silang (OPV 8301) của Philippines, kết hợp với một số máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát và máy bay trực thăng. Khi cuộc tập trận này đang diễn ra, một tàu hộ tống loại Type 054A của Trung Quốc được cho là đã tiếp cận gần đội hình tàu chiến của Mỹ và Philippines.

Trong một diễn biến khác, tờ South China Morning Post vừa dẫn phân tích của AllSource Analysis (Mỹ), công ty thông tin tình báo không gian địa lý, từ một ảnh chụp vệ tinh vào ngày 21.1 cho thấy lần đầu tiên một ụ tàu mới được đưa vào hoạt động tại căn cứ hải quân Ngọc Lâm (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) để bảo trì các tàu sân bay. Cũng theo đó, tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã đi vào ụ cạn trên lần đầu vào ngày 20 hoặc 21.1. Trước đây, các tàu sân bay của Trung Quốc phải quay về các cơ sở ở phía bắc để bảo trì. Vì thế, hạ tầng mới trên giúp hải quân Trung Quốc tăng cường "nhịp độ hoạt động" cho tàu sân bay ở khu vực Biển Đông.

Hải cảnh Trung Quốc tăng cường hoạt động

Theo một báo cáo mới đây của Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) tại Mỹ, hải cảnh Trung Quốc (CCG) đã thực hiện một sự thay đổi lớn vào năm 2025 để tập trung nỗ lực vào bãi cạn Scarborough và bãi cạn Sabina (đều thuộc quần đảo Trường Sa).

Cụ thể, số lượng hoạt động tuần tra của CCG năm 2025 đã tăng so với năm 2024, trong đó tập trung nhiều hơn ở Scarborough và Sabina. Điều này cho thấy sự phân bổ các nguồn lực CCG đến các điểm nóng giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông.

AMTI đã đo lường các cuộc tuần tra của CCG bằng cách so sánh số liệu: số ngày tàu, được định nghĩa là tổng số ngày của một tàu CCG tại mỗi địa điểm và ngày dương lịch, là số ngày riêng biệt trong năm mà ít nhất một tàu CCG được quan sát tại mỗi khu vực. Việc đo lường áp dụng với 6 thực thể ở Trường Sa: bãi cạn Luconia, bãi cạn Sabina, bãi cạn Scarborough, bãi cạn Second Thomas, đảo Thị Tứ và một khu vực ở rìa phía tây nam của "đường lưỡi bò".

Kết quả, năm 2025, các cuộc tuần tra của CCG trên 6 địa điểm lên tới 2.183 ngày vận chuyển, tăng đáng kể so với mức 1.939 ngày vận chuyển vào năm 2024. Sự gia tăng này trùng hợp với một sự thay đổi lớn trong nỗ lực tuần tra hướng về bãi cạn Scarborough và bãi cạn Sabina. Số ngày tàu CCG hoạt động tại một số thực thể khác đã giảm từ 364 xuống 257 tại bãi cạn Luconia; 288 giảm còn 131 tại bãi cạn Second Thomas; 281 còn 51 tại đảo Thị Tứ… Trong khi đó, tổng số ngày tàu CCG hoạt động ở bãi cạn Scarborough tăng hơn gấp đôi từ 516 vào năm 2024 lên 1.099 vào năm 2025, với bãi cạn Sabina thì tăng từ 139 lên 405 ngày.