Tàu Trung Quốc hiện diện ở mức chưa từng có tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông?

Theo bài phân tích được đăng trên trang web của AMTI ngày 29.1, tổng số ngày hiện diện tại bãi cạn Scarborough của từng tàu hải cảnh Trung Quốc cộng lại đã tăng hơn gấp đôi, từ 516 ngày trong năm 2024 lên 1.099 ngày trong năm 2025.

Tàu hải cảnh Trung Quốc hiện diện gần bãi cạn Scarborough vào ngày 15.2.2024 Ảnh: AFP

Cũng theo AMTI, lực lượng hải cảnh Trung Quốc hiện diện gần như quanh năm tại bãi cạn Scarborough, với các cuộc tuần tra được quan sát thấy trong 352 ngày.

Phân tích của AMTI dựa trên dữ liệu từ Hệ thống Nhận dạng tự động (AIS), một hệ thống theo dõi sử dụng bộ phát đáp trên tàu để cung cấp thông tin thời gian thực cho các tàu khác, giới chức ven biển và vệ tinh.

Sự hiện diện của các tàu hải cảnh Trung Quốc tại Scarborough đã mở rộng sang khu vực rộng hơn về phía đông của bãi cạn này, theo AMTI.

Dữ liệu AIS cho thấy trung bình mỗi ngày có 3 tàu hải cảnh Trung Quốc hoạt động xung quanh Scarborough, nhưng sự hiện diện thực tế gần như chắc chắn cao hơn. Dù dữ liệu AIS cho thấy khoảng trống trong 12 ngày từ ngày 17-28.2.2025, Lực lượng Tuần duyên Philippines báo cáo rằng các tàu hải cảnh vẫn hoạt động tại Scarborough trong thời gian đó, theo AMTI.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc cũng như Philippines đối với phân tích mới của AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ).

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.