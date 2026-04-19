Triều Tiên phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo ra biển

Người dân Hàn Quốc tại một ga tàu ở Seoul theo dõi tin tức về Triều Tiên phóng tên lửa sáng 19.4 ẢNH: AFP

Hãng Yonhap ngày 19.4 đưa tin CHDCND Triều Tiên vừa phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này, trong lần phóng thử mới nhất nhằm tăng cường năng lực quân sự.

Đây là lần phóng tên lửa đạn đạo thứ bảy của Triều Tiên trong năm nay và lần phóng thứ tư trong tháng này.

Bộ Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện các tên lửa được phóng từ khu vực Sinpho ở Triều Tiên vào khoảng 6 giờ 10 ngày 19.4 (giờ địa phương), đồng thời cho biết thêm JCS đã tăng cường giám sát để đề phòng khả năng phóng thêm tên lửa.

"Quân đội của chúng ta duy trì vững chắc tư thế sẵn sàng trong khi chia sẻ chặt chẽ thông tin về tên lửa đạn đạo của Triều Tiên với phía Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh tăng cường giám sát để đề phòng các vụ phóng thêm", JCS cho biết.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết họ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về an ninh.

Hãng Kyodo dẫn thông cáo của chính phủ Nhật Bản cho biết dường như các đầu đạn do Triều Tiên phóng lên đã rơi xuống ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật. Theo thông cáo, chưa có thiệt hại nào được ghi nhận ở Nhật sau cuộc phóng.

Triều Tiên chưa lên tiếng về cuộc phóng thử nêu trên.

Theo Reuters dẫn lời giáo sư Lim Eul-chul tại Đại học Kyungnam (Hàn Quốc), trong khi Mỹ đang tập trung vào Iran, Triều Tiên coi đây là thời điểm vàng để nâng cấp năng lực hạt nhân và tên lửa của mình".

Các cuộc thử nghiệm như vậy vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về chương trình tên lửa của Triều Tiên. Bình Nhưỡng bác bỏ lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc, cho rằng lệnh cấm xâm phạm quyền tự vệ đối với chủ quyền của nước này.

Cuộc phóng này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Mỹ đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh vào giữa tháng 5, trong đó Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thảo luận về Triều Tiên.