Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump muốn các hãng ô tô Mỹ sản xuất vũ khí như trong Thế chiến 2?

Khánh An
Khánh An
16/04/2026 09:40 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn các hãng ô tô Mỹ sản xuất vũ khí và đang thảo luận về khả năng huy động nhân lực cùng năng lực sản xuất của những công ty này.

Xe chiến thuật hạng nhẹ hỗn hợp Oshkosh

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 16.4 dẫn các nguồn thạo tin cho hay những quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ đã đàm phán về việc sản xuất vũ khí và các vật tư quân sự khác với lãnh đạo một số hãng ô tô, trong đó có CEO Mary Barra của General Motors và CEO Jim Farley của Ford Motor.

Lầu Năm Góc quan tâm đến việc huy động các công ty này sử dụng nhân lực và năng lực sản xuất để tăng cường sản xuất đạn dược cùng các thiết bị khác, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và Iran làm cạn kiệt nguồn cung.

Các cuộc đàm phán mang tính sơ bộ và bao quát nhiều vấn đề, theo các nguồn tin. Các quan chức quốc phòng nói rằng có thể sẽ cần những nhà sản xuất Mỹ hỗ trợ các công ty quốc phòng truyền thống, đồng thời đặt vấn đề liệu các công ty này có thể nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực quốc phòng hay không.

GE Aerospace và Oshkosh, nhà sản xuất xe cộ và máy móc, nằm trong số các công ty tham gia đàm phán.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết bộ này "cam kết nhanh chóng mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng bằng cách tận dụng tất cả các giải pháp và công nghệ thương mại hiện có để đảm bảo lực lượng chiến đấu của chúng ta duy trì lợi thế quyết định".

Các cuộc thảo luận này là động thái mới nhất của chính quyền nhằm đưa ngành sản xuất quân sự vào trạng thái mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gọi là "tình trạng thời chiến".

Các cuộc thảo luận đã bắt đầu trước khi xung đột ở Iran nổ ra, theo các nguồn tin. Áp lực từ các cuộc xung đột lên kho dự trữ đạn dược của Mỹ càng cho thấy quân đội cần thêm các đối tác thương mại để nhanh chóng tăng cường nguồn cung cấp đạn dược và thiết bị chiến thuật, chẳng hạn như tên lửa và công nghệ chống máy bay không người lái.

Trong các cuộc đàm phán với các giám đốc điều hành sản xuất của Mỹ, các quan chức quốc phòng đã nêu việc tăng cường sản xuất vũ khí là vấn đề an ninh quốc gia.

Ông Logan Jones, giám đốc tăng trưởng mảng vận tải của Oshkosh (trụ sở tại bang Wisconsin) cho biết công ty đã bắt đầu đối thoại với Lầu Năm Góc vào tháng 11.2025, sau lời kêu gọi của Bộ trưởng Hegseth về việc các công ty tăng cường sản xuất.

Dù Oshkosh sản xuất xe chở quân chiến thuật cho Lục quân Mỹ và các đồng minh, phần lớn doanh thu 10,5 tỉ USD của công ty đến từ các lĩnh vực ngoài quốc phòng.

Chính quyền Mỹ đã từng kêu gọi các nhà sản xuất ô tô Mỹ hỗ trợ. GM và Ford đã hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị y tế để sản xuất hàng chục ngàn máy thở trong những ngày đầu của đại dịch Covid-19.

Việc chuyển hướng sản xuất trong nước cho mục đích quân sự đã có tiền lệ. Các hãng ô tô Mỹ ở thành phố Detroit (bang Michigan) đã ngừng hoạt động sản xuất thông thường trong Thế chiến II để sản xuất máy bay ném bom, động cơ máy bay và xe tải.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận