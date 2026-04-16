Ông Trump muốn các hãng ô tô Mỹ sản xuất vũ khí như trong Thế chiến 2?

Xe chiến thuật hạng nhẹ hỗn hợp Oshkosh

Hãng Reuters ngày 16.4 dẫn các nguồn thạo tin cho hay những quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ đã đàm phán về việc sản xuất vũ khí và các vật tư quân sự khác với lãnh đạo một số hãng ô tô, trong đó có CEO Mary Barra của General Motors và CEO Jim Farley của Ford Motor.

Lầu Năm Góc quan tâm đến việc huy động các công ty này sử dụng nhân lực và năng lực sản xuất để tăng cường sản xuất đạn dược cùng các thiết bị khác, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine và Iran làm cạn kiệt nguồn cung.

Các cuộc đàm phán mang tính sơ bộ và bao quát nhiều vấn đề, theo các nguồn tin. Các quan chức quốc phòng nói rằng có thể sẽ cần những nhà sản xuất Mỹ hỗ trợ các công ty quốc phòng truyền thống, đồng thời đặt vấn đề liệu các công ty này có thể nhanh chóng chuyển sang lĩnh vực quốc phòng hay không.

GE Aerospace và Oshkosh, nhà sản xuất xe cộ và máy móc, nằm trong số các công ty tham gia đàm phán.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết bộ này "cam kết nhanh chóng mở rộng cơ sở công nghiệp quốc phòng bằng cách tận dụng tất cả các giải pháp và công nghệ thương mại hiện có để đảm bảo lực lượng chiến đấu của chúng ta duy trì lợi thế quyết định".

Các cuộc thảo luận này là động thái mới nhất của chính quyền nhằm đưa ngành sản xuất quân sự vào trạng thái mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gọi là "tình trạng thời chiến".

Các cuộc thảo luận đã bắt đầu trước khi xung đột ở Iran nổ ra, theo các nguồn tin. Áp lực từ các cuộc xung đột lên kho dự trữ đạn dược của Mỹ càng cho thấy quân đội cần thêm các đối tác thương mại để nhanh chóng tăng cường nguồn cung cấp đạn dược và thiết bị chiến thuật, chẳng hạn như tên lửa và công nghệ chống máy bay không người lái.

Trong các cuộc đàm phán với các giám đốc điều hành sản xuất của Mỹ, các quan chức quốc phòng đã nêu việc tăng cường sản xuất vũ khí là vấn đề an ninh quốc gia.

Ông Logan Jones, giám đốc tăng trưởng mảng vận tải của Oshkosh (trụ sở tại bang Wisconsin) cho biết công ty đã bắt đầu đối thoại với Lầu Năm Góc vào tháng 11.2025, sau lời kêu gọi của Bộ trưởng Hegseth về việc các công ty tăng cường sản xuất.

Dù Oshkosh sản xuất xe chở quân chiến thuật cho Lục quân Mỹ và các đồng minh, phần lớn doanh thu 10,5 tỉ USD của công ty đến từ các lĩnh vực ngoài quốc phòng.

Chính quyền Mỹ đã từng kêu gọi các nhà sản xuất ô tô Mỹ hỗ trợ. GM và Ford đã hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị y tế để sản xuất hàng chục ngàn máy thở trong những ngày đầu của đại dịch Covid-19.

Việc chuyển hướng sản xuất trong nước cho mục đích quân sự đã có tiền lệ. Các hãng ô tô Mỹ ở thành phố Detroit (bang Michigan) đã ngừng hoạt động sản xuất thông thường trong Thế chiến II để sản xuất máy bay ném bom, động cơ máy bay và xe tải.