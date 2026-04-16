Mỹ áp thêm cấm vận, Iran dọa đánh chìm tàu Mỹ ở eo biển Hormuz

Một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ ở eo biển Hormuz hôm 11.4 ẢNH: DVIDS

Hãng AFP ngày 16.4 dẫn lời cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei cảnh báo rằng Iran sẽ đánh chìm các tàu của Mỹ ở eo biển Hormuz nếu Mỹ quyết định kiểm soát tuyến đường hàng hải quan trọng này.

Mỹ đang áp đặt lệnh phong tỏa quân sự eo biển Hormuz sau khi Iran chặn đường vận chuyển trong cuộc xung đột diễn ra trong hơn 6 tuần. Xung đột hiện đang tạm lắng khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài 2 tuần vẫn còn hiệu lực.

"Ông Trump muốn trở thành cảnh sát của eo biển Hormuz. Đây có thực sự là nhiệm vụ của ông ấy? Đây có phải là nhiệm vụ của một đội quân hùng mạnh như Mỹ?", ông Mohsen Rezaei, cựu Tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), phát biểu trên truyền hình nhà nước. Ông Rezaei được ông Khamenei bổ nhiệm làm cố vấn quân sự vào tháng trước.

"Những con tàu của các người sẽ bị đánh chìm bởi những tên lửa đầu tiên của chúng tôi và đã tạo ra mối nguy hiểm lớn cho quân đội Mỹ. Chúng hoàn toàn nằm trong tầm tên lửa và bị chúng tôi phá hủy", ông Rezaei đe dọa.

Từ lâu được coi là người theo đường lối cứng rắn ngay cả trong IRGC, ông Rezaei nói rằng sẽ "tuyệt vời" nếu Mỹ phát động một cuộc tấn công trên bộ vào Iran vì "chúng ta sẽ bắt giữ hàng ngàn con tin và sau đó mỗi con tin chúng ta sẽ nhận được một tỉ USD".

Bày tỏ quan điểm cá nhân, ông nói rằng mình không ưu tiên việc gia hạn lệnh ngừng bắn.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tài chính Mỹ ngày 15.4 công bố siết cấm vận đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran.

Biện pháp trừng phạt mới nhắm vào cơ sở hạ tầng vận chuyển dầu mỏ bằng cách áp đặt lệnh cấm vận lên hơn hai chục cá nhân, công ty và tàu thuyền hoạt động trong mạng lưới của ông trùm vận chuyển dầu mỏ Mohammad Hossein Shamkhani.

"Bộ Tài chính đang hành động mạnh mẽ với 'Cơn thịnh nộ kinh tế' bằng cách nhắm vào giới tinh hoa của chính quyền Iran như gia đình Shamkhani, những kẻ tìm cách trục lợi trên lưng người dân Iran", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết.

Mohammad Hossein Shamkhani là con trai của quan chức an ninh Ali Shamkhani, cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ông Ali Shamkhani và ông Khamenei đều thiệt mạng vào ngày 28.2, ngày đầu tiên Mỹ và Israel tấn công Iran, bắt đầu cuộc xung đột ở Trung Đông.

"Mỹ đang hành động một cách dứt khoát để hạn chế khả năng tạo ra doanh thu của Iran khi nước này cố gắng giữ eo biển Hormuz làm 'con tin'", Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo.