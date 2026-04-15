Thị trường vũ khí Nhật Bản sắp mở cửa lớn nhất sau Thế chiến 2

Xe tăng Type 10 của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản tập trận tại tại thao trường Narashino ở Funabashi, phía đông Tokyo, hôm 11.1 ẢNH: REUTERS

Việc Nhật Bản sắp nới lỏng các quy định xuất khẩu vũ khí đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhiều nước, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lưỡng lự về các cam kết an ninh với các đồng minh, còn xung đột ở Iran và Ukraine đang gây áp lực lên nguồn cung vũ khí của Mỹ.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi vừa thông qua những thay đổi vào tuần này, khi bà nỗ lực vực dậy nền công nghiệp quân sự của đất nước. Reuters ngày 15.4 dẫn lời 3 quan chức chính phủ Nhật cho hay chính phủ sẽ chính thức thông qua các quy định mới ngay trong tháng này.

Nhiều nước quan tâm

Nhật chi 60 tỉ USD cho lực lượng phòng vệ trong năm nay. Nhật duy trì một ngành công nghiệp quốc phòng quy mô đáng kể, có khả năng sản xuất các hệ thống tiên tiến như tàu ngầm và máy bay chiến đấu.

Tàu hộ tống tàng hình lớp Mogami của Nhật ẢNH: REUTERS

Trong số những khách hàng tiềm năng mới có quân đội Ba Lan và Hải quân Philippines, những lực lượng đang trải qua quá trình hiện đại hóa, theo các quan chức Nhật và các nhà ngoại giao nước ngoài tại Tokyo.

Các nhà thầu quốc phòng Toshiba và Mitsubishi Electric đang tuyển dụng nhân viên và tăng năng lực sản xuất để tận dụng nhu cầu, các giám đốc điều hành của họ cho biết, cung cấp những chi tiết chưa từng được công bố trước đây.

Theo 2 quan chức Nhật, một trong những thỏa thuận đầu tiên mà chính phủ của bà Takaichi có khả năng phê duyệt là xuất khẩu tàu hộ tống cũ sang Philippines, trước khi xuất khẩu các hệ thống phòng thủ tên lửa.

Xe tăng Type 10 của Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản tại một hội chợ thiết bị quốc phòng ở Chiba ẢNH: REUTERS

Ông Mariusz Boguszewski, phó trưởng phái đoàn Đại sứ quán Ba Lan tại Nhật, cho biết Warsaw và Tokyo có thể giúp lấp đầy những khoảng trống trong kho vũ khí của nhau, hợp tác trong các lĩnh vực như hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) và tác chiến điện tử.

Tập đoàn WB của Ba Lan, một trong những nhà thầu quốc phòng tư nhân lớn nhất châu Âu, năm ngoái đã ký một thỏa thuận sơ bộ về UAV với nhà sản xuất máy bay ShinMaywa của Nhật.

Giảm lệ thuộc Mỹ

Ba nhà ngoại giao châu Âu khác cho biết việc Nhật nới lỏng chính sách xuất khẩu vũ khí tạo cơ hội để giảm bớt sự phụ thuộc nặng nề vào vũ khí của Mỹ, vốn đang chịu áp lực do các cuộc xung đột.

Theo các nhà ngoại giao này, tính khó đoán của ông Trump, chẳng hạn như những lời đe dọa rời khỏi NATO và sáp nhập Greenland, cũng đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đa dạng hóa nguồn cung vũ khí.

Văn phòng của bà Takaichi từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể liên quan những vấn đề trên, thay vào đó nhắc lại bài phát biểu hôm 20.2, trong đó nhà lãnh đạo nói rằng bà đang xem xét lại các biện pháp kiểm soát để tăng cường sản xuất quốc phòng của Nhật và củng cố năng lực của các đồng minh.

Mỹ từ lâu đã thống trị các chuỗi cung ứng quân sự toàn cầu. Theo một báo cáo hồi tháng 3 của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), nước này chiếm 95% lượng nhập khẩu quốc phòng của Nhật, 85% lượng nhập khẩu của Úc và Anh, và 77% lượng nhập khẩu của Ả Rập Xê Út trong giai đoạn 2021-2025.

Nhật từng bước hướng đến xuất khẩu vũ khí như thế nào? Năm 2014: Cựu Thủ tướng Shinzo Abe chấm dứt lệnh cấm xuất khẩu vũ khí gần như toàn diện có hiệu lực từ năm 1976, cho phép một số trường hợp chuyển giao vũ khí để hỗ trợ nhân đạo và hợp tác quốc tế.

Năm 2016: Philippines thuê 5 máy bay huấn luyện TC-90 đã qua sử dụng để tuần tra biển.

Năm 2020: Mitsubishi Electric cung cấp radar giám sát không phận cho Philippines.

Năm 2022: Nhật tham gia cùng Anh và Ý trong Chương trình Không quân Chiến đấu Toàn cầu (GCAP).

Năm 2023: Nhật thiết lập Cơ chế Hỗ trợ An ninh Hải ngoại (OSA), cung cấp viện trợ quân sự cho các quốc gia cùng chí hướng ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Năm 2025: Úc chọn phiên bản nâng cấp của tàu khu trục lớp Mogami của MHI trong đơn đặt hàng trị giá 7 tỉ USD.

Năm 2026: Đảng LDP cầm quyền đề xuất bãi bỏ các giới hạn hiện hành về việc bán vũ khí chỉ trong 5 loại: vận tải, cứu trợ và cứu nạn, hệ thống cảnh báo sớm, giám sát và rà phá bom mìn.



