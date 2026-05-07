Nga, Ukraine đều tố đối phương tấn công trước lệnh ngừng bắn

Khánh An
07/05/2026 05:33 GMT+7

Trang The Kyiv Independent ngày 6.5 dẫn lời giới chức địa phương Ukraine cáo buộc Nga tấn công tại các thành phố Kramatorsk (tỉnh Donetsk) và Zaporizhzhia (tỉnh Zaporizhzhia) vào một ngày trước đó, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng và 56 người bị thương.

Tỉnh trưởng Zaporizhzhia Ivan Fedorov cho biết Nga tấn công thủ phủ tỉnh này bằng 4 quả bom điều khiển, đánh trúng một cửa hàng sửa chữa ô tô và gây thiệt hại thêm tại khu vực lân cận. Cuộc tấn công khiến 12 người thiệt mạng và 43 người bị thương, trong đó có 4 người nguy kịch. Tại Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin cho hay Nga đánh bom Kramatorsk, khiến ít nhất 5 người đã thiệt mạng và 13 người bị thương. Vụ tấn công cũng gây hư hại các tòa nhà chung cư và xe cộ, trong khi một số khu vực của thành phố bị mất điện. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên án các cuộc tấn công của Nga, trong khi Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha chỉ trích Nga vi phạm lệnh ngừng bắn do Ukraine đề xuất.

Lính cứu hỏa chữa cháy tại một khu vực ở TP.Kramatorsk ngày 5.5

ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, Hãng TASS ngày 6.5 dẫn lời nghị sĩ Nga Mikhail Sheremet nói rằng Ukraine tấn công TP.Dzhankoy ở Crimea ngay trước lệnh ngừng bắn vào dịp kỷ niệm ngày Chiến thắng cho thấy Kyiv không quan tâm hòa đàm. Vào tối 5.5, người đứng đầu chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergey Aksyonov, cho hay quân đội Ukraine đã tấn công Dzhankoy, khiến 5 thường dân thiệt mạng.

Ukraine và Nga đều chưa phản hồi về những thông tin trên của đối phương, nhưng trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường. 

Tổng thống Ukraine nói tên lửa Flamingo bay 1.500 km tấn công mục tiêu Nga

Ngày 4.5, ông Zelensky thông báo Ukraine công bố lệnh ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ ngày 6.5, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin lại công bố lệnh ngừng bắn từ ngày 8 - 9.5 vào dịp kỷ niệm ngày Chiến thắng.

Trong một diễn biến khác, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5.5 cho biết đã thông qua thương vụ trị giá 373,6 triệu USD nhằm bán các thiết bị quân sự cho Ukraine, trong đó có bom đa nhiệm JDAM và các thiết bị liên quan. Nhà thầu chính trong thỏa thuận là Boeing. 

Chiến sự Ukraine ngày 1.532: Ukraine gia tăng áp lực lên Nga?

Phía Ukraine tuyên bố đã tấn công một số cơ sở ở đất Nga, và được cho là đang gia tăng áp lực lên Moscow bằng cách tuyên bố sẽ ngừng bắn trước Nga.

nga UKRAINE Ngừng bắn Cáo buộc
