Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.543: Ukraine đánh nhà máy phân bón, Nga tiến lên ở tiền tuyến

Khánh An
17/05/2026 05:10 GMT+7

Ukraine tấn công nhà máy phân bón lớn tham gia chế tạo chất nổ cho quân đội Nga, trong khi lực lượng Nga tiến lên ở tiền tuyến và giành quyền kiểm soát thêm 2 ngôi làng.

Theo trang tin Astra ngày 16.5, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại nhà máy Nevinnomyssk Azot ở vùng Stavropol phía nam nước Nga sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Nhà máy này là một trong những cơ sở sản xuất phân bón khoáng và hóa chất lớn nhất của Nga, được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ. Ông Andrii Kovalenko, quan chức Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine, trước đó đã mô tả cơ sở này là "một thành phần quan trọng" của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công bằng UAV tầm xa nhắm vào những cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp của Nga, theo trang The Kyiv Independent.

Nhà máy Nevinnomyssk Azot sản xuất tới 1 triệu tấn amoniac và hơn 1 triệu tấn amoni nitrat mỗi năm, những nguyên liệu được sử dụng trong sản xuất thuốc nổ và đạn pháo.

Kênh Telegram Exilenova Plus của Ukraine đăng tải đoạn video được mô tả là cảnh cháy tại nhà máy, đồng thời cho biết thêm rằng người dân địa phương cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ trong đêm.

Nhà máy này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 250 km, trong tầm hoạt động của UAV tầm xa của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.5 cho biết rằng các đơn vị phòng không và tác chiến điện tử đã đánh chặn 138 UAV của Ukraine trong đêm trên 15 khu vực của Nga. Vùng Stavropol không được đề cập trong thông cáo.

Thống đốc vùng Stavropol Krai, ông Vladimir Vladimirov, xác nhận khu vực này đã bị tấn công bằng UAV, đồng thời khẳng định hệ thống phòng không Nga đã "đẩy lùi cuộc tấn công của UAV đối phương".

Nga kiểm soát thêm 2 làng

Hãng RIA ngày 16.5 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát các làng Borova và Kutkivka ở tỉnh Kharkiv của Ukraine.

Ukraine chưa lập tức bình luận về thông tin trên. Giới chức Ukraine ngày 16.5 cho hay lực lượng Nga tập kích tại nhiều nơi ở Ukraine khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 63 người bị thương trong vòng 24 giờ trước đó.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 294 UAV trong đêm, 269 chiếc trong số đó đã bị bắn hạ. Có 20 UAV đánh trúng trực tiếp tại 15 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống được ghi nhận tại 9 địa điểm khác.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Hai bên trước nay luôn bác bỏ cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường.

Ukraine nhận 528 thi thể

Ngày 16.5, cơ quan chức năng Ukraine cho biết đã hồi hương 528 thi thể mà Nga thông báo có thể thuộc về các binh sĩ Ukraine.

"Các điều tra viên thuộc cơ quan thực thi pháp luật, phối hợp với đại diện từ các viện pháp y, sẽ thực hiện mọi bước cần thiết để xác định danh tính hài cốt được hồi hương", phía Ukraine cho biết.

Hôm 8.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Nga và Ukraine sẽ ngừng bắn trong ba ngày từ 9-11.5, cũng như việc trao đổi 1.000 tù nhân từ mỗi bên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng việc trao đổi tù nhân hôm 15.5 đánh dấu giai đoạn đầu tiên của cuộc trao đổi mà ông Trump đã công bố.

Tổng thống Putin sắp thăm Trung Quốc

Điện Kremlin ngày 16.5 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 19 và 20.5, chỉ ít ngày sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Trump.

Trong chuyến công du sắp tới, Tổng thống Putin sẽ thảo luận với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về cách "thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược" giữa Moscow và Bắc Kinh, theo AFP dẫn thông báo từ Điện Kremlin.

Cũng theo thông báo này, hai nhà lãnh đạo sẽ "trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng" và ký một tuyên bố chung khi kết thúc cuộc hội đàm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

