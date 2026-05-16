Chiến sự Ukraine ngày 1.542: Nga tập kích dồn dập, Kyiv tăng đánh nhà máy lọc dầu

Tổng thống Ukraine cáo buộc: "Các nhân viên cứu hộ của chúng tôi... đã làm việc không ngừng nghỉ trong hơn một ngày. Người Nga gần như san bằng toàn bộ một phần của tòa nhà bằng tên lửa của họ". Kyiv đã tuyên bố ngày 15.5 là ngày quốc tang và các sự kiện giải trí bị hủy hoặc hoãn, theo The Kyiv Independent.

Hiện trường tòa nhà chung cư bị tấn công tại Kyiv, Ukraine ngày 15.5.2026 ẢNH: REUTERS

Theo Bộ Nội vụ Ukraine, hàng trăm nhân viên cứu hộ đã đào bới khoảng 3.000 m3 đống đổ nát. Giới chức thành phố Kyiv cho biết gần 50 người bị thương và khoảng 400 người cần hỗ trợ tâm lý.

Ông Zelensky cho biết phân tích ban đầu cho thấy tòa nhà bị đánh trúng bởi một tên lửa Kh-101 do Nga sản xuất gần đây. Không quân Ukraine cho hay Nga đã phóng 56 tên lửa các loại trong đêm, gồm tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu thanh Kinzhal, cùng 675 máy bay không người lái (UAV) tấn công. Không thể xác thực các thông tin này.

Sau vụ tấn công, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết ông đã chỉ thị yêu cầu triệu tập cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm đáp trả "việc Nga giết hại thường dân Ukraine và tấn công nhân viên nhân đạo".

Ông Zelensky cũng kêu gọi các đồng minh phương Tây siết các biện pháp nhằm ngăn Nga né tránh trừng phạt, đồng thời chỉ thị quân đội Ukraine chuẩn bị "các phương án phản ứng khả thi" đối với vụ tấn công từ Moscow.

Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine từ ngày 12 - 15.5, theo hãng thông tấn RIA. Tuy nhiên, Nga chưa bình luận về vụ tấn công tòa chung cư ở Kyiv và lâu nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan tấn công dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.5 tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 355 UAV của Ukraine trong đêm. Tại thành phố Ryazan (miền trung nước Nga), giới chức địa phương cho biết 4 người thiệt mạng sau một vụ tấn công bằng UAV.

Lửa và cột khói dày đặc bốc lên gần nhà máy lọc dầu Ryazan, Nga ngày 15.5.2026 ẢNH: REUTERS

Thống đốc vùng Ryazan Pavel Malkov nói Ukraine đã phóng 99 UAV, làm hư hại 2 tòa chung cư cao tầng và khiến mảnh vỡ UAV rơi xuống một khu công nghiệp. Ít nhất 12 người bị thương, trong đó 7 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Ông Robert Brovdi, chỉ huy lực lượng UAV của Ukraine, xác nhận UAV Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu lớn ở Ryazan.

Ukraine đang gia tăng các cuộc tập kích bằng UAV nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga, trong đó số nhà máy lọc dầu bị tấn công từ đầu năm nay đã tăng gấp đôi, theo Reuters ngày 15.5 dẫn dữ liệu từ các quan chức Nga.

Các cuộc tập kích không chỉ ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu, mà còn nhắm vào đường ống và cơ sở lưu trữ dầu, làm suy giảm sản lượng của Nga - nước sản xuất dầu lớn thứ 3 thế giới sau Mỹ và Ả Rập Xê Út. Diễn biến này gây thêm sức ép lên ngân sách Nga.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 13.5 cho biết sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 4 giảm 460.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm 2025, xuống còn khoảng 8,8 triệu thùng/ngày. IEA cho biết xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Nga trong tháng 4 giảm 340.000 thùng/ngày so với tháng 3, xuống còn 2,2 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong dữ liệu mà cơ quan này ghi nhận.

Theo tính toán của Reuters, từ tháng 1 đến tháng 5, các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã làm mất khoảng 700.000 thùng/ngày công suất lọc dầu tại 16 nhà máy của Nga. Con số này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025, khi chỉ 8 nhà máy bị ảnh hưởng.

Trong số các cơ sở bị nhắm mục tiêu có những nhà máy lớn tại Kirishi ở miền tây Nga, Nizhny Novgorod trên sông Volga, Perm ở vùng Ural và Tuapse bên bờ biển Đen.

Lầu Năm Góc hủy kế hoạch điều 4.000 binh sĩ đến Ba Lan

Lầu Năm Góc đã hủy kế hoạch triển khai tạm thời 4.000 binh sĩ từ Mỹ đến Ba Lan, theo Reuters ngày 14.5 dẫn lời 2 quan chức Mỹ. Quyết định bất ngờ này làm dấy lên thêm câu hỏi về khả năng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm quân số tại châu Âu.

Động thái trên diễn ra khoảng 2 tuần sau khi Lầu Năm Góc công bố kế hoạch rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, một đồng minh chủ chốt của NATO. Hiện có khoảng 35.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng quyết định về Ba Lan là một phần của giải pháp ngắn hạn nhằm tạo điều kiện cho kế hoạch rút quân khỏi Đức. Điều này cho thấy lực lượng dự kiến được đưa đến Ba Lan có thể được điều chuyển từ nơi khác.

Các binh sĩ NATO trong cuộc tập trận Sword 26 tại Ba Lan ngày 11.5.2026

Mỹ đang rà soát toàn bộ hiện diện quân sự tại châu Âu, trong bối cảnh ông Trump nhiều lần gây áp lực và yêu cầu NATO gánh vác nhiều hơn trách nhiệm an ninh. Quyết định mới cũng xuất hiện giữa lúc quan hệ Mỹ - châu Âu căng thẳng vì cuộc chiến với Iran.

Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, thành viên Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ, cho biết Quốc hội dường như bị bất ngờ trước quyết định này. "Theo tôi biết, chúng tôi chưa được thông báo", bà nói.

Tuy nhiên, việc cắt giảm quân số Mỹ tại châu Âu vẫn chịu ràng buộc pháp lý. Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng quốc gia (NDAA), được ông Trump ký hồi tháng 12.2025, cấm giảm số binh sĩ Mỹ tại châu Âu xuống dưới 76.000 người nếu không đáp ứng một số điều kiện, bao gồm tham vấn với NATO và đánh giá tác động đối với an ninh Mỹ, liên minh cũng như năng lực răn đe Nga. Tính đến cuối năm ngoái, Mỹ có khoảng 85.000 binh sĩ đồn trú tại châu Âu.