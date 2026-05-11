Chiến sự Ukraine ngày 1.537: Xung đột tiếp diễn giữa lệnh ngừng bắn, sắp đến hồi kết?

Lực lượng cứu hộ Ukraine tại một khu vực bị tập kích ở Zaporizhzhia giữa xung đột với Nga

Hãng Reuters ngày 10.5 dẫn lời giới chức Ukraine cáo buộc Nga tấn công bằng UAV và tham gia gần 150 cuộc giao tranh trên chiến trường trong vòng 24 giờ trước đó, bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.5 cho hay Nga và Ukraine đồng ý ngừng bắn ba ngày từ 9-11.5, trong bối cảnh nỗ lực chấm dứt xung đột hơn 4 năm vẫn bế tắc.

Tuy nhiên, Tỉnh trưởng Ivan Fedorov tại tỉnh Zaporizhzhia sáng 10.5 cho hay một người thiệt mạng và ba người bị thương trong các cuộc tập kích của Nga tại tỉnh này.

Tại tỉnh Kharkiv phía đông bắc, tỉnh trưởng Oleh Syniehubov cho biết tám người, trong đó có hai trẻ em, bị thương trong các cuộc tấn công bằng UAV vào thủ phủ khu vực và các khu vực lân cận.

Bảy người, trong đó có một trẻ em, bị thương ở tỉnh Kherson do các cuộc tấn công bằng UAV và pháo binh của Nga kể từ sáng sớm ngày 9.5, tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin cho biết.

Ngoài ra, một trẻ em bị thương và cơ sở hạ tầng bị hư hại trong các cuộc tấn công của Nga vào vùng Dnipropetrovsk.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 27 UAV tầm xa vào Ukraine trong đêm, con số thấp hơn thường lệ, và tất cả đã bị phòng không của Ukraine bắn hạ.

Trong báo cáo sáng 10.5, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã có 147 cuộc đụng độ diễn ra dọc theo tiền tuyến.

Ở phía ngược lại, quan chức Denis Pushilin do Nga bổ nhiệm tại vùng Donetsk ngày 10.5 cáo buộc quân đội Ukraine 7 lần nã pháo vào các khu dân cư trong vòng 24 giờ trước đó.

"Chúng tôi nhận được thông tin rằng một thường dân đã thiệt mạng và ba người khác bị thương. Một tòa nhà dân cư và một số xe ô tô bị hư hại", theo hãng TASS dẫn lời giới chức Nga.

Bên cạnh đó, ông Pushilin cho hay thiết bị nổ được thả từ UAV xuống một chiếc xe hơi trên đường cao tốc Svetlodarsk-Debaltsevo, khiến một người đàn ông 58 tuổi thiệt mạng và một phụ nữ 76 tuổi bị thương.

Ngoài ra còn có hai người bị thương ở khu dân cư Selidovo sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, giới chức Nga ngày 10.5 cho hay các máy bay tại những sân bay phía nam Nga đã khôi phục hoàn toàn hoạt động. Trước đó hôm 8.5, Nga tạm dừng hoạt động 13 sân bay tại khu vực này do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Ukraine và Nga chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Không thể xác thực thông tin do hai bên đưa ra. Cả hai nước luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Xung đột sắp kết thúc?

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9.5 nói với các phóng viên rằng ông nghĩ cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần đến hồi kết, theo TASS.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng phát xít Đức ở Moscow hôm 9.5, Tổng thống Putin nói rằng Nga đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn vào trung tâm thủ đô Kyiv nếu có bất kỳ ý đồ nào nhằm phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Mặt khác, nhà lãnh đạo Nga nói rằng ông không chủ động, cũng không từ chối cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Tôi chưa bao giờ từ chối. Tôi không đề xuất cuộc gặp này, nhưng nếu ai đó đề xuất thì hãy để họ đến. Ai muốn gặp thì hãy đến Moscow, và chúng ta sẽ gặp nhau", Tổng thống Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng ông cũng sẵn sàng gặp ở một quốc gia thứ ba, nhưng chỉ để ký kết thỏa thuận. "Tuy nhiên, đây phải là bước cuối cùng, chứ không phải là để đàm phán", ông Putin nhấn mạnh. Ông nói thêm: "Tôi nghĩ [cuộc xung đột Nga - Ukraine] đang tiến gần đến hồi kết".

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 9.5 nói rằng việc đạt được thỏa thuận hòa bình về Ukraine là một con đường còn rất dài, theo Hãng tin TASS.

Mỹ có thể điều quân đến Ba Lan

Trang The Kyiv Independent ngày 10.5 dẫn lời Tổng thống Trump cho hay ông có thể điều chuyển 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan, sau khi trước đó cam kết rút quân khỏi Đức.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về vấn đề này, ông Trump nói rằng việc ông thay đổi là "có thể", viện dẫn lý do quan hệ tốt hơn với giới lãnh đạo Ba Lan.

"Ba Lan muốn điều đó. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Ba Lan. Tôi có mối quan hệ tuyệt vời với Tổng thống Ba Lan", ông Trump nói, đề cập Tổng thống Karol Nawrocki.

"(Tổng thống Nawrocki) là một chiến binh vĩ đại, ông ấy là một người tuyệt vời, tôi rất thích ông ấy, vì vậy điều đó là có thể", ông Trump nói thêm.

Phát biểu của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo vào ngày 1.5 rằng Mỹ sẽ rút khoảng 5.000 binh sĩ khỏi Đức, một đồng minh quan trọng của NATO, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Berlin về xung đột ở Iran.

Đức là nơi đóng quân lớn nhất của Mỹ tại châu Âu, với khoảng 35.000 quân nhân tại ngũ, và đóng vai trò là trung tâm huấn luyện và hậu cần. Ngày 22.4, Bộ Quốc phòng Đức đã công bố kế hoạch tăng cường lực lượng vũ trang trong vài năm tới, hướng tới trở thành đội quân mạnh nhất châu Âu để đối phó các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Nga.