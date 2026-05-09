Duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, Tổng thống Putin tin tưởng chiến thắng tại Ukraine

Hãng TASS đưa tin cuộc duyệt binh kỷ niệm 81 năm ngày Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941-1945) đã được tổ chức vào hôm nay 9.5 tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow của Nga.

Cuộc duyệt binh bắt đầu bằng màn rước cờ của đội danh dự thuộc Trung đoàn Preobrazhensky, mang theo quốc kỳ Nga và lá cờ Chiến thắng băng qua Quảng trường Đỏ. Đây là lá cờ Chiến thắng đã được các binh sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh Idritskaya số 150 treo trên tòa nhà Quốc hội Đức vào đêm 1.5.1945.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, các cựu chiến binh, khách mời và các lãnh đạo nước ngoài theo dõi cuộc duyệt binh từ khán đài trung tâm trên Quảng trường Đỏ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov đã duyệt qua đội hình diễu binh, do Tư lệnh Lục quân, Đại tướng Andrey Mordvichev chỉ huy.

Phát biểu tại buổi duyệt binh, Tổng thống Putin bày tỏ lòng tin vào chiến thắng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Nhà lãnh đạo ca ngợi các binh sĩ Nga đang chiến đấu ở Ukraine, nói rằng họ "đang đối mặt với một lực lượng hung hãn được trang bị vũ khí và hỗ trợ bởi toàn bộ khối NATO".

"Chiến thắng luôn thuộc về chúng ta và sẽ mãi thuộc về chúng ta. Chìa khóa thành công là sức mạnh tinh thần, lòng dũng cảm và sự quả cảm, sự đoàn kết, khả năng vượt qua gian khổ và mọi thách thức", AP dẫn lời ông Putin phát biểu.

Lần đầu tiên trong gần 2 thập niên, cuộc duyệt binh thường niên diễn ra mà không có các xe tăng, tên lửa và những vũ khí hạng nặng khác tham gia, ngoại trừ màn trình diễn truyền thống của các chiến đấu cơ.

Các quan chức Nga cho biết sự thay đổi đột ngột về thể thức là do "tình hình chiến dịch hiện tại" và chỉ ra mối đe dọa từ các cuộc tấn công của Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền đã thực hiện "các biện pháp an ninh bổ sung".

Hôm 8.5, trước thềm cuộc duyệt binh, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Nga và Ukraine đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn ba ngày từ ngày 9-11.5, bao gồm việc ngừng giao tranh và trao đổi tù binh quy mô lớn.

Thông tin này đã được Điện Kremlin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, trong đó ông Zelensky cho biết việc trao đổi tù binh sẽ diễn ra theo tỷ lệ "1.000 đổi 1.000".