Chiến sự Ukraine ngày 1.536: Nga nói hòa bình vẫn còn xa vời

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9.5 xác nhận nhóm của ông đã nhận được yêu cầu về một lệnh ngừng bắn 3 ngày và trao đổi tù binh, đồng thời cho biết Kyiv đang chuẩn bị cho việc trao đổi và sẽ tuân thủ "nguyên tắc có đi có lại", theo Reuters.

Cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov cũng cho biết Nga đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn của Trump từ ngày 9 - 11.5 và việc trao đổi 1.000 tù nhân từ mỗi bên.

Tổng thống Volodymyr Zelensky thị sát tại vùng Dnipropetrovsk, Ukraine ngày 8.5.2026

Tuy nhiên, cả Nga và Ukraine vẫn ghi nhận các hoạt động chiến trường trong giai đoạn của lệnh ngừng bắn. Trên trang Facebook, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo có tổng cộng có 45 cuộc đụng độ đã xảy ra trên chiến trường từ 22 giờ ngày 8.5 đến 8 giờ ngày 9.5.

Ngoài ra, không quân Ukraine sáng 9.5 cho biết Nga đã phóng 43 máy bay không người lái (UAV) trong đêm, trong đó 34 chiếc bị phòng không Ukraine bắn hạ. Hiện chưa rõ các UAV này được phóng trước hay sau thời điểm lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực, theo The Kyiv Independent.

Phía Nga chưa bình luận về cáo buộc trên. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã đánh chặn 44 UAV của Ukraine trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 8.5 đến 0 giờ ngày 9.5. Phía Nga cũng cáo buộc lực lượng Ukraine tiếp tục tấn công các vị trí của quân đội Nga và cơ sở dân sự tại các khu vực biên giới Belgorod và Kursk bằng UAV và pháo binh, bất chấp lệnh ngừng bắn nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã ghi nhận tổng cộng 1.630 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn từ phía Ukraine. Giới chức Nga cũng tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát thêm 2 khu dân cư tại vùng Sumy và Donetsk trong tuần từ ngày 2 - 8.5. Phía Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Đàm phán hòa bình bế tắc

Dù thỏa thuận ngừng bắn tạo ra tín hiệu hạ nhiệt, triển vọng ngoại giao vẫn còn nhiều bất định, theo Kyiv Post.

Điện Kremlin ngày 9.5 cho rằng Mỹ đang vội vàng đạt được một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraine. "Việc phía Mỹ vội vàng là điều dễ hiểu... Nhưng vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine và việc đạt được một thỏa thuận hòa bình là một chặng đường dài với nhiều chi tiết phức tạp", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov

Viết trên Truth Social ngày 8.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Nga - Ukraine có thể được gia hạn. Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự vẫn đang tiếp diễn và "ngày càng tiến gần hơn" đến mục tiêu.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8.5 thừa nhận các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Ukraine đang rơi vào "bế tắc". Ông cho biết Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian nếu điều đó giúp Nga - Ukraine tiến gần hơn đến một thỏa thuận.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cùng ngày lại cho rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đang tiến gần đến hồi kết. Ông nhấn mạnh: "Thông điệp chính mà tôi muốn truyền tải đến Tổng thống Nga Vladimir Putin, từ khóa quan trọng nhất là đối thoại. Chúng ta phải gặp gỡ và nói chuyện với nhau. Tôi hoàn toàn ủng hộ bất kỳ hình thức ngừng bắn nào. Tôi tin rằng việc ngồi vào bàn đàm phán sẽ tốt hơn gấp trăm lần".

Na Uy công bố khoản đóng góp bổ sung 2,8 tỉ NOK (khoảng 302 triệu USD) cho Ukraine thông qua sáng kiến Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) của NATO, nâng tổng hỗ trợ của Oslo theo cơ chế này lên hơn 12,5 tỉ NOK (khoảng 1,35 tỉ USD).

"Cùng với các đồng minh, chúng tôi giúp Ukraine nhanh chóng có được các thiết bị quốc phòng thiết yếu", giới chức Na Uy cho biết. Khoản tài trợ nhằm giúp Ukraine nhanh chóng tiếp nhận các thiết bị quốc phòng thiết yếu.

Cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục kêu gọi phương Tây duy trì hỗ trợ quân sự lâu dài giữa lúc Kyiv đối mặt với thiếu hụt tên lửa phòng không và Nga gia tăng sức ép trên chiến trường.

