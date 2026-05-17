Nga tiến quân ở Kharkiv, bác cáo buộc muốn tấn công NATO

Trong chuyến thị sát tiền tuyến ở Ukraine, Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga, còn cho biết giao tranh tiếp tục diễn ra ở vùng Velyka Shapkivka của Kharkiv, cũng như tại Novy Mir, Druzheliubivka và Chernechchyna.

Tướng Gerasimov ước tính các đơn vị Nga hiện kiểm soát 85% vùng Krasny Lyman thuộc Donetsk và hơn 50% khu vực Shiykovka thuộc Kharkiv. Và cụm tác chiến phía tây của Nga đang tích cực chiến đấu trên tuyến mặt trận kéo dài 350 km do lực lượng này phụ trách, cùng lúc tiếp tục tiến công về hướng tây ở vùng Kharkiv.

Tướng Gerasimov thị sát thực địa ở tiền tuyến Ukraine ngày 15.5 Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Chính quyền Kyiv chưa bình luận về các thông tin trên, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 15.5 trên Telegram cáo buộc Nga đang tìm cách kéo Belarus can dự sâu hơn vào chiến sự ở Ukraine. Nhà lãnh đạo cho hay Ukraine nắm được thông tin về một số liên lạc giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Theo đó, Moscow được cho đang thuyết phục Minsk tham gia "những chiến dịch tấn công mới của Nga".

"Nga đang cân nhắc những kế hoạch tác chiến ở phía nam và phía bắc lãnh thổ Belarus, bao gồm khả năng tấn công theo hướng Chernihiv-Kyiv ở Ukraine hoặc chống lại một trong các nước NATO từ phía lãnh thổ Belarus", Reuters dẫn lời ông Zelensky, người không cung cấp thêm chi tiết về những thông tin trên. Belarus hiện giáp Ukraine ở phía nam, và giáp các nước thành viên NATO gồm Ba Lan, Lithuania và Latvia ở phía bắc và phía tây.

Trước thông tin trên, TASS hôm qua (16.5) dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moscow hiện không có ý định triển khai các bước nhằm làm suy yếu "sự ổn định chiến lược" của khu vực.