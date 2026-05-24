Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 24.5.2026: Đà tăng kéo dài đẩy euro đi xuống

An Yến
An Yến
24/05/2026 07:56 GMT+7

Giá USD tiếp tục ghi nhận đà tăng suốt tuần trong khi euro đi ngược chiều.

Sáng 24.5, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 26.160 đồng, bán ra 26.390 đồng, tăng 23 đồng ở chiều mua nhưng chỉ tăng 3 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản sau một tuần, lên 26.170 đồng và tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.390 đồng…

Trong khi đó, các ngoại tệ khác biến động trái chiều sau một tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 35 đồng khi mua chuyển khoản xuống 30.150 đồng, bán ra còn 31.422 đồng. Ngược lại, bảng Anh tăng 206 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.831 đồng, bán ra 35.946 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,16 đồng khi mua chuyển khoản lên 162,29 đồng và bán ra 170,88 đồng…

Giá USD hôm nay 24.5.2026: Đà tăng kéo dài đẩy euro đi xuống- Ảnh 1.

Giá USD tăng suốt tuần đẩy euro đi xuống

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tiếp tục tăng khi chỉ số USD-Index đạt 99,32 điểm, cao hơn 0,05 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh đã có hai tuần liên tiếp tăng cao khi nỗi lo về lạm phát của nhiều. nhà đầu tư vẫn chưa dịu bớt. Sự gia tăng trong kỳ vọng về lãi suất cao sẽ được duy trì trong thời gian dài đã dẫn đến một đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu mạnh trong tuần. Thế nhưng, lợi suất chuẩn trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ chốt tuần vẫn tăng gần 1 điểm cơ bản lên 4,582%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản xuống 5,110%. 

Tuy nhiên, đà tăng của đồng bạc xanh đã không còn mạnh sau khi có báo cáo rằng Washington và Tehran đã có được dự thảo cuối cùng về một thỏa thuận hòa bình. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 23.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "các khía cạnh và chi tiết cuối cùng" của một "bản ghi nhớ hợp tác" vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Ông nói thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu. "Thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Iran và các quốc gia khác", theo The Guardian dẫn bài viết của ông Trump.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 23.5.2026: Ngân hàng tăng giá mua cao hơn bán

Giá USD hôm nay 23.5.2026: Ngân hàng tăng giá mua cao hơn bán

Các ngân hàng tăng giá mua USD cao hơn bán ra trong khi các ngoại tệ khác tiếp tục đà giảm.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD giá USD hôm nay giá euro yen Nhật Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận