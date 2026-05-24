Giá USD hôm nay 24.5.2026: Đà tăng kéo dài đẩy euro đi xuống

Sáng 24.5, giá USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng trong tuần. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản lên 26.160 đồng, bán ra 26.390 đồng, tăng 23 đồng ở chiều mua nhưng chỉ tăng 3 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước; Ngân hàng ACB giữ nguyên chiều mua chuyển khoản sau một tuần, lên 26.170 đồng và tăng 3 đồng ở chiều bán ra, lên 26.390 đồng…

Trong khi đó, các ngoại tệ khác biến động trái chiều sau một tuần. Chẳng hạn, giá euro tại Ngân hàng Vietcombank giảm 35 đồng khi mua chuyển khoản xuống 30.150 đồng, bán ra còn 31.422 đồng. Ngược lại, bảng Anh tăng 206 đồng khi mua chuyển khoản lên 34.831 đồng, bán ra 35.946 đồng; yen Nhật cũng tăng 0,16 đồng khi mua chuyển khoản lên 162,29 đồng và bán ra 170,88 đồng…

Giá USD thế giới tiếp tục tăng khi chỉ số USD-Index đạt 99,32 điểm, cao hơn 0,05 điểm so với cuối tuần trước. Đồng bạc xanh đã có hai tuần liên tiếp tăng cao khi nỗi lo về lạm phát của nhiều. nhà đầu tư vẫn chưa dịu bớt. Sự gia tăng trong kỳ vọng về lãi suất cao sẽ được duy trì trong thời gian dài đã dẫn đến một đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu mạnh trong tuần. Thế nhưng, lợi suất chuẩn trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ chốt tuần vẫn tăng gần 1 điểm cơ bản lên 4,582%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản xuống 5,110%.

Tuy nhiên, đà tăng của đồng bạc xanh đã không còn mạnh sau khi có báo cáo rằng Washington và Tehran đã có được dự thảo cuối cùng về một thỏa thuận hòa bình. Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 23.5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết "các khía cạnh và chi tiết cuối cùng" của một "bản ghi nhớ hợp tác" vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Ông nói thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải then chốt đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu. "Thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Iran và các quốc gia khác", theo The Guardian dẫn bài viết của ông Trump.