Giá USD hôm nay 23.5.2026: Ngân hàng tăng giá mua cao hơn bán

Thanh Xuân
23/05/2026 08:59 GMT+7

Các ngân hàng tăng giá mua USD cao hơn bán ra trong khi các ngoại tệ khác tiếp tục đà giảm.

Kết thúc tuần, các ngân hàng tăng giá USD chiều mua vào 23 đồng, trong khi bán ra chỉ tăng 3 đồng. Vietcombank mua vào còn 26.130 - 26.160 đồng, bán ra 26.390 đồng; ACB mua vào 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.390 đồng; Vietinbank mua vào 26.150 đồng, bán ra 26.390 đồng… Chênh lệch giữa giá mua và bán USD rút ngắn còn 230 - 260 đồng/USD.

Trong khi đó, các ngoại tệ khác tiếp tục giảm. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 16 đồng, còn 29.833 - 30.135 đồng, bán ra 31.406 đồng; bảng Anh giảm 310 đồng, mua vào 34.182- 34.527 đồng, bán ra 35.633 đồng…

Giá USD hôm nay 23.5.2026: Ngân hàng tăng giá mua cao hơn bán - Ảnh 1.

Giá mua USD tại ngân hàng tăng nhanh

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,06 điểm, lên 99,32 điểm. Đồng USD tăng khi giới giao dịch cân nhắc triển vọng sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục gia tăng. Các nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện dự báo khoảng 50% khả năng Fed sẽ nâng lãi suất trước tháng 10 trước những lo ngại giá năng lượng tăng khiến lạm phát đi lên. Những lo ngại về tăng trưởng kinh tế cũng đang tác động tới thị trường tiền tệ, trong bối cảnh triển vọng kinh tế Mỹ được đánh giá tích cực hơn so với nhiều nền kinh tế khác.

Các ngoại tệ khác tăng giảm trái chiều. Đồng EUR giảm 0,06%, xuống 1,1611 USD/EUR. Trong khi bảng Anh tăng 0,11%, lên mức 1,3444 USD, bất chấp số liệu công bố trước đó cho thấy doanh số bán lẻ tại Anh trong tháng 4 giảm mạnh nhất trong gần một năm, khi người tiêu dùng chịu tác động từ áp lực lạm phát do xung đột Iran gây ra.

Giá USD hôm nay 22.5.2026: Đô la Mỹ cùng các ngoại tệ đồng loạt giảm

Các ngân hàng đồng loạt giảm giá USD cùng các ngoại tệ khác. Trong khi đó, đồng bạc xanh thế giới tăng nhẹ trở lại.

