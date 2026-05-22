Giá USD hôm nay 22.5.2026: Đô la Mỹ cùng các ngoại tệ đồng loạt giảm

Thanh Xuân
22/05/2026 08:40 GMT+7

Các ngân hàng đồng loạt giảm giá USD cùng các ngoại tệ khác. Trong khi đó, đồng bạc xanh thế giới tăng nhẹ trở lại.

Ngân hàng Nhà nước giảm nhẹ tỷ giá trung tâm 1 đồng, xuống 25.134 đồng/USD. Các ngân hàng thương mại giảm nhẹ giá USD, Vietcombank mua vào còn 26.130 - 26.160 đồng, bán ra 26.390 đồng; ACB mua vào 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.390 đồng; Vietinbank mua vào 26.150 đồng, bán ra 26.390 đồng…

Sau đà tăng, các ngân hàng giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá EUR giảm 26 đồng, còn 29.849 - 30.150 đồng, bán ra 31.422 đồng; bảng Anh giảm 40 đồng, mua vào 34.482 - 34.831 đồng, bán ra 35.946 đồng; đô la Úc giảm 100 đồng, mua vào 18.270 - 18.454 đồng, bán ra 19.045 đồng…

Giá USD ngân hàng giảm nhẹ

ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá USD thế giới tăng nhẹ, chỉ số USD-Index thêm 0,1 điểm, lên 99,19 điểm. Đồng USD tăng khi tin lãnh tụ tối cao Iran ban hành chỉ thị cấm xuất khẩu uranium làm giàu của nước này. Giá năng lượng tăng do chiến sự tại Trung Đông có nguy cơ đẩy giá tiêu dùng và lạm phát tại Mỹ tăng cao, từ đó có thể khiến Cục Dự trữ liên bang (Fed) tăng lãi suất. Điều này đã hỗ trợ đồng USD, vốn có tương quan với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và cũng được hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn an toàn.

Triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh hơn củng cố thêm khả năng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ, qua đó hỗ trợ đồng bạc xanh, trong khi đó nhiều nền kinh tế khác trên thế giới đối mặt với triển vọng suy yếu hơn và chịu tác động lớn hơn từ chi phí năng lượng tăng cao. Các chỉ số PMI yếu tại châu Âu, Anh và Nhật Bản vừa công bố càng làm gia tăng tâm lý lo ngại, qua đó hỗ trợ đồng USD nhờ triển vọng tương đối tích cực hơn của kinh tế Mỹ.

Các ngoại tệ khác tăng giảm trái chiều. Đồng EUR giảm 0,03%, xuống còn 1,1624 USD, còn yen Nhật giảm 0,01% so với USD, xuống 158,92 yen/USD. Trong khi bảng Anh tăng 0,07%, lên mức 1,3441 USD.

Giá USD hôm nay 21.5.2026: Đô la Mỹ đứng yên, còn EUR, bảng Anh... tăng

Các ngân hàng không thay đổi giá USD, trong khi nhiều ngoại tệ khác đồng loạt tăng. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm sau những kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran được giải quyết.

