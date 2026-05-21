Giá USD hôm nay 21.5.2026: Đô la Mỹ đứng yên, còn EUR, bảng Anh... tăng

Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng/USD. So với đầu tháng, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng 23 đồng, Vietcombank mua vào 26.131 - 26.161 đồng, bán ra 26.391 đồng; ACB mua vào 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.391 đồng; Vietinbank mua vào 26.177 đồng, bán ra 26.391 đồng…

Trong khi đó, các ngoại tệ khác đồng loạt tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 100 đồng, lên 29.873 - 30.174 đồng, bán ra 31.448 đồng; bảng Anh tăng 140 đồng, mua vào 34.518 - 34.867 đồng, bán ra 35.984 đồng; đô la Úc tăng 100 đồng, mua vào lên 18.361 - 18.547 đồng, bán ra 19.141 đồng…

Giá USD tại ngân hàng tăng 23 đồng so với đầu tháng ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá đồng bạc xanh giảm, chỉ số USD-Index mất 0,22 điểm, xuống 99,11 điểm. Đồng USD giảm khỏi mức cao nhất trong 6 tuần khi thị trường kỳ vọng Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin, các cuộc đàm phán với Iran đã bước vào giai đoạn cuối cùng, đồng thời cảnh báo tấn công sẽ tiếp diễn nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận. Thông tin này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh, qua đó gây áp lực lên đồng USD, tài sản trú ẩn an toàn vốn có xu hướng biến động cùng chiều với lợi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 tháng vào ngày thứ ba, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm chạm mức cao nhất kể từ năm 2007.

Biên bản cuộc họp tháng 4 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố cho thấy, nhiều quan chức cho rằng Fed cần chuẩn bị cơ sở cho khả năng nâng lãi suất, dấu hiệu cho thấy Chủ tịch sắp nhậm chức Kevin Warsh sẽ tiếp quản một bộ máy hoạch định chính sách có xu hướng "diều hâu" hơn. Các nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện đánh giá khoảng 50% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trước tháng 1 tới, đảo ngược mạnh so với giai đoạn trước khi xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng 2, khi thị trường còn kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.