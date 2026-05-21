Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Ngân hàng

Giá USD hôm nay 21.5.2026: Đô la Mỹ đứng yên, còn EUR, bảng Anh... tăng

Thanh Xuân
Thanh Xuân
21/05/2026 08:51 GMT+7

Các ngân hàng không thay đổi giá USD, trong khi nhiều ngoại tệ khác đồng loạt tăng. Đồng bạc xanh trên thị trường thế giới giảm sau những kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran được giải quyết.

Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.135 đồng/USD. So với đầu tháng, giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng 23 đồng, Vietcombank mua vào 26.131 - 26.161 đồng, bán ra 26.391 đồng; ACB mua vào 26.150 - 26.180 đồng, bán ra 26.391 đồng; Vietinbank mua vào 26.177 đồng, bán ra 26.391 đồng… 

Trong khi đó, các ngoại tệ khác đồng loạt tăng. Tại Vietcombank, giá EUR tăng 100 đồng, lên 29.873 - 30.174 đồng, bán ra 31.448 đồng; bảng Anh tăng 140 đồng, mua vào 34.518 - 34.867 đồng, bán ra 35.984 đồng; đô la Úc tăng 100 đồng, mua vào lên 18.361 - 18.547 đồng, bán ra 19.141 đồng…

Giá USD hôm nay 21.5.2026: Đô Mỹ đứng yên, còn EUR, bảng Anh... tăng - Ảnh 1.

Giá USD tại ngân hàng tăng 23 đồng so với đầu tháng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường thế giới, giá đồng bạc xanh giảm, chỉ số USD-Index mất 0,22 điểm, xuống 99,11 điểm. Đồng USD giảm khỏi mức cao nhất trong 6 tuần khi thị trường kỳ vọng Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin, các cuộc đàm phán với Iran đã bước vào giai đoạn cuối cùng, đồng thời cảnh báo tấn công sẽ tiếp diễn nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận. Thông tin này khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh, qua đó gây áp lực lên đồng USD, tài sản trú ẩn an toàn vốn có xu hướng biến động cùng chiều với lợi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 16 tháng vào ngày thứ ba, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm chạm mức cao nhất kể từ năm 2007.

Biên bản cuộc họp tháng 4 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố cho thấy, nhiều quan chức cho rằng Fed cần chuẩn bị cơ sở cho khả năng nâng lãi suất, dấu hiệu cho thấy Chủ tịch sắp nhậm chức Kevin Warsh sẽ tiếp quản một bộ máy hoạch định chính sách có xu hướng "diều hâu" hơn. Các nhà giao dịch trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed hiện đánh giá khoảng 50% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trước tháng 1 tới, đảo ngược mạnh so với giai đoạn trước khi xung đột với Iran nổ ra vào cuối tháng 2, khi thị trường còn kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Tin liên quan

Giá USD hôm nay 20.5.2026: Đồng loạt tăng

Giá USD hôm nay 20.5.2026: Đồng loạt tăng

Giá USD trong nước đồng loạt đi lên theo đà tăng của thế giới khi lợi suất trái phiếu Mỹ nhảy vọt.

Khám phá thêm chủ đề

Giá USD Ngân hàng Nhà nước ngân hàng Mỹ Lãi suất
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận