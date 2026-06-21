Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Ngân hàng Nhà nước cảnh báo tình trạng ngoại tệ giả

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 1 (NHNN), trước tình hình lưu hành ngoại tệ giả diễn biến phức tạp tại thị trường trong nước, NHNN đưa ra một số khuyến cáo đối với người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện mua, bán ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối. Bán (đổi) ngoại tệ tại các đại lý đổi ngoại tệ được NHNN cấp giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

Xem nhanh 20h ngày 21.6: Ngân hàng Nhà nước cảnh báo về ngoại tệ giả | Nghề siêu áp lực - làm đẹp siêu xe

Cá nhân, doanh nghiệp không mua, bán, trao đổi ngoại tệ tiền mặt giữa các cá nhân với nhau hoặc tại các tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ. Việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt giữa các cá nhân với nhau hoặc tại các tổ chức không được phép, ngoài việc gặp rủi ro liên quan đến ngoại tệ giả gây thiệt hại về tài sản, còn vi phạm quy định của pháp luật và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng theo quy định tại Điều 27 Chương II Nghị định số 340/2025 ngày 25.12.2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Nghề 'làm đẹp' siêu xe tiền tỉ: Một vết xước đánh đổi bằng cả gia tài

Người ta thường chỉ nhìn thấy thành quả cuối cùng là lớp sơn bóng loáng, nội thất thơm mùi da mới hay những dàn đèn đầy uy lực từ những chiếc siêu xe có giá lên đến hàng tỉ đồng.

Nghề 'làm đẹp' siêu xe tiền tỉ: Một vết xước đánh đổi bằng cả gia tài

Nhưng ít ai biết, để tạo nên sự chỉn chu ấy là hàng giờ làm việc tỉ mỉ của những người thợ. Ở đây, một vết cọ quẹt vô ý, một sợi dây điện cắm sai vị trí, hay một lớp bóng bị xử lý lỗi, có thể biến niềm vui của khách hàng thành những hóa đơn bồi thường bạc tỉ.

Nghề này không phải là sân chơi của những kẻ tay mơ, mà là nơi kinh nghiệm, sự cẩn trọng và tay nghề được thử thách mỗi ngày.

Tại chuỗi hệ thống chăm sóc và nâng cấp xe Store Detailing, mỗi ngày, những chiếc xe đủ mọi phân khúc lần lượt được đưa vào xưởng. Từ xe gia đình phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày cho đến những mẫu xe sang, siêu xe có giá trị bằng cả một căn nhà.

Chính vì cái giá phải trả quá đắt đỏ, nên những công việc trên các dòng xe giá trị cao luôn đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề và kinh nghiệm.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.