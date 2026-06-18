Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giảm giá đến 4 lần, vẫn chưa có người mua tàu và du thuyền của Trương Mỹ Lan

Ngày 18.6.2026, Thi hành án dân sự TP.HCM và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM tổ chức bán đấu giá tài sản đối với du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Các tài sản được đấu giá theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, không có người tham gia trả giá đối với cả 3 tài sản. Cho đến hiện nay, du thuyền và tàu hạng sang của bà Trương Mỹ Lan đã được giảm giá đến lần thứ tư (theo quyết định ngày 22.5.2026).

Xem nhanh 20h ngày 18.6: Giảm giá 4 lần, du thuyền Trương Mỹ Lan vẫn ế | Ronaldo có đáng bị chỉ trích?

Tài sản 1 là du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát: VR18051515, sản xuất năm 2018 tại Pháp. Tài sản này hiện đang được lưu giữ tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - Đảo Đại Phước, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai. Giá khởi điểm của duy thuyền này là 38,7 tỉ đồng.

Tài sản 2 là tàu THALIA, màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát: VR17050813. Tàu được sản xuất năm 2017 tại Ba Lan. Nơi có tài sản là Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM. Giá khởi điểm của tàu THALIA là 3,8 tỉ đồng. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 200.000 đồng/hồ sơ.

HLV Cklamovski và CEO Rob Friend bất ngờ rời đội tuyển Malaysia sau bê bối nhập tịch

HLV Peter Cklamovski chính thức rời đội tuyển Malaysia trong đợt cải tổ lớn của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), để lại khoảng trống đáng kể trên băng ghế huấn luyện khi AFF Cup 2026 đã cận kề.

Theo New Straits Times, trong thông điệp chia tay, HLV Cklamovski cho biết ông quyết định rời Malaysia để tìm kiếm thử thách mới trong sự nghiệp.

HLV Cklamovski và CEO Rob Friend bất ngờ rời đội tuyển Malaysia sau bê bối nhập tịch

Chiến lược gia người Úc gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ, đồng thời bày tỏ niềm tin vào tiềm năng phát triển của bóng đá Malaysia trong tương lai.

Được bổ nhiệm cuối năm 2024, Cklamovski là một phần trong dự án tái cấu trúc đội tuyển quốc gia Malaysia. Giai đoạn đầu dưới thời ông ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi Malaysia có chuỗi 8 trận bất bại, dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 và tăng từ hạng 133 lên 116 trên bảng xếp hạng FIFA.

Ronaldo gây thất vọng ngày ra quân World Cup 2026: Bài toán khó với Bồ Đào Nha

Đội tuyển Bồ Đào Nha bước vào World Cup 2026 với tư cách ứng viên vô địch, nhưng trận hòa 1-1 trước CHDC Congo lại mang đến nhiều nỗi thất vọng. Không chỉ đánh rơi chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, đội bóng của HLV Roberto Martinez còn để lộ nhiều vấn đề trong lối chơi, trong đó Cristiano Ronaldo là tâm điểm tranh cãi.

Ở tuổi 41, Ronaldo tiếp tục đá chính trong kỳ World Cup thứ 6 của mình, nhưng gần như không để lại dấu ấn. Anh chỉ có 25 lần chạm bóng, tung ra 3 cú sút nhưng không lần nào trúng đích, đồng thời chỉ thắng 1 pha tranh chấp tay đôi. Bị các trung vệ Congo theo kèm chặt chẽ, Ronaldo gần như mất hút trong suốt trận đấu.

Ronaldo gây thất vọng ngày ra quân World Cup 2026: Bài toán khó với Bồ Đào Nha

Theo thống kê, siêu sao người Bồ Đào Nha đã trải qua 10 trận liên tiếp tại World Cup và EURO mà không ghi bàn cho đội tuyển. Màn trình diễn này khiến anh hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông châu Âu. Nhà báo Daniel Riolo của RMC Sport nhận xét: "Ronaldo chính là lời nguyền của đội tuyển Bồ Đào Nha. Họ chơi với 10 người và có một cột dọc phía trên".

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở Ronaldo. Dù kiểm soát bóng vượt trội và thực hiện tới 791 đường chuyền, Bồ Đào Nha lại thiếu ý tưởng tấn công. Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves hay Bernardo Silva đều không tạo được khác biệt. Theo Opta, đây là trận đấu mà Bồ Đào Nha tạo ra ít cơ hội nhất tại World Cup kể từ năm 2002, được mô tả bằng cụm từ: "Ngắt kết nối".

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