Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Tháo dỡ nhà cuối cùng của dự án Eros Palace

Liên quan đến Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace (trên đường Đồng Khởi, thuộc phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai), ngày 16.6, chủ đầu tư đã cho tháo dỡ công trình cuối cùng.

Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng Eros Palace này tọa lạc trên diện tích đất do nhà nước quản lý rộng 23.667 m2, chủ đầu tư là Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai.

Dự án gồm 3 khu: khu A là trung tâm tổ chức sự kiện nói trên, gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 3.520 m2, vốn đầu tư 100 tỉ đồng; khu B là trung tâm thương mại dịch vụ, quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 4.286 m2, vốn đầu tư 679 tỉ đồng; diện tích còn lại là khu C gồm văn phòng kết hợp căn hộ cao cấp gồm 2 tầng hầm và 14 tầng nổi (chưa có dự toán).

Xem nhanh 20h ngày 16.6: Tháo dỡ tòa nhà cuối cùng của Eros Palace | Kỷ luật hiệu trưởng không dạy vẫn nhận tiền

Khu A và B của dự án nói trên được xây dựng từ năm 2017 và 2018. Sau khi phát hiện xây trái phép, chính quyền ra quyết định xử phạt, yêu cầu ngưng thi công, và sẽ ra quyết định cưỡng chế nếu không có giấy phép xây dựng, nhưng công trình vẫn tồn tại và hoạt động cho đến ngày chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ. Riêng khu C, vào năm 2019 khi đang xây dựng dang dở thì bị phát hiện và yêu cầu tạm ngưng, giữ nguyên hiện trạng.

Không dạy nhưng vẫn nhận tiền đứng lớp, một hiệu trưởng tại TP.HCM bị kỷ luật

Ngày 16.6, lãnh đạo UBND xã Xuân Sơn (TP.HCM) cho biết đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Tạ Văn Quý, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng.

Trước đó, tháng 1.2026, Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn đã ban hành quyết định về việc thụ lý, giải quyết tố cáo và thành lập tổ xác minh tố cáo đối với ông Tạ Văn Quý.



Theo đó, dù không đứng lớp giảng dạy các năm học 2023 - 2024, 2024 - 2025 và 2025 - 2026 nhưng ông Quý vẫn nhận tiền phụ cấp nhà giáo 35%. Số tiền nhận được, ông Quý đã trả cho các thầy cô dạy thay mình.

Trường tiểu học Kim Đồng, xã Xuân Sơn ẢNH: NGUYỄN LONG

Kết luận nêu rõ, việc nhà trường chi trả tiền phụ cấp 35% cho hiệu trưởng không đứng lớp giảng dạy là sai quy định.

Ngoài ra, trong thời gian ông Quý làm hiệu trưởng, Trường tiểu học Kim Đồng đã trừ tiền bảo hiểm của một số giáo viên từ năm 2020 - 2024. Tuy nhiên, sau đó nhà trường đã khắc phục truy thu quá trình đóng bảo hiểm xã hội và điều chỉnh hệ số đóng bảo hiểm cho giáo viên.

HLV Tây Ban Nha phân trần sau cú sốc trước Cabo Verde, bảo vệ Yamal: 'World Cup không có trận đấu nào dễ dàng'

Phát biểu sau trận đấu, HLV De la Fuente tiếc nuối khi cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha xứng đáng giành chiến thắng.

"Chúng tôi lẽ ra phải thắng. Đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng lại thiếu sự sắc bén trong những tình huống quyết định. Ở World Cup không có đối thủ nào dễ chơi", chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh.

HLV Tây Ban Nha phân trần sau cú sốc trước Cabo Verde, bảo vệ Yamal: ‘World Cup không có trận đấu nào dễ dàng’

Liên quan đến việc Lamine Yamal chỉ vào sân từ phút 71, HLV De la Fuente cho biết ban huấn luyện muốn sử dụng cầu thủ này cùng Nico Williams vào thời điểm phù hợp nhất của trận đấu.

"Không chỉ đóng góp về chuyên môn, họ còn tạo áp lực tâm lý rất lớn lên đối thủ", ông giải thích.

Tiền vệ Rodri cũng thừa nhận đội tuyển Tây Ban Nha thiếu hiệu quả trong khâu dứt điểm, trong khi thủ môn Unai Simón dành lời khen cho Cabo Verde khi cho rằng đối thủ đã có một trận đấu phòng ngự rất xuất sắc.

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ chạm trán đội tuyển Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ ngày 21.6.

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