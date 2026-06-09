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Người hâm mộ Tây Ban Nha 'nín thở' theo dõi chấn thương của Yamal trước World Cup
Video World Cup 2026

Người hâm mộ Tây Ban Nha 'nín thở' theo dõi chấn thương của Yamal trước World Cup

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
09/06/2026 09:09 GMT+7

HLV Luis de la Fuente cho biết Lamine Yamal nhiều khả năng sẽ kịp bình phục để góp mặt trong trận ra quân World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha gặp Cape Verde vào ngày 15.6.

Ngày 8.6.2026, HLV Luis de la Fuente mang đến tin vui cho người hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha khi xác nhận Lamine Yamal, Nico Williams và Victor Munoz đều đang hồi phục tốt. Nếu không có diễn biến bất ngờ, cả 3 sẽ đủ điều kiện góp mặt ở trận ra quân World Cup 2026 gặp Cape Verde vào ngày 15.6.

"Nếu không có bất kỳ trở ngại nào trong những ngày tới, chúng tôi kỳ vọng họ sẽ sẵn sàng vào ngày 15.6. Còn việc liệu họ có thể đá chính hay không thì phức tạp hơn. Nhưng tôi tin rằng cả 3 đều sẽ có mặt", HLV De la Fuente cho biết.

Yamal chưa thi đấu kể từ khi gặp chấn thương gân khoeo chân trái hồi tháng 4 trong màu áo Barcelona. Chấn thương này khiến cầu thủ 18 tuổi bỏ lỡ giai đoạn cuối mùa giải và làm dấy lên lo ngại về khả năng tham dự World Cup.

Trong thời gian đội tuyển Tây Ban Nha sang Mexico đá giao hữu với Peru, Yamal, Nico Williams và Victor Munoz ở lại đại bản doanh tại Chattanooga, bang Tennessee (Mỹ) để tiếp tục điều trị và phục hồi thể lực.

Người hâm mộ Tây Ban Nha nín thở theo dõi chấn thương của Yamal trước World Cup

Sự trở lại của Yamal có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đội tuyển Tây Ban Nha. Dù mới 18 tuổi, cầu thủ của Barcelona đã trở thành một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của bóng đá châu Âu nhờ khả năng tạo đột biến và phong độ ổn định ở các trận đấu lớn.

Tại EURO 2024, Yamal là nhân tố nổi bật giúp đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang. Kể từ đó, anh tiếp tục phát triển mạnh mẽ và được xem là biểu tượng của thế hệ tài năng mới trong màu áo La Roja.

Tây Ban Nha cũng đang bước vào World Cup 2026 với vị thế của một trong những ứng viên vô địch hàng đầu. Bên cạnh Yamal, đội bóng của HLV De la Fuente còn sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng như Rodri, Pedri, Dani Olmo, Nico Williams, Mikel Merino hay Fabian Ruiz.

Sau chức vô địch EURO 2024, Tây Ban Nha cho thấy họ đã hoàn tất quá trình chuyển giao thế hệ và tìm lại vị thế của một cường quốc bóng đá. Lối chơi giàu tốc độ, trực diện hơn nhưng vẫn duy trì khả năng kiểm soát bóng giúp La Roja trở thành đối thủ đáng gờm tại World Cup 2026.

Người hâm mộ Tây Ban Nha nín thở theo dõi chấn thương của Yamal trước World Cup - Ảnh 1.

Lamine Yamal đang là ngôi sao lớn nhất của bóng đá Tây Ban Nha

ẢNH: REUTERS

Theo mô hình dự báo của Goldman Sachs được truyền thông quốc tế dẫn lại, đội tuyển Tây Ban Nha hiện là ứng viên số 1 cho chức vô địch với tỷ lệ đăng quang khoảng 26%.

Nếu Yamal kịp bình phục hoàn toàn, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có trong tay đội hình gần như mạnh nhất cho hành trình chinh phục World Cup 2026 và hướng tới chức vô địch thế giới thứ 2 trong lịch sử.

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