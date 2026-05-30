Tên gọi TRIONDA được ghép từ "Tri" - đại diện cho 3 nước chủ nhà - và "Onda", có nghĩa là "làn sóng" trong tiếng Tây Ban Nha. Thiết kế của quả bóng sử dụng 3 gam màu đỏ, xanh lá cây và xanh dương, tượng trưng cho các quốc gia đăng cai.

FIFA cho biết cấu trúc mới gồm 4 tấm ghép tạo thành hình tam giác ở trung tâm quả bóng, thể hiện sự gắn kết giữa Mỹ, Mexico và Canada. Trên bề mặt còn xuất hiện các biểu tượng quen thuộc như lá phong của Canada, đại bàng của Mexico và ngôi sao của Mỹ.

Những điều thú vị về trái bóng World Cup 2026: Không chỉ để đá, còn là ‘trợ lý’ của trọng tài

Điểm nổi bật nhất của TRIONDA nằm ở công nghệ được tích hợp bên trong. Quả bóng sử dụng cảm biến chuyển động 500 Hz, có khả năng ghi nhận và truyền dữ liệu về tốc độ, quỹ đạo, độ xoáy cũng như thời điểm cầu thủ chạm bóng theo thời gian thực.

Dữ liệu này được kết nối trực tiếp với hệ thống VAR, hỗ trợ trọng tài trong các tình huống việt vị bán tự động, chạm tay hoặc những pha bóng gây tranh cãi.

Bên cạnh đó, TRIONDA còn được cải tiến về khả năng ổn định khi bay và độ bám bóng trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.

Một chi tiết khá thú vị là quả bóng này cần sạc pin để vận hành hệ thống cảm biến. Theo FIFA, thời gian sạc đầy khoảng 90 phút và đủ cho khoảng 6 giờ hoạt động liên tục.

Một phiên bản nhỏ của trái bóng TRIONDA được FIFA bán như vật phẩm lưu niệm cho người hâm mộ ẢNH: Quỳnh Phương

TRIONDA chỉ là một phần trong kế hoạch nâng cấp công nghệ của FIFA tại World Cup 2026. Bên cạnh trái bóng thông minh, giải đấu còn dự kiến ứng dụng VAR thế hệ mới với hình ảnh 3D và nền tảng Football AI Pro phục vụ phân tích dữ liệu.

Những cải tiến này cho thấy World Cup 2026 không chỉ là sân chơi của những đội tuyển hàng đầu thế giới mà còn là kỳ World Cup ứng dụng công nghệ mạnh mẽ bậc nhất trong lịch sử bóng đá.