Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đội tuyển Argentina tung danh sách sơ bộ dự World Cup 2026: Có tên Messi
Video World Cup 2026

Đội tuyển Argentina tung danh sách sơ bộ dự World Cup 2026: Có tên Messi

Hồ Hiền
Hồ Hiền
12/05/2026 17:55 GMT+7

Đội tuyển Argentina đã chính thức công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026, trong đó tâm điểm chú ý là sự góp mặt của Lionel Messi.

Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026. Cái tên được mong chờ nhất - Lionel Messi - vẫn là hạt nhân trong kế hoạch của HLV Lionel Scaloni.

Danh sách này được Liên đoàn bóng đá Argentina đăng tải trên trang chủ vào ngày 11.5.2026. Và nếu có tên trong đội hình chính thức thì đây sẽ là kỳ World Cup thứ 6 mà Messi tham gia, và cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của anh. Ở tuổi 38, Messi vẫn giữ vai trò trung tâm tại đội tuyển Argentina.

Đội tuyển Argentina tung danh sách sơ bộ dự World Cup 2026: Có tên Messi

Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết HLV Scaloni đang chuẩn bị những phương án thay đổi lối chơi để giúp Argentina giảm bớt sự phụ thuộc vào siêu sao này.

Ngoài Messi, danh sách sơ bộ còn quy tụ những trụ cột quan trọng như Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Nico Paz.

Ngược lại, sự vắng mặt của Paulo Dybala đã gây ra nhiều tranh cãi. Tiền đạo của AS Roma đã không được triệu tập kể từ năm 2024 và được cho là đang dần bị loại khỏi kế hoạch dài hạn của Scaloni tại đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, danh sách lần này cũng xuất hiện nhiều gương mặt trẻ và các tân binh đầy triển vọng.Trong đó có Gianluca Prestianni (Benfica) và Alejandro Garnacho (Chelsea).

Tuy nhiên, trường hợp của Prestianni khá đặc biệt: cầu thủ 20 tuổi này vừa nhận án phạt cấm thi đấu 6 trận từ Liên đoàn bóng đá châu Âu và FIFA do hành vi phân biệt chủng tộc. Nếu có tên trong danh sách chính thức, Prestianni chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài trong hai trận đầu tiên của vòng bảng World Cup.

Về phía Alejandro Garnacho, cầu thủ này vẫn được tin tưởng triệu tập bất chấp phong độ không ổn định tại Chelsea mùa này. HLV Scaloni vẫn đánh giá cao tốc độ và khả năng gây đột biến của Garnacho ở hành lang cánh.

Với tư cách là nhà đương kim vô địch, Argentina tham dự World Cup 2026 với vị thế đội hạt giống.

Họ nằm ở bảng J cùng với Algeria, Áo và Jordan. Từ 55 cầu thủ trong danh sách sơ bộ này, HLV Scaloni sẽ phải chốt lại 26 cái tên cuối cùng để hành quân sang Mỹ, Canada và Mexico, bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương vào ngày 12.6 tới.

Tin liên quan

Ký ức World Cup: Những trận chung kết ‘kinh điển’ nhất

Ký ức World Cup: Những trận chung kết ‘kinh điển’ nhất

'Phép màu Berne', màn trình diễn kỳ diệu của Pele và vinh quang của Messi đều nằm trong danh sách những trận chung kết World Cup vĩ đại nhất mọi thời đại, theo tổng hợp của FIFA.

‘Cha đẻ’ của World Cup và hành trình đưa bóng đá thành môn thể thao vua

Khám phá thêm chủ đề

Đội tuyển Argentina World Cup 2026 Messi Liên đoàn bóng đá Argentina danh sách sơ bộ Argentina Messi dự World Cup HLV Scaloni Lionel Messi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận