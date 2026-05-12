Đội tuyển Argentina tung danh sách sơ bộ dự World Cup 2026: Có tên Messi

Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã công bố danh sách sơ bộ 55 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2026. Cái tên được mong chờ nhất - Lionel Messi - vẫn là hạt nhân trong kế hoạch của HLV Lionel Scaloni.

Danh sách này được Liên đoàn bóng đá Argentina đăng tải trên trang chủ vào ngày 11.5.2026. Và nếu có tên trong đội hình chính thức thì đây sẽ là kỳ World Cup thứ 6 mà Messi tham gia, và cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của anh. Ở tuổi 38, Messi vẫn giữ vai trò trung tâm tại đội tuyển Argentina.

Tuy nhiên, có nguồn tin cho biết HLV Scaloni đang chuẩn bị những phương án thay đổi lối chơi để giúp Argentina giảm bớt sự phụ thuộc vào siêu sao này.

Ngoài Messi, danh sách sơ bộ còn quy tụ những trụ cột quan trọng như Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister và Nico Paz.

Ngược lại, sự vắng mặt của Paulo Dybala đã gây ra nhiều tranh cãi. Tiền đạo của AS Roma đã không được triệu tập kể từ năm 2024 và được cho là đang dần bị loại khỏi kế hoạch dài hạn của Scaloni tại đội tuyển quốc gia.

Đáng chú ý, danh sách lần này cũng xuất hiện nhiều gương mặt trẻ và các tân binh đầy triển vọng.Trong đó có Gianluca Prestianni (Benfica) và Alejandro Garnacho (Chelsea).

Tuy nhiên, trường hợp của Prestianni khá đặc biệt: cầu thủ 20 tuổi này vừa nhận án phạt cấm thi đấu 6 trận từ Liên đoàn bóng đá châu Âu và FIFA do hành vi phân biệt chủng tộc. Nếu có tên trong danh sách chính thức, Prestianni chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài trong hai trận đầu tiên của vòng bảng World Cup.

Về phía Alejandro Garnacho, cầu thủ này vẫn được tin tưởng triệu tập bất chấp phong độ không ổn định tại Chelsea mùa này. HLV Scaloni vẫn đánh giá cao tốc độ và khả năng gây đột biến của Garnacho ở hành lang cánh.

Với tư cách là nhà đương kim vô địch, Argentina tham dự World Cup 2026 với vị thế đội hạt giống.

Họ nằm ở bảng J cùng với Algeria, Áo và Jordan. Từ 55 cầu thủ trong danh sách sơ bộ này, HLV Scaloni sẽ phải chốt lại 26 cái tên cuối cùng để hành quân sang Mỹ, Canada và Mexico, bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương vào ngày 12.6 tới.