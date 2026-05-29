Messi chính thức dự World Cup thứ 6, Argentina mang lực lượng vô địch đến Bắc Mỹ

Rạng sáng 29.5 (giờ Việt Nam), Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Tâm điểm là Lionel Messi, người chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp.

Nếu ra sân tại giải đấu sắp tới, Messi cùng Cristiano Ronaldo sẽ trở thành những cầu thủ nam đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Dù đã 39 tuổi, siêu sao của Inter Miami vẫn là thủ lĩnh quan trọng trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch của đội tuyển Argentina.

HLV Lionel Scaloni tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung từng giúp Argentina đăng quang tại World Cup 2022. Trong danh sách được công bố có 17 cầu thủ từng vô địch thế giới tại Qatar, nổi bật là Emiliano Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez và Julián Álvarez.

Bên cạnh dàn trụ cột giàu kinh nghiệm, Argentina cũng mang đến một số gương mặt trẻ như Nico Paz, Giuliano Simeone hay Thiago Almada nhằm tăng chiều sâu đội hình.

Kể từ khi tiếp quản đội tuyển Argentina năm 2018, Scaloni đã giúp đội bóng này giành Copa America 2021, Finalissima 2022 và World Cup 2022. Với lực lượng ổn định cùng sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, Argentina tiếp tục được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup 2026.

Tại vòng bảng, Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Đội sẽ lần lượt gặp Algeria ngày 16.6, Áo ngày 22.6 và Jordan ngày 27.6.

Mục tiêu của Messi cùng các đồng đội không chỉ là vượt qua vòng bảng mà còn hướng tới cột mốc lịch sử. Kể từ khi Brazil bảo vệ thành công chức vô địch vào các năm 1958 và 1962, chưa có đội tuyển nào tái lập được thành tích này ở World Cup.