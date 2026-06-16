Đường kết nối Đồng Nai - Lâm Đồng: Bao giờ hết cảnh 'nắng bụi, mưa lầy'

Những ngày giữa tháng 6, khi các trận mưa lớn trở nên thường xuyên hơn, cũng là thời gian người dân ở nhiều xã thuộc thành phố Đồng Nai đi tỉnh Lâm Đồng qua tuyến đường từ xã Đak Nhau đi xã Quảng Tân trở nên khó khăn hơn.

Người dân "khóc"… vì đường sá

Nhiều năm qua, tuyến đường kết nối từ xã Đak Nhau (huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ) và xã Quảng Tân (trước thuộc huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cũ) đã được người dân coi như tuyến đường giao thông huyết mạch để vận chuyển hàng hóa, nông sản và đi lại của người dân, doanh nghiệp giữa 2 tỉnh.

Đường Đak Nhau đi Quảng Tân kết nối thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng còn khoảng 7 km đường đất ẢNH: HOÀNG GIÁP

Dù lưu lượng phương tiện qua lại không ít, nhưng đoạn tuyến dài khoảng 7 km từ xã Đak Nhau đi qua xã Thọ Sơn (thành phố Đồng Nai) kết nối đến xã Quảng Tân (tỉnh Lâm Đồng) nhiều năm qua, vẫn chỉ là con đường đất thường xuyên bị hư hỏng, xuống cấp với những ổ gà, ổ voi, hố nước lớn trên mặt đường.

Chở 2 con nhỏ trên xe máy, anh Điểu Chuân (xã Đak Nhau) phải lấy dây xích bọc bánh xe, mới có thể di chuyển trên đường Đak Nhau – Quảng Tân.

"Đường trơn trượt, không có xích là té ngay, không thể đi được. Mong con đường được đầu tư, để bà con đi lại an toàn, đỡ khổ hơn", anh Điểu Chuân mong muốn.

Anh Điểu Chuân phải bọc xích vào bánh xe để giảm trơn trượt khi chở con đi trên đường Đak Nhau - Quảng Tân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nỗ lực đi từ hướng xã Quảng Tân, vượt qua quãng đường dài lầy lội và trơn trượt, khi chỉ còn cách đường nhựa trung tâm xã Đak Nhau hơn 1 km, anh Nguyễn Quốc Sỹ đã bất ngờ bị trượt ngã xuống hố bùn trên đường.

"Đường này liên tỉnh, mới thử đi lần đầu mà thấy đường trơn trượt, sình lầy rất khó đi. Đã cố gắng lắm, nhưng cũng bị té ngã. Giờ cả người và xe dính đầy bùn đất, gãy đèn xe. Mong con đường sớm được làm để người dân đi lại an toàn hơn", anh Sỹ mong muốn.

Anh Nguyễn Quốc Sỹ bị té ngã trên đường Đak Nhau - Quảng Tân khiến cả người và hành lý ngập bùn đất, đèn xe bị hư hỏng ẢNH:HOÀNG GIÁP

Là đơn vị chuyên thu mua mủ cao su, anh Nguyễn Đình Lâm, Giám đốc Công ty TNHH thương mại sản xuất nông sản An Khang (xã Đak Nhau), cho biết tuyến đường này mỗi khi trời mưa, đường lầy lội, phải đi bằng phương tiện chuyên dụng. Ngay cả người dân địa phương đôi khi phải "khóc" vì con đường lầy lội này.

"Năm nào doanh nghiệp tôi cùng người dân cũng góp kinh phí để sửa sang lại, nếu không thì không thể đi được. Nhiều khi chở hàng hóa, đi lại qua bên Lâm Đồng, người dân buộc phải đi vòng qua quốc lộ 14, xa hơn gần 60 km nữa và phát sinh cả chi phí trạm thu phí. Nếu tuyến đường này làm lại đàng hoàng, người dân sẽ rất phấn khởi", anh Lâm chia sẻ.

Hằng năm người dân, doanh nghiệp đều góp tiền để sửa chữa đường ẢNH: HOÀNG GIÁP

Kiến nghị sửa chữa bằng sỏi đỏ

Ông Tô Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Đak Nhau, cho biết tuyến đường từ Đak Nhau đi xã Quảng Tân qua địa bàn xã dài gần 4 km, phần còn lại đi qua xã Thọ Sơn. Đoạn tuyến dài gần 7 km hiện vẫn là đường đất, đã xuống cấp, hư hỏng nhiều. Địa phương cũng nhận được rất nhiều phản ánh từ người dân, doanh nghiệp về tuyến đường "nắng bụi, mưa lầy" này và cũng đã nhiều lần kiểm tra, khảo sát và kiến nghị.

Cụ thể, theo ông Nam, khi tỉnh Bình Phước cũ chưa nhập vào Đồng Nai, dự án xây dựng tuyến đường này đã được UBND tỉnh Bình Phước cũ ghi vốn năm 2021, nhưng do dịch bệnh Covid-19, dự án tạm hoãn lại.

Tuyến đường có lưu lượng xe khá lớn, chuyên chở nông sản, hàng hóa giữa 2 địa phương ẢNH: HOÀNG GIÁP

Sau sáp nhập, Đồng Nai tiếp tục thực hiện dự án và ghi vốn 50 tỉ đồng để thực hiện dự án. Đến năm 2026, dự án cũng được ghi vốn hơn 30 tỉ đồng để thực hiện do Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng làm chủ đầu tư thực hiện.

Tuy nhiên, đến nay dự án lại tiếp tục bị hoãn, giãn tiến độ để tập trung cho các nhiệm vụ cấp bách khác, dẫn đến việc tuyến đường chưa được đầu tư.

"Chính quyền địa phương đã làm việc với Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng và thống nhất phương án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này bằng sỏi đỏ, với kinh phí dự kiến khoảng 3,5 tỉ đồng, kiến nghị đã được Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng gửi cho Sở Tài chính và có thể sửa chữa nếu được cấp trên chấp thuận", ông Nam cho biết.

Nhiều người không rành đường, đi theo "Google maps" hướng dẫn quay đầu, đi vòng qua quốc lộ 14 xa hơn 60 km để đến xã Quảng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Đak Nhau, việc sửa bằng sỏi đỏ không mang tính bền vững do đặc thù của xã là xã miền múi, khung đường đồi dốc, lượng mưa lớn dễ gây xói mòn, gây hư hỏng.

"Địa phương mong muốn con đường được quan tâm, thực hiện theo bản vẽ thiết kế, bằng bê tông nhựa nóng nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ góp phần rút ngắn quãng đường từ các xã Đak Nhau, Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Phú Nghĩa… lên Tây nguyên, và lượng phương tiện đi lại sẽ rất lớn, vì không phải đi vòng qua hướng quốc lộ 14", ông Nam cho biết thêm.