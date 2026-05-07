Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Chạy đua trước mùa mưa Tây nguyên

Dự án trọng điểm quốc gia đang tăng tốc

Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku dài 125 km, tổng mức đầu tư 43.734 tỉ đồng, được xem là trục giao thông huyết mạch kết nối vùng duyên hải Nam Trung bộ với cao nguyên Gia Lai. Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, Chính phủ đã ban hành nghị quyết triển khai vào tháng 10.2025, kèm theo hàng loạt mốc tiến độ chặt chẽ, trong đó mục tiêu quan trọng là hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2029.

Tại Gia Lai, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2028.

Dự án được chia thành 3 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 (22 km) và dự án thành phần 3 (35 km) đã khởi công từ ngày 19.12.2025; riêng dự án thành phần 2 (68 km), đoạn dài và phức tạp nhất, dự kiến khởi công vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.2026.

Mùa mưa Tây nguyên đang đến gần, tạo áp lực lớn đối với các công trình hạ tầng. Thông thường, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 và có năm kéo dài đến tháng 10 - 11, với lượng mưa lớn, kéo dài.

Chính vì vậy, những đoạn tuyến đi qua địa hình đồi núi phức tạp đang trở thành “điểm nóng” trên toàn tuyến. Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, hai gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần 1 và 3 hiện đang được triển khai đồng loạt nhiều hạng mục.

Triển khai nhiều mũi thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gói thầu XL.02 do Liên danh Lizen - 471 - Tập đoàn Trí Nam thực hiện, đang triển khai thi công nền đường trên nhiều đoạn từ Km108 đến Km124. Đồng thời, các hạng mục cọc khoan nhồi và đúc dầm tại các cầu lớn như Ia Băng 1, Ia Băng 2 cũng được triển khai song song. Giá trị thi công hiện đạt khoảng 135 tỉ đồng.

Gói thầu XL.01 do Liên danh Dacinco - 510 - Thiên Hoàng - Trường Long thực hiện đang khẩn trương thi công nền đường tại các đoạn Km90 - Km94, Km101 - Km105. Đồng thời, đơn vị triển khai xây dựng trạm trộn bê tông xi măng và bãi đúc dầm phục vụ thi công các cầu lớn như Đăk Ayun 1, Đăk Ayun 2.

Mục tiêu được đặt ra là hoàn thành tối đa khối lượng đào, đắp nền đường và móng cầu trước khi mùa mưa bắt đầu. Khi nền đường được đắp cao, gia cố ổn định, tác động của mưa lũ sẽ giảm đáng kể.

Song song đó, một “cuộc chạy đua” không kém phần quyết liệt đang diễn ra tại hàng trăm thôn, làng trong vùng dự án. Đó là công tác giải phóng mặt bằng. Toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku ảnh hưởng đến hơn 4.600 hộ dân và nhiều tổ chức, với tổng diện tích thu hồi trên 1.097 ha.

Riêng dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, đến nay đã hoàn thành kiểm đếm 1.601 hộ dân, phê duyệt phương án bồi thường cho 1.280 hộ. Tổng diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 200,83/340,83 ha, tương đương khoảng 72%.

Đây là nền tảng quan trọng để các nhà thầu tổ chức thi công liên tục. Tuy nhiên, phần diện tích còn lại vẫn đang được các địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, bởi chỉ cần một đoạn mặt bằng “đứt đoạn” cũng có thể làm gián đoạn cả dây chuyền thi công.

Theo ông Lưu Nhất Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai , tận dụng thời tiết nắng ráo thuận lợi, các nhà thầu đang khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, bố trí nhiều mũi thi công nền đường, công trình thoát nước… nhằm đẩy nhanh tiến độ.

"Thời gian qua, giá nhiên vật liệu tăng cao bất thường do ảnh hưởng xung đột chính trị tại Trung Đông. Bên cạnh đó, Trung ương chưa bố trí kế hoạch vốn năm 2026 cho dự án, trong khi nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương đã giải ngân hết. Điều này khiến việc tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu chưa kịp thời, gây khó khăn trong việc xoay vòng nguồn vốn để triển khai thi công", ông Phong cho biết.