Lâm Đồng hướng đến thị trường và ngành Halal hàng nghìn tỉ USD

Ngày 12.6, Bộ Ngoại giao phối hợp với tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội thảo thông tin về thị trường và ngành Halal nhằm thúc đẩy hợp tác, kết nối doanh nghiệp.

Hội thảo có sự tham dự của ngài Thamer Mohammed A. Algosaibi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam; bà Nguyễn Phương Trà, Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi (Bộ Ngoại giao), cùng đại diện các bộ, ngành và doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết hiện toàn tỉnh có 38 doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh được cấp chứng nhận Halal trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm và du lịch. Trong 5 tháng đầu năm 2026, giá trị xuất khẩu sang các thị trường Hồi giáo đạt khoảng 40 triệu USD, trong khi nhập khẩu từ các quốc gia Hồi giáo đạt khoảng 60 triệu USD.

Lâm Đồng đang từng bước phát triển chuỗi dịch vụ, cơ sở lưu trú và các điểm du lịch canh nông thân thiện với du khách Hồi giáo nhằm đón đầu tiềm năng của thị trường Halal. Tuy nhiên, lĩnh vực này tại Lâm Đồng vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển, chưa hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh và còn đối mặt với nhiều thách thức như hạn chế về kết nối giao thông, khoảng cách địa lý và khác biệt văn hóa.

Các đại biểu tham dự buổi hội thảo về thị trường và ngành Halal ẢNH: LÂM VIÊN

"Vương quốc Ả Rập Xê Út và các quốc gia trong cộng đồng Hồi giáo luôn là thị trường mục tiêu mang tầm chiến lược mà Lâm Đồng mong muốn đẩy mạnh hợp tác. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển hệ sinh thái Halal theo hướng có trọng tâm, trọng điểm ở các lĩnh vực thực phẩm, du lịch, thương mại và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thân thiện với du khách Hồi giáo", ông Tuấn nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Phương Trà, với khoảng 2 tỉ người Hồi giáo trên toàn cầu, thị trường Halal đang trở thành một trong những thị trường phát triển năng động nhất thế giới. Nhu cầu tiêu dùng của nhóm khách hàng này không chỉ dừng ở thực phẩm mà còn trải rộng sang các lĩnh vực du lịch, lưu trú, tài chính, mỹ phẩm, dược phẩm, logistics và thương mại điện tử.

Theo bà Nguyễn Phương Trà, thị trường Halal đang là một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới ẢNH: LÂM VIÊN

Quy mô nền kinh tế Halal toàn cầu hiện đạt hàng nghìn tỉ USD và tiếp tục tăng trưởng mạnh, mở ra dư địa lớn cho các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đồng thời tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Nhằm tận dụng tiềm năng này, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành tham mưu ban hành Đề án tăng cường hợp tác quốc tế để xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Halal Việt Nam đến năm 2030. Bên cạnh đó, Trung tâm Chứng nhận Halal quốc gia đã được thành lập và Nghị định số 127/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 1.6.2026, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như kiểm soát chất lượng sản phẩm, dịch vụ Halal.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Phương Trà, thách thức hiện nay là nhiều doanh nghiệp và địa phương vẫn chưa hiểu đầy đủ về tiêu chuẩn Halal, quy trình chứng nhận, tập quán tiêu dùng và hệ thống phân phối tại các thị trường Hồi giáo. Đây vẫn là lĩnh vực còn khá mới ở Việt Nam, đòi hỏi sự đồng hành của cơ quan quản lý, tổ chức chứng nhận, chuyên gia và các đối tác quốc tế nhằm tháo gỡ những rào cản trong quá trình tiếp cận thị trường.

Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi cho biết Ả Rập Xê Út có vị trí chiến lược, là cầu nối giữa ba châu lục Á, Phi và Âu

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Đại sứ Thamer Mohammed A. Algosaibi, Ả Rập Xê Út đang giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực Halal toàn cầu, với hệ thống cơ quan và tổ chức chuyên trách về quản lý, chứng nhận và phát triển sản phẩm Halal. Trong khi đó, Việt Nam là đối tác giàu tiềm năng trong lĩnh vực Halal, đồng thời còn nhiều dư địa để hai bên mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển ngành công nghiệp Halal, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng mong muốn Đại sứ quán Ả Rập Xê Út và Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục làm cầu nối, hỗ trợ địa phương kết nối với các nhà phân phối và hệ thống bán lẻ lớn tại Trung Đông. Đồng thời, tỉnh kỳ vọng các bên sẽ thúc đẩy việc mở các đường bay trực tiếp hoặc các tuyến bay nối chuyến thuận lợi nhằm tăng cường giao thương và thu hút du khách trong thời gian tới.