Đức Trọng có gì để trở thành trung tâm hành chính mới của Lâm Đồng?

Định hướng trở thành đô thị hạt nhân, cửa ngõ quốc tế của Tây nguyên

Theo nhiệm vụ được phê duyệt, UBND tỉnh Lâm Đồng giao địa phương tổ chức lập quy hoạch chung xã Đức Trọng trên toàn bộ địa giới hành chính hiện hữu, với diện tích hơn 14.877 ha, giáp các xã Tà Năng, Ninh Gia, Tà Hine, Tân Hội, Hiệp Thạnh và Đơn Dương.

Theo định hướng phát triển, Đức Trọng sẽ được xây dựng theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững; ưu tiên phát triển công nghiệp chế biến, logistics, thương mại quốc tế và các dịch vụ đô thị hiện đại, từng bước hình thành Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng.

Xã Đức Trọng bên dòng sông Đa Nhim được đánh giá có nhiều dư địa phát triển để trở thành Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng ẢNH: LÂM VIÊN

Đến năm 2030, xã Đức Trọng phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới hiện đại, đạt chuẩn đô thị loại III; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông và hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Song song với đầu tư hạ tầng, địa phương sẽ phát triển nguồn nhân lực phục vụ các khu công nghiệp, trung tâm logistics và sân bay quốc tế Liên Khương; xây dựng nhà ở xã hội, khu dân cư cho công nhân, chuyên gia và các khu tái định cư.

Tầm nhìn đến năm 2050, Đức Trọng được định hướng trở thành đô thị hạt nhân ở cửa ngõ phía nam tỉnh Lâm Đồng; trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D) về công nghệ sinh học và chế biến nông sản; sở hữu hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xã Đức Trọng được xác định là đầu mối liên kết vùng quan trọng, kết nối Tây nguyên với Đông Nam bộ và Duyên hải Nam Trung bộ ẢNH: LÂM VIÊN

Theo quy hoạch, Đức Trọng giữ vai trò hạt nhân của "Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng", đồng thời là cửa ngõ quốc tế của Tây nguyên, đầu mối liên kết vùng và trạm trung chuyển quan trọng kết nối Tây nguyên với Đông Nam bộ và Duyên hải Nam Trung bộ.

Vì sao Đức Trọng được lựa chọn?

Theo một chuyên gia quy hoạch, sau sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới có không gian phát triển rộng lớn hơn trước, kéo dài từ Tây nguyên xuống duyên hải Nam Trung bộ. Nếu đặt trung tâm hành chính tại Đà Lạt, khoảng cách từ các khu vực phía nam như Phan Thiết hoặc phía tây như Gia Nghĩa đến trung tâm tỉnh khá xa.

Trong khi đó, Đức Trọng lại sở hữu vị trí trung tâm hơn, nằm trên các trục kết nối quan trọng giữa Đà Lạt, Bảo Lộc, Gia Nghĩa và Phan Thiết. Đây được xem là một trong những lợi thế giúp địa phương được định hướng phát triển thành Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng trong tương lai.

Đức Trọng nằm gần điểm giao thoa kết nối các địa phương như Đà Lạt, Bảo Lộc, Gia Nghĩa và Phan Thiết ẢNH: LÂM VIÊN

Một trong những lợi thế nổi bật của Đức Trọng là hạ tầng giao thông đa dạng. Địa phương hiện có sân bay quốc tế Liên Khương, là cửa ngõ hàng không lớn nhất Tây nguyên, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế.

Bên cạnh đó, khu vực này còn hội tụ nhiều tuyến giao thông chiến lược như quốc lộ 20 (trục kết nối Đà Lạt - TP.HCM), quốc lộ 27 (kết nối Tây nguyên - Đông Nam bộ), cao tốc Liên Khương - Prenn và tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (đang được triển khai). Trong tương lai, khi tuyến cao tốc Đà Lạt - Nha Trang hình thành sẽ tiếp tục tăng khả năng kết nối liên vùng cho địa phương.

Xã Đức Trọng có sân bay quốc tế Liên Khương, cửa ngõ hàng không lớn nhất Tây nguyên ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài lợi thế giao thông, Đức Trọng còn có quỹ đất rộng và địa hình tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc phát triển các khu đô thị, trung tâm hành chính và hệ thống hạ tầng quy mô lớn. Đây được xem là điều kiện quan trọng để địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn.

Không chỉ đóng vai trò động lực phát triển kinh tế, Đức Trọng còn được định hướng trở thành trung tâm logistics và trạm trung chuyển hàng hóa quan trọng, góp phần kết nối Tây nguyên với Đông Nam bộ và Duyên hải Nam Trung bộ.

Nội dung nghiên cứu quy hoạch

Theo nhiệm vụ quy hoạch, Đức Trọng được xác định đảm nhận các chức năng hành chính, thương mại, dịch vụ; đồng thời là không gian phát triển công nghiệp, logistics, nghiên cứu - phát triển (R&D) và nông nghiệp công nghệ cao.

Khu công nghiệp Phú Hội là một trong những hạt nhân phát triển công nghiệp của xã Đức Trọng ẢNH: LÂM VIÊN

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND xã Đức Trọng tổ chức lập quy hoạch chung, hoàn thành trong quý II/2026. Sở Xây dựng là cơ quan thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nội dung nghiên cứu bao gồm đánh giá hiện trạng dân cư, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tài nguyên và môi trường; rà soát các định hướng phát triển cấp tỉnh và liên vùng; xác định mô hình tổ chức không gian đô thị, khu dân cư, khu sản xuất và các khu thương mại - dịch vụ.

Đồng thời, quy hoạch cũng sẽ xác định các khu vực bảo tồn, khu vực hạn chế phát triển; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các giải pháp bảo vệ môi trường.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, quy hoạch chung xã Đức Trọng là bước chuẩn bị quan trọng để hình thành Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu bổ sung các nội dung về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; rà soát nhu cầu sử dụng đất cho giáo dục, quốc phòng, an ninh và phòng cháy chữa cháy.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc lập quy hoạch chung xã Đức Trọng là bước chuẩn bị quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển địa phương trở thành Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh trong tương lai. Quy hoạch cũng hướng tới phát huy lợi thế về giao thông, logistics và vị trí cửa ngõ của Đức Trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực nam Tây nguyên.