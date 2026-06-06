Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng chọn Đức Trọng là trung tâm hành chính, chính trị mới

Các vùng kinh tế xã hội được bản quy hoạch tỉnh mới chia ra theo địa hình 7 vùng của 3 tỉnh trước sáp nhập là Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông.

Thủ phủ công nghiệp khoáng sản của tỉnh ở Gia Nghĩa - Đắk Mil

Theo đó, vùng phía tây Lâm Đồng với đặc thù là "thủ phủ công nghiệp khoáng sản" của tỉnh, trải dài khu vực Gia Nghĩa - Đắk Mil - Cư Jút. Hạt nhân phát triển là chuỗi công nghiệp bô xít - alumin - nhôm và các ngành công nghiệp phụ trợ, tạo nên trung tâm luyện kim lớn nhất Tây nguyên. Cùng với đó là phát triển năng lượng tái tạo, kinh tế cửa khẩu, logistics biên giới và thương mại liên vùng.

Bên cạnh công nghiệp nặng, vùng còn đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi tập trung quy mô lớn và du lịch sinh thái, du lịch địa chất gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Các hồ thủy điện, hồ Tà Đùng và hệ sinh thái rừng đặc dụng tạo lợi thế lớn cho du lịch cộng đồng.

Có thể xem đây là vùng công nghiệp - năng lượng - cửa khẩu, giữ vai trò cung cấp nguyên liệu chiến lược và động lực công nghiệp của toàn tỉnh Lâm Đồng.

Vùng biên giới giáp với Campuchia được xác định là vùng trồng cà phê chủ lực của tỉnh Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Vùng thứ 2 là trung tâm phía nam Lâm Đồng, đây là vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn và trung tâm chế biến nông sản của tỉnh, trải từ Bảo Lộc, Bảo Lâm đến Cát Tiên, Đạ Huoai và Đạ Tẻh. Thế mạnh nổi bật của vùng này là cây công nghiệp và cây ăn trái chất lượng cao như cà phê, chè, sầu riêng, điều, cao su. Vùng đồng thời phát triển mạnh công nghiệp chế biến nông - lâm sản công nghệ cao, thủy điện và hệ thống logistics trung chuyển kết nối Tây nguyên với Đông Nam bộ.

Khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm còn là trung tâm bô xít, alumin và thương hiệu "tơ tằm Bảo Lộc" nổi tiếng cả nước. Trong khi đó quy hoạch định vị Cát Tiên - Đạ Tẻh - Đạ Huoai là vùng sinh thái rừng đặc sắc với Vườn quốc gia Cát Tiên và quần thể di tích khảo cổ Cát Tiên.

Khu vực phía tây tỉnh Lâm Đồng là trung tâm bô xít và khoáng sản ẢNH: QUẾ HÀ

Đức Trọng được định vị là Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh

Vùng trung tâm Lâm Đồng là "trái tim hành chính và logistics" của tỉnh mới, với trung tâm đặt tại khu vực Đức Trọng và phụ cận. Vùng sở hữu lợi thế đặc biệt nhờ sân bay quốc tế Liên Khương, các tuyến cao tốc chiến lược và mạng lưới giao thông liên vùng.

Ngoài vai trò làm trung tâm hành chính - chính trị mới, vùng còn được định hướng trở thành trung tâm logistics nông sản, trung tâm nghiên cứu công nghệ cao và đổi mới sáng tạo của tỉnh. Cao nguyên Di Linh được quy hoạch hình thành cực tăng trưởng mới về dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và nghiên cứu ứng dụng.

Khu vực Đức Trọng và phụ cận được định vị là Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Lâm Đồng ẢNH: CTV

Song song đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn, công nghiệp chế biến sâu, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao và tâm linh quanh hồ Đại Ninh.

Đây là vùng giữ vai trò đầu não quản trị, trung tâm kết nối giao thông và hạt nhân công nghệ tương lai của Lâm Đồng.

Vùng trung tâm phía bắc Lâm Đồng chính là vùng Đà Lạt mở rộng. Đây được quy hoạch là trung tâm du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo tầm quốc tế.

Hạt nhân là Đà Lạt - Lạc Dương với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch mạo hiểm và chăm sóc sức khỏe. Đặc biệt, Đà Lạt tiếp tục phát triển thương hiệu của thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO và kinh tế ban đêm.

Các khu vực Đam Rông và Lâm Hà đóng vai trò vành đai sinh thái, bảo vệ nguồn nước đầu nguồn, phát triển nông nghiệp sạch, lâm nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên. Đây là vùng có giá trị cảnh quan, môi trường và tri thức lớn nhất tỉnh; đồng thời là trung tâm du lịch quốc tế và kinh tế sáng tạo của toàn Lâm Đồng mới.

Vùng phía đông nam Lâm Đồng là vùng động lực tăng trưởng mạnh nhất và là "cửa ngõ ra biển" của tỉnh, bao gồm các phường xã: Phan Thiết, Mũi Né, La Gi, Sơn Mỹ, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và các khu vực ven biển.

Vùng biển Mũi Né, được xác định là cửa ngõ vươn ra biển lớn của tỉnh Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Vùng này được quy hoạch thành trung tâm kinh tế biển tổng hợp với các trụ cột gồm du lịch biển cao cấp, thể thao biển, công nghiệp văn hóa, khu kinh tế ven biển, công nghiệp năng lượng, logistics và cảng biển.

Các dự án chiến lược như sân bay Phan Thiết, cảng biển Sơn Mỹ, ga đường sắt tốc độ cao, khu kinh tế ven biển Sơn Mỹ (khoảng 75.000 ha) sẽ tạo sức bật lớn cho toàn vùng. Đồng thời đây cũng là trung tâm năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao mới của tỉnh.

Nếu Đà Lạt là trung tâm du lịch cao nguyên thì Phan Thiết - Mũi Né - Sơn Mỹ sẽ là cực tăng trưởng kinh tế biển, công nghiệp và logistics của Lâm Đồng trong giai đoạn tiếp theo.

Vùng phía đông bắc Lâm Đồng là "thủ phủ năng lượng" của tỉnh, với hạt nhân là Trung tâm điện lực Vĩnh Tân và hành lang công nghiệp ven biển Tuy Phong - Bắc Bình. Vùng được định hướng phát triển đồng bộ điện khí LNG, điện gió trên bờ và ngoài khơi, điện mặt trời. Song song đó là khai thác, chế biến sâu titan, luyện nhôm và hình thành chuỗi công nghiệp vật liệu hiện đại.

Cảng quốc tế Vĩnh Tân đóng vai trò quan trọng của trung tâm logistics công nghiệp phía đông bắc Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Lợi thế cảng biển Vĩnh Tân giúp vùng trở thành trung tâm logistics công nghiệp chuyên dụng phục vụ xuất nhập khẩu nguyên liệu, năng lượng và sản phẩm công nghiệp. Đây là vùng giữ vai trò "nguồn điện - nguồn vật liệu" cho toàn tỉnh và khu vực Nam Trung bộ.

Còn đặc khu Phú Quý là không gian biển chiến lược nhất của tỉnh Lâm Đồng, vừa mang ý nghĩa quốc phòng - an ninh, vừa là trung tâm phát triển kinh tế biển xa bờ.

Hòn đảo Phú Quý được định hướng thành trung tâm du lịch biển đảo chất lượng cao, dịch vụ hậu cần nghề cá và logistics hàng hải giữa Biển Đông. Vùng biển ngoài khơi sẽ phát triển mạnh nuôi biển công nghiệp công nghệ cao, điện gió ngoài khơi và các ngành kinh tế biển hiện đại.

Nếu vùng đông nam là mặt tiền kinh tế biển của Lâm Đồng thì Phú Quý và vùng biển ngoài khơi chính là "cánh tay vươn ra Biển Đông", giữ vai trò bảo vệ chủ quyền và mở rộng không gian phát triển kinh tế biển cho Lâm Đồng.