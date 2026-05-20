Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch xã Đức Trọng thành trung tâm hành chính trong tương lai

Quế Hà
20/05/2026 08:17 GMT+7

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải vừa ký quyết định (2216, ngày 19.5) phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng, trong đó định hình xã này trở thành Trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng.

Bản quy hoạch xã Đức Trọng được UBND tỉnh phê duyệt bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Đức Trọng hiện nay. Có tứ cận giáp xã Tà Năng, Ninh Gia, Tà Hine, Tân Hội, Hiệp Thạnh và xã Đơn Dương. Quy mô diện tích lập quy hoạch tương đương 148,8 km²; quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến 2050.

Mục tiêu cụ thể được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, định hướng xã Đức Trọng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh và bền vững; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính, thương mại quốc tế và hình thành Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh.

Mục tiêu ngắn hạn là hoàn thiện các tiêu chí đạt xã nông thôn mới hiện đại; phấn đấu toàn bộ xã Đức Trọng đạt tiêu chí đô thị loại III (đơn vị hành chính cấp phường) vào năm 2030.

Hoàn thiện hạ tầng, lấp đầy các khu công nghiệp; xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải tập trung. Đầu tư đồng bộ 100% đường giao thông nội thị có hệ thống thoát nước, giải quyết ngập úng đô thị.

Nâng cấp mạng lưới giáo dục, đào tạo nghề gắn với nhu cầu nhân lực khu công nghiệp, logistics và sân bay quốc tế Liên Khương. Phát triển các khu nhà ở xã hội, khu dân cư cho công nhân và chuyên gia; khu tái định cư phục vụ các dự án cao tốc, bảo đảm an sinh xã hội.

Mục tiêu dài hạn là đầu tư xây dựng khu vực Đức Trọng trở thành đô thị hạt nhân của khu vực, đóng vai trò trung tâm động lực phát triển cấp vùng. Đồng bộ hạ tầng giao thông liên khu vực, kết nối với hệ thống cao tốc và gắn với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đồng thời phát triển trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh Lâm Đồng kết hợp với phát triển đô thị hành chính hiện đại, tạo động lực mới cho sự phát triển chung của đô thị Đức Trọng và các khu vực lân cận như Hiệp Thạnh, Ninh Gia.

Hình thành Trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và đổi mới công nghệ (R&D); tập trung vào công nghệ sinh học và chế biến sâu nông sản, dược liệu, mỹ phẩm.

Đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác khu công nghiệp (ICD) Đức Trọng; đồng thời đầu tư nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Đặc biệt, trong vai trò chức năng, Đức Trọng được quy hoạch là cửa ngõ giao thương quốc tế, các trục giao thông huyết mạch, và trở thành Trung tâm hành chính - chính trị (mới) của tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, Đức Trọng còn được quy hoạch trở thành "Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng" (chữ được dùng trong quyết định phê duyệt).

Ngoài vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế vùng, Đức Trọng được quy hoạch là trạm trung chuyển huyết mạch kết nối Tây nguyên với Đông Nam bộ và Duyên hải Nam Trung bộ. Bên cạnh đó, xã Đức Trọng còn đảm nhận chức năng trung tâm hành chính - thương mại, dịch vụ; đảm nhận chức năng tổ chức không gian phát triển công nghiệp, logistics, trung tâm R&D và trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

