Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Chủ tịch Lâm Đồng phê bình nghiêm khắc 10 xã, phường giải ngân 0 đồng

Quế Hà
Quế Hà
18/05/2026 21:18 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phê bình 10 xã, phường được giao vốn hàng chục tỉ đồng nhưng đến cuối tháng 5 chưa giải ngân vốn đầu tư công.

Ngày 18.5, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản chỉ đạo các giải pháp triển khai nguồn vốn đầu tư công năm 2026. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nghiêm khắc phê bình 10 chủ tịch UBND xã, phường có kế hoạch vốn lớn nhưng chưa giải ngân vốn đầu tư công được đồng nào.

Theo kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến giữa tháng 5.2026, nhiều địa phương được giao nguồn vốn hàng chục tỉ đồng nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn bằng 0.

Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ký nêu rõ, phường Phú Thủy là địa phương được giao vốn cao nhất, hơn 19,5 tỉ đồng nhưng đến nay "chưa giải ngân một đồng nào". Tiếp theo là phường Bắc Gia Nghĩa hơn 16,9 tỉ đồng; phường Phước Hội hơn 16,4 tỉ đồng; phường Mũi Né 16,2 tỉ đồng; phường Hàm Thắng hơn 15,8 tỉ đồng; phường Xuân Trường - Đà Lạt 15,7 tỉ đồng; xã Đức Lập hơn 15,6 tỉ đồng; phường Tiến Thành 15,5 tỉ đồng; xã Tân Hội 15,1 tỉ đồng và xã Krông Nô 14,2 tỉ đồng. Tất cả địa phương này đều có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bằng 0.

Đáng chú ý, trong 10 xã, phường bị phê bình có 5 đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận trước đây.

Chủ tịch Lâm Đồng phê bình nghiêm khắc 10 xã, phường giải ngân 0 đồng- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các phường, xã xây dựng giải pháp cụ thể, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% vào cuối năm

ẢNH: QUẾ HÀ

Không chỉ cấp xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng phê bình 5 giám đốc ban quản lý dự án có kết quả giải ngân thấp nhất toàn tỉnh.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 mới giải ngân đạt 2,7%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Tân đạt 0,96%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tánh Linh chưa giải ngân; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil đạt 2,81%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R'lấp đạt 3,29%.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 10 chủ tịch UBND xã, phường cùng 5 giám đốc ban quản lý dự án khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Đồng thời, các đơn vị phải làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng kế hoạch và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2026, tập trung chỉ đạo quyết liệt để tạo chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính theo dõi sát tình hình, tham mưu các giải pháp điều hành linh hoạt, đột phá nhằm bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100%.

Tin liên quan

Lâm Đồng đề xuất mở rộng khu kinh tế ven biển lên 75.000 ha

Lâm Đồng đề xuất mở rộng khu kinh tế ven biển lên 75.000 ha

Sáng 4.5, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, có buổi khảo sát khu vực ven biển và làm việc với tỉnh Lâm Đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Giải ngân phê bình giải ngân vốn đầu tư công Lâm Đồng vốn đầu tư công chậm giải ngân vốn đầu tư công
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận