Chủ tịch Lâm Đồng phê bình nghiêm khắc 10 xã, phường giải ngân 0 đồng

Ngày 18.5, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản chỉ đạo các giải pháp triển khai nguồn vốn đầu tư công năm 2026. Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nghiêm khắc phê bình 10 chủ tịch UBND xã, phường có kế hoạch vốn lớn nhưng chưa giải ngân vốn đầu tư công được đồng nào.

Theo kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến giữa tháng 5.2026, nhiều địa phương được giao nguồn vốn hàng chục tỉ đồng nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn bằng 0.

Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười ký nêu rõ, phường Phú Thủy là địa phương được giao vốn cao nhất, hơn 19,5 tỉ đồng nhưng đến nay "chưa giải ngân một đồng nào". Tiếp theo là phường Bắc Gia Nghĩa hơn 16,9 tỉ đồng; phường Phước Hội hơn 16,4 tỉ đồng; phường Mũi Né 16,2 tỉ đồng; phường Hàm Thắng hơn 15,8 tỉ đồng; phường Xuân Trường - Đà Lạt 15,7 tỉ đồng; xã Đức Lập hơn 15,6 tỉ đồng; phường Tiến Thành 15,5 tỉ đồng; xã Tân Hội 15,1 tỉ đồng và xã Krông Nô 14,2 tỉ đồng. Tất cả địa phương này đều có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bằng 0.

Đáng chú ý, trong 10 xã, phường bị phê bình có 5 đơn vị thuộc địa bàn tỉnh Bình Thuận trước đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các phường, xã xây dựng giải pháp cụ thể, bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% vào cuối năm

Không chỉ cấp xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng phê bình 5 giám đốc ban quản lý dự án có kết quả giải ngân thấp nhất toàn tỉnh.

Cụ thể, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 mới giải ngân đạt 2,7%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Tân đạt 0,96%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tánh Linh chưa giải ngân; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk Mil đạt 2,81%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đắk R'lấp đạt 3,29%.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu 10 chủ tịch UBND xã, phường cùng 5 giám đốc ban quản lý dự án khẩn trương kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Đồng thời, các đơn vị phải làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng kế hoạch và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong năm 2026, tập trung chỉ đạo quyết liệt để tạo chuyển biến rõ nét, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính theo dõi sát tình hình, tham mưu các giải pháp điều hành linh hoạt, đột phá nhằm bảo đảm mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đạt 100%.