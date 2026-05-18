7.000 tấn rác tồn đọng, nguy cơ thành 'điểm nóng' môi trường ở Lâm Đồng

Bãi rác quá tải, rác đổ lộ thiên khắp nơi

Theo báo cáo kiểm tra hiện trạng ngày 7.5 của UBND xã Bảo Lâm 4, lượng rác thải tồn đọng tại bãi rác tập trung Lộc Phú đã ở mức đáng báo động. Khối rác tồn lưu kéo dài khoảng 200 m, với khối lượng ước tính gần 7.000 tấn.

Rác không được đưa xuống hố chôn lấp mà bị đổ lộ thiên dọc các tuyến đường nội bộ trong bãi rác, chất thành đống trên mặt đất tràn ra cả đường dân sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tình trạng này khiến nước rỉ rác phát sinh liên tục, gây mùi hôi trên diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân khu vực lân cận. Điều đáng nói, rác thải tồn lưu trước đây chưa được xử lý, trong khi lượng rác mới từ các xã vẫn tiếp tục đổ về mỗi ngày khiến bãi rác ngày càng quá tải.

Tại văn bản số 4992/SNNMT-MT ngày 22.4.2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã kiến nghị Ban Quản lý dự án khu vực Bảo Lâm tiếp tục thực hiện trách nhiệm quản lý, vận hành bãi rác tập trung Lộc Phú, đồng thời khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý, khắc phục tình trạng tồn đọng rác trước mắt. Tuy nhiên, đến ngày 7.5, các nội dung nêu trên vẫn chưa được Ban Quản lý dự án khu vực Bảo Lâm triển khai thực hiện.

Thiếu kinh phí, thiếu nhân sự sau khi chuyển giao nhiệm vụ

Liên quan đến tình trạng rác tồn đọng tại bãi rác Lộc Phú, ngày 7.5, ông Trần Thanh Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Bảo Lâm, đã có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng để báo cáo, giải trình.

Theo nội dung văn bản, rác thải sau khi vận chuyển về bãi phải được đưa xuống hố chôn lấp và xử lý theo quy trình hợp vệ sinh. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị này chưa được giao dự toán kinh phí để thực hiện nhiệm vụ công ích, dẫn đến thiếu nguồn lực tổ chức xử lý lượng rác tập kết tại bãi rác Lộc Phú.

Bãi rác Lộc Phú rộng hơn 60.000 m²; trong năm 2025, nơi đây tiếp nhận khoảng 13.377 tấn rác, đã chôn lấp được hơn 7.400 tấn, còn tồn gần 6.000 tấn. Từ đầu năm 2026 đến nay tiếp tục phát sinh thêm khoảng 7.000 tấn rác tồn đọng.

Cũng theo ông Phong, từ ngày 1.5, Ban Quản lý dự án khu vực Bảo Lâm đã hoàn tất việc bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài sản và trang thiết bị liên quan đến hoạt động dịch vụ công ích cho UBND các xã và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng. Vì vậy, Ban Quản lý dự án khu vực Bảo Lâm hiện không còn đủ chức năng, nhân lực và phương tiện để tiếp tục vận hành bãi rác.

Đơn vị này cũng đã đề xuất phương án chuyển giao việc quản lý bãi rác thôn 4 Lộc Phú cho UBND xã Bảo Lâm 4 trong thời gian tới.

Rác "tràn" ra khu dân cư, đường giao thông

UBND xã Bảo Lâm 4 nhận định tình trạng ô nhiễm tại bãi rác đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ trở thành "điểm nóng" về môi trường và an ninh nông thôn nếu không được xử lý khẩn cấp. Hiện mỗi ngày bãi rác Lộc Phú tiếp nhận khoảng 45 - 50 tấn rác sinh hoạt. Trong đó, Bảo Lâm 1 là địa phương có lượng rác đưa về lớn nhất.

Việc rác tại bãi rác Lộc Phú chậm được xử lý đang kéo theo nhiều hệ lụy tại các địa phương lân cận. Từ đầu tháng 5 đến nay, tại các xã Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2... xuất hiện hàng chục đống rác tập kết kéo dài trên nhiều tuyến đường, khu dân cư, công viên và khu vực gần trường học. Rác tồn đọng lâu ngày bốc mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Trước thực trạng rác thải ùn ứ, UBND xã Bảo Lâm 4 có nhiều văn bản gửi tới các sở, ngành và Ban Quản lý dự án khu vực Bảo Lâm yêu cầu khẩn trương xử lý lượng rác tồn đọng, san gạt, che phủ rác, xử lý nước rỉ rác và bố trí lực lượng quản lý thường xuyên tại bãi rác.

UBND xã Bảo Lâm 4 cũng yêu cầu các địa phương khi vận chuyển rác đến bãi rác tập trung Lộc Phú phải tập kết đúng vị trí quy định, tránh tình trạng đổ rác dọc đường dân sinh và các khu vực ngoài phạm vi cho phép gây bức xúc cho người dân.

Địa phương cũng cảnh báo, nếu tình trạng rác thải tiếp tục ùn ứ và không có giải pháp xử lý kịp thời, UBND xã sẽ xem xét tạm thời ngưng tiếp nhận rác từ các xã vận chuyển về bãi rác tập trung Lộc Phú.

Lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm 4 đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng sớm có hướng dẫn hoặc đề xuất phương án quản lý, vận hành bãi rác tập trung trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế. Địa phương cũng đề nghị bố trí kinh phí, nhân sự và các điều kiện cần thiết nhằm bảo đảm hoạt động thu gom, xử lý rác được duy trì thường xuyên, liên tục, tránh tình trạng gián đoạn kéo dài.