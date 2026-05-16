Di tích quốc gia Cầu ngói Thanh Toàn nhếch nhác vì rác thải

Thời gian qua, Báo Thanh Niên tiếp nhận phản ánh từ bạn đọc về tình trạng ô nhiễm môi trường tại điểm du lịch Cầu ngói Thanh Toàn (phường Thanh Thủy, thành phố Huế). Theo phản ánh, dù nơi đây thu hút rất nhiều khách du lịch nhưng rác thải từ dòng sông bên ngoài trôi vào gây mất mỹ quan nghiêm trọng.



Rác ở sông Như Ý ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ghi nhận thực tế của PV vào ngày 16.5 cho thấy, lượng du khách trong và ngoài nước đổ về di tích này rất đông. Tuy nhiên, cảnh quan nơi đây lại nhếch nhác bởi các loại rác thải. Đứng từ trên Cầu ngói Thanh Toàn nhìn xuống, mặt sông Như Ý bị phủ dày bởi bèo tây trộn lẫn với vỏ chai nhựa, bịch ni lông và các loại chất thải sinh hoạt khác.

Không chỉ dưới sông, dọc các tuyến đường ven sông và khu vực lối vào nhà trưng bày, tình trạng túi ni lông đựng đồ nằm vương vãi. Ngay tại tuyến đường chính dẫn vào di tích, rác thải bám đầy hai bên đường. Mỗi khi có gió thổi qua, bụi bẩn kèm theo rác bay tứ tung.

Mặt sông Như Ý đoạn chảy qua khu vực cầu ngói bị phủ dày bởi bèo tây và rác thải nhựa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thời điểm này, có rất đông du khách đến tham quan di tích Cầu ngói Thanh Toàn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Bà Nguyễn Thị Kình (67 tuổi, người dân địa phương) bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến cảnh tượng này. Bà cho biết cây cầu ngói vốn rất đẹp nhưng không gian bên dưới lại ngập rác. Tình trạng dọn dẹp vệ sinh tại đây diễn ra không thường xuyên khiến người dân không biết phải phản ánh thế nào. Nhiều du khách đến tham quan cũng bày tỏ sự khó chịu trước cảnh tượng nhếch nhác xuất hiện tại di tích này.

Bên cạnh vấn đề rác thải, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hệ thống cây xanh và cảnh quan tại điểm du lịch cộng đồng này cũng đang bị bỏ quên, thiếu sự chăm sóc. Nhiều vòm hoa bị cỏ dại mọc um tùm, lâu ngày không được cắt tỉa, làm tăng thêm sự nhếch nhác cho không gian di tích.

Rác, cỏ trong khuôn viên của di tích Cầu ngói Thanh Toàn ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hiện trạng 2 bên đường lối dẫn vào di tích ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cỏ mọc um tùm khiến di tích này trở nên nhếch nhác ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Trần Duy Đức, Phó chủ tịch UBND phường Thanh Thủy, xác nhận có tình trạng xả rác tại khu vực di tích. Giải thích về nguyên nhân, ông Đức cho biết, thời gian qua, lượng khách du lịch đến địa phương tăng vọt. Đồng thời, khu vực này thường xuyên đón nhiều đoàn học sinh từ các trường đến tham quan, trải nghiệm nên đã xảy ra tình trạng xả rác thải ra môi trường.

Trước tình hình trên, đại diện lãnh đạo UBND phường Thanh Thủy khẳng định, sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý bố trí nhân lực thường xuyên dọn dẹp vệ sinh để khắc phục tình trạng này.

Cầu ngói Thanh Toàn nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cầu ngói Thanh Toàn là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia được công nhận theo quyết định số 575 ngày 14.7.1990 của Bộ Văn hóa - thông tin (nay là Bộ VH-TT-DL). Vào tháng 1.2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã công nhận nơi đây là điểm du lịch của tỉnh.

Công trình kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia mang lối kiến trúc "thượng gia, hạ kiều" độc đáo ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Công trình được xây dựng từ năm 1776 theo lối kiến trúc độc đáo "thượng gia, hạ kiều" (trên là nhà, dưới là cầu) do bà Trần Thị Đạo bỏ tiền cá nhân xây dựng. Cầu có chiều dài 17 m, chiều rộng 4 m, gồm 7 gian với mái che lợp ngói ống tráng men.

Di tích này gắn liền với không gian tổng thể của làng Thanh Thủy Chánh, mang đầy đủ đặc trưng của một ngôi làng Việt Nam truyền thống với ruộng đồng, đình, chùa, nhà thờ họ và chợ quê. Cạnh cầu ngói còn có nhà trưng bày nông cụ và khu vực giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đặc sản địa phương.