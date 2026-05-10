Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đổ vỏ chai xuống sông ở Huế, bị lập biên bản và buộc trục vớt

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
10/05/2026 15:41 GMT+7

Người đàn ông đổ thẳng vỏ chai thủy tinh xuống sông Vạn Xuân ở thành phố Huế đã bị quay clip phản ánh trên mạng xã hội.

Chiều nay 10.5, UBND phường Phú Xuân, thành phố Huế cho biết đã vào cuộc xác minh và xử lý người đàn ông có hành vi đổ vỏ chai thủy tinh xuống sông Vạn Xuân (tên cũ là Kẻ Vạn), thuộc địa bàn phường Phú Xuân. Hành vi của người đàn ông này bị người dân quay lại và phản ánh trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh một người đàn ông có nhà cạnh bờ kè một đoạn sông ở Huế đang cùng vợ và con nhỏ đổ vỏ chai thủy tinh (loại chai bia, nước uống đóng chai) xuống sông. Đoạn clip cũng cho thấy hình ảnh được ghi lúc 9 giờ 45 ngày 10.5.

Đổ vỏ chai xuống sông ở Huế, bị lập biên và buộc trục vớt lên lại- Ảnh 1.

Cảnh người đàn ông đổ vỏ chai xuống sông bị ghi hình, đăng tải trên mạng xã hội, sau đó bị nhiều người tỏ ý bất bình

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, người dân tỏ ý bất bình, để lại hàng trăm bình luận bức xúc; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý thật nặng để làm gương cho người khác.

Buộc trục vớt toàn bộ vỏ chai đã đổ xuống sông

Ngay sau đó, lực lượng chức năng vào cuộc tìm hiểu, xác định bờ sông xuất hiện trong clip là nhánh sông Vạn Xuân (một chi lưu của sông Hương), thuộc địa bàn quản lý của phường Phú Xuân. 

Đến 10 giờ 30 phút trưa nay 10.5, lực lượng chức năng của phường Phú Xuân đã lập biên bản vi phạm đối với N.Q.C, 41 tuổi, trú tại 123 Lê Duẩn, phường Phú Xuân (là người đàn ông xuất hiện trong clip).

Đổ vỏ chai xuống sông ở Huế, bị lập biên và buộc trục vớt lên lại- Ảnh 2.

Trục vớt vỏ chai đã đổ xuống sông

ẢNH: P.P.X

Khai nhận với lực lượng chức năng, N.Q.C thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết loại vỏ chai mà gia đình mình thường xuyên sử dụng và vứt xuống sông là loại bia hư hỏng không bán được.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Xuân, ngoài việc lập biên bản về hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường, gia đình N.Q.C còn phải thuê ghe trục vớt toàn bộ số vỏ chai đã đổ bỏ xuống sông, với sự giám sát của lực lượng chức năng phường.

Đổ vỏ chai xuống sông ở Huế, bị lập biên và buộc trục vớt lên lại- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giám sát việc trục vớt vỏ chai

ẢNH: P.P.X

Trước đó, UBND phường Phú Xuân cũng lập biên bản xử lý vi phạm một người đàn ông nhổ trộm hoa súng trên sông Ngự Hà (thuộc địa bàn phường); trong đó, ngoài xử phạt hành chính còn buộc phải trồng lại toàn bộ số cây hoa đã nhổ trộm ở ngay vị trí ban đầu.

Tin liên quan

Bắt giữ nghi phạm trộm 4 vụ trong 1 đêm, chống trả khi bị bao vây ở Huế

Bắt giữ nghi phạm trộm 4 vụ trong 1 đêm, chống trả khi bị bao vây ở Huế

Công an thành phố Huế vừa bắt giữ Mai Đức Hạnh, nghi phạm thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm tài sản trong một đêm. Khi bị bao vây tại khu vực rừng núi, nghi phạm quyết liệt chống trả nhằm tẩu thoát.

Khám phá thêm chủ đề

xử phạt sông Vạn Xuân thành phố huế đổ vỏ chai xuống sông Đổ vỏ chai xuống sông ở Huế phường Phú Xuân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận