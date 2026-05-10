Đổ vỏ chai xuống sông ở Huế, bị lập biên bản và buộc trục vớt

Chiều nay 10.5, UBND phường Phú Xuân, thành phố Huế cho biết đã vào cuộc xác minh và xử lý người đàn ông có hành vi đổ vỏ chai thủy tinh xuống sông Vạn Xuân (tên cũ là Kẻ Vạn), thuộc địa bàn phường Phú Xuân. Hành vi của người đàn ông này bị người dân quay lại và phản ánh trên mạng xã hội.

Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh một người đàn ông có nhà cạnh bờ kè một đoạn sông ở Huế đang cùng vợ và con nhỏ đổ vỏ chai thủy tinh (loại chai bia, nước uống đóng chai) xuống sông. Đoạn clip cũng cho thấy hình ảnh được ghi lúc 9 giờ 45 ngày 10.5.

Cảnh người đàn ông đổ vỏ chai xuống sông bị ghi hình, đăng tải trên mạng xã hội, sau đó bị nhiều người tỏ ý bất bình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, người dân tỏ ý bất bình, để lại hàng trăm bình luận bức xúc; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý thật nặng để làm gương cho người khác.

Buộc trục vớt toàn bộ vỏ chai đã đổ xuống sông

Ngay sau đó, lực lượng chức năng vào cuộc tìm hiểu, xác định bờ sông xuất hiện trong clip là nhánh sông Vạn Xuân (một chi lưu của sông Hương), thuộc địa bàn quản lý của phường Phú Xuân.

Đến 10 giờ 30 phút trưa nay 10.5, lực lượng chức năng của phường Phú Xuân đã lập biên bản vi phạm đối với N.Q.C, 41 tuổi, trú tại 123 Lê Duẩn, phường Phú Xuân (là người đàn ông xuất hiện trong clip).

Trục vớt vỏ chai đã đổ xuống sông ẢNH: P.P.X

Khai nhận với lực lượng chức năng, N.Q.C thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết loại vỏ chai mà gia đình mình thường xuyên sử dụng và vứt xuống sông là loại bia hư hỏng không bán được.

Theo lãnh đạo UBND phường Phú Xuân, ngoài việc lập biên bản về hành vi vi phạm quy định bảo vệ môi trường, gia đình N.Q.C còn phải thuê ghe trục vớt toàn bộ số vỏ chai đã đổ bỏ xuống sông, với sự giám sát của lực lượng chức năng phường.

Lực lượng chức năng giám sát việc trục vớt vỏ chai ẢNH: P.P.X

Trước đó, UBND phường Phú Xuân cũng lập biên bản xử lý vi phạm một người đàn ông nhổ trộm hoa súng trên sông Ngự Hà (thuộc địa bàn phường); trong đó, ngoài xử phạt hành chính còn buộc phải trồng lại toàn bộ số cây hoa đã nhổ trộm ở ngay vị trí ban đầu.