Thời sự Pháp luật

Bắt giữ nghi phạm trộm 4 vụ trong 1 đêm, chống trả khi bị bao vây ở Huế

Lê Hoài Nhân
05/05/2026 16:39 GMT+7

Công an thành phố Huế vừa bắt giữ Mai Đức Hạnh, nghi phạm thực hiện liên tiếp 4 vụ trộm tài sản trong một đêm. Khi bị bao vây tại khu vực rừng núi, nghi phạm quyết liệt chống trả nhằm tẩu thoát.

Chiều 5.5, Công an phường Phong Phú (thành phố Huế) cho biết đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố bắt giữ thành công Mai Đức Hạnh (42 tuổi, trú tại phường Phong Quảng, thành phố Huế) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Huế: Bắt giữ nghi phạm gây ra 4 vụ trộm, chống trả khi bị bao vây - Ảnh 1.

Mai Đức Hạnh tại thời điểm bị bắt giữ

ẢNH: PHẠM BÉ

Trước đó, trong đêm 1.5 rạng sáng 2.5, lợi dụng sự sơ hở của người dân tại địa bàn phường Phong Phú, Hạnh trèo tường, cạy cửa đột nhập nhiều nhà dân, trộm 1 xe máy cùng 3 điện thoại di động rồi mang đi bán.

Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố Huế, Công an phường Phong Phú đã khẩn trương truy xét và xác định được nơi lẩn trốn của nghi phạm.

Đến trưa 3.5, tổ công tác bao vây Hạnh tại khu vực rừng núi thuộc xã Bình Điền (thành phố Huế). Lúc này, nghi phạm hung hãn chống trả và tìm cách lẩn trốn vào rừng sâu, nhưng cuối cùng vẫn bị lực lượng công an kịp thời khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã đột nhập vào nhà dân thực hiện trót lọt 4 vụ trộm, chiếm đoạt 1 xe máy và 3 điện thoại di động, mang đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Công an thành phố Huế cho biết thêm, Hạnh là đối tượng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

