Bắt tạm giam người đàn ông rượt đuổi hơn 10 km để đập phá xe cấp cứu

Chiều 5.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Chí (46 tuổi, ở xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng", "cố ý làm hư hỏng tài sản". Chí là người dùng dao gây thương tích cho 2 người đàn ông và chặn đầu, đập phá xe cấp cứu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng chiều tối 15.2, sau khi uống rượu say, Chí đã dùng dao gây thương tích cho 2 người là ông N.C và ông T.Q.H (ở thôn Tú Sơn 2, xã Lân Phong). Sau đó, người dân can ngăn và gọi xe cứu thương đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm.

Tuy nhiên, khi xe cứu thương đang chở các nạn nhân đi cấp cứu, Chí tiếp tục điều khiển xe máy đuổi theo, chặn đầu và đập phá xe cứu thương, thậm chí còn tìm cách leo lên xe cứu thương để tiếp tục hành hung các nạn nhân.

Dù tài xế xe cứu thương cố gắng di chuyển để kịp thời đưa người bị thương đến bệnh viện, Chí vẫn liên tục rượt đuổi, lạng lách, đánh võng trước đầu xe trên quãng đường hơn 10 km, gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông.

Khi đến khu vực ngã tư có đèn tín hiệu giao thông thuộc tổ dân phố 5, phường Đức Phổ (Quảng Ngãi), Chí tiếp tục chặn xe cứu thương và đập vỡ kính xe. Bức xúc trước hành vi này, tài xế cùng người dân đã phối hợp khống chế Chí, đồng thời báo công an địa phương đến xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.