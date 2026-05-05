Bắt tạm giam người đàn ông rượt đuổi hơn 10 km để đập phá xe cấp cứu

Hải Phong
05/05/2026 15:58 GMT+7

Sau khi uống rượu, một người đàn ông ở Quảng Ngãi đã dùng dao gây thương tích cho 2 người rồi rượt đuổi, chặn đầu và đập phá xe cấp cứu suốt hơn 10 km gây bức xúc dư luận.

Chiều 5.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Chí (46 tuổi, ở xã Lân Phong, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng", "cố ý làm hư hỏng tài sản". Chí là người dùng dao gây thương tích cho 2 người đàn ông và chặn đầu, đập phá xe cấp cứu.

Bắt tạm giam người đàn ông rượt đuổi, đập phá xe cứu thương hơn 10 km - Ảnh 1.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Văn Chí

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo điều tra ban đầu, khoảng chiều tối 15.2, sau khi uống rượu say, Chí đã dùng dao gây thương tích cho 2 người là ông N.C và ông T.Q.H (ở thôn Tú Sơn 2, xã Lân Phong). Sau đó, người dân can ngăn và gọi xe cứu thương đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm.

Tuy nhiên, khi xe cứu thương đang chở các nạn nhân đi cấp cứu, Chí tiếp tục điều khiển xe máy đuổi theo, chặn đầu và đập phá xe cứu thương, thậm chí còn tìm cách leo lên xe cứu thương để tiếp tục hành hung các nạn nhân.

Dù tài xế xe cứu thương cố gắng di chuyển để kịp thời đưa người bị thương đến bệnh viện, Chí vẫn liên tục rượt đuổi, lạng lách, đánh võng trước đầu xe trên quãng đường hơn 10 km, gây nguy hiểm cho nhiều người tham gia giao thông.

Bắt tạm giam người đàn ông rượt đuổi, đập phá xe cứu thương hơn 10 km - Ảnh 2.

Hiện trường vụ việc Huỳnh Văn Chí chặn đầu xe cấp cứu

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khi đến khu vực ngã tư có đèn tín hiệu giao thông thuộc tổ dân phố 5, phường Đức Phổ (Quảng Ngãi), Chí tiếp tục chặn xe cứu thương và đập vỡ kính xe. Bức xúc trước hành vi này, tài xế cùng người dân đã phối hợp khống chế Chí, đồng thời báo công an địa phương đến xử lý.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

