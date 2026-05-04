Về Quảng Ngãi khám phá 'bản đồ hương vị' giữa cánh đồng

Hàng nghìn du khách đổ về lễ hội ẩm thực giữa đồng quê Quảng Ngãi, không chỉ thưởng thức đặc sản dân dã mà còn trải nghiệm văn hóa làng quê và khám phá những mô hình du lịch xanh đầy sức hút.

Món ăn đồng quê hút hồn du khách

Những ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, xứ đồng Bà Đành (thôn Bình Thành, xã Phước Giang, Quảng Ngãi) trở nên rộn ràng khi hàng nghìn người dân và du khách từ nhiều nơi đổ về tham dự lễ hội "Ẩm thực đồng quê" lần thứ 5 năm 2026.

Lễ hội "Ẩm thực đồng quê" ở thôn Bình Thành, xã Phước Giang (Quảng Ngãi) ẢNH: ÁI NHƯ

Giữa không gian đồng quê thoáng đãng, dòng người tấp nập tạo nên bức tranh sinh động, đậm chất miền Trung. Lễ hội diễn ra đúng dịp kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất, không chỉ mang ý nghĩa văn hóa - lịch sử mà còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng quê Quảng Ngãi.

Tâm điểm của lễ hội là không gian ẩm thực dân dã trải dài giữa cánh đồng. Những gian hàng mộc mạc nhưng bắt mắt mang đến hàng loạt món ngon truyền thống như bánh xèo, gỏi mít, ram bắp, cá lóc nướng trui, bánh bột lọc…

Du khách đến lễ hội "Ẩm thực đồng quê" ở thôn Bình Thành ẢNH: ÁI NHƯ

Bên cạnh đó là các loại bánh quê, món ngọt và thức uống giải nhiệt như xu xoa, rượu nếp, chè quê. Sự góp mặt của nông sản địa phương, đặc sản vùng miền và các sản phẩm OCOP đã tạo nên một "bản đồ hương vị" phong phú, hấp dẫn.

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức ẩm thực, du khách còn được trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn làng quê như bịt mắt đập niêu, ném vòng, tự tay tráng bánh. Khi màn đêm buông xuống, không gian lễ hội thêm sôi động với các tiết mục dân ca, bài chòi - một "sân khấu mở" giữa đồng quê yên bình.

Theo ghi nhận, công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Sự phối hợp giữa chính quyền và người dân đã góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn.

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch UBND xã Phước Giang, cho biết địa phương đang từng bước hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Lễ hội không chỉ là sự kiện theo mùa mà còn hướng tới trở thành "thương hiệu mềm" của địa phương.

Cách người dân "kể" chuyện môi trường

Không chỉ có lễ hội đồng quê, Quảng Ngãi còn ghi dấu ấn với những mô hình du lịch xanh gắn liền với bảo vệ môi trường.



Những chiếc phao tái chế đầy sắc màu tại Gành Yến ẢNH: ÁI NHƯ

Tại thắng cảnh Gành Yến (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi), vẻ đẹp hoang sơ với những mỏm đá nhô ra biển, làn nước trong xanh và hệ sinh thái ven bờ phong phú vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn.

Điều đặc biệt là người dân nơi đây đã "kể câu chuyện môi trường" bằng những hành động thiết thực. Những chiếc phao nhựa trôi dạt - vốn là rác thải đại dương được thu gom, tái chế thành vật trang trí độc đáo, góp phần làm đẹp cảnh quan.

Anh Nguyễn Thành Cao, thành viên Tổ du lịch cộng đồng Gành Yến, chia sẻ việc tái sử dụng rác thải không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn nâng cao ý thức của cộng đồng và du khách.

Du khách tham quan Bàu Cá Cái (xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) ẢNH: ÁI NHƯ

Cùng với đó, gần 100 ha rừng ngập mặn tại Bàu Cá Cái đã được người dân thôn Thuận Phước (xã Vạn Tường) chung tay phục hồi. Những cánh rừng xanh mướt không chỉ giúp chắn sóng, thích ứng biến đổi khí hậu mà còn tạo môi trường sinh sản cho nhiều loài thủy sản.

Du khách khi đến đây thường bất ngờ trước không gian sinh thái trù phú, yên bình, được ví như "miền Tây thu nhỏ" giữa miền Trung nắng gió.

Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ TP.Đà Nẵng, không giấu được sự bất ngờ: "Tôi từng nghĩ Bình Sơn chỉ có cát và sỏi, nhưng đến đây thì thật sự ngỡ ngàng. Cảnh rất đẹp, rất sinh thái, giống như một miền Tây mới lạ giữa miền Trung vậy".

Ông Nguyễn Khương, người dân thôn Thuận Phước, cho biết: "Chúng tôi cùng nhau trồng lại rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Có nguồn lợi thì người dân mới có thu nhập lâu dài, nên ai cũng có ý thức giữ gìn".

Bàu Cái Cái như miền Tây thu nhỏ ở Quảng Ngãi, hút khách du lịch đến trải nghiệm ẢNH: ÁI NHƯ

Ông Lữ Thế Lâm, Phó chủ tịch UBND xã Vạn Tường cho biết, địa phương đang xây dựng đề án phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn chặt giữa khai thác và bảo tồn tài nguyên. Hiện đề án đang được lấy ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học trước khi hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Theo ông Lâm, mỗi khu vực sẽ có định hướng phát triển riêng để phát huy tối đa lợi thế: Bàu Cá Cái sẽ tập trung phát triển du lịch cộng đồng gắn với hệ sinh thái rừng ngập mặn, trong khi Gành Yến được định hướng trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái. Mục tiêu là vừa thu hút du khách, vừa bảo vệ lâu dài các giá trị tự nhiên, tránh khai thác quá mức gây ảnh hưởng đến môi trường.

Giữa nhịp sống hiện đại, chính những giá trị mộc mạc từ lễ hội làng quê đến các mô hình du lịch xanh đã tạo nên sức hút riêng cho Quảng Ngãi. Không ồn ào, không phô trương, vùng đất này đang từng bước ghi dấu trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc và sự bền bỉ của cộng đồng địa phương.