Măng Đen rực sáng đêm pháo hoa, tái hiện bản sắc đại ngàn

Tối qua 30.4, UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn pháo hoa với chủ đề "Măng Đen - Khát vọng vươn xa", thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.

Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, phát biểu khai mạc chương trình ẢNH: HẢI PHONG

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng, kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), đồng thời tạo điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch năm 2026.

Bản sắc đại ngàn

Chương trình được dàn dựng công phu với 3 chương: Măng Đen tình đất tình người, Giai điệu tự hào, Măng Đen - Khát vọng vươn xa.

Các tiết mục nghệ thuật tái hiện sinh động vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa các dân tộc và tinh thần vươn lên mạnh mẽ của vùng đất cao nguyên. Nhiều ca sĩ được khán giả yêu thích đã góp mặt như Đức Phúc, Đức Tuấn, Hoàng Thùy Linh, Phương Thanh…

Nhóm Lạc Việt biểu diễn bài Tình ca Tây Nguyên ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Măng Đen, cho biết nằm ở độ cao khoảng 1.200 m so với mực nước biển, Măng Đen có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình 18 - 22 độ C, hệ sinh thái rừng đa dạng với độ che phủ trên 75%.

Không chỉ sở hữu cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ với hệ thống hồ, thác, suối và rừng thông, Măng Đen còn là vùng đất giàu bản sắc văn hóa với nhiều lễ hội truyền thống được gìn giữ, phục dựng - nền tảng quan trọng để phát triển du lịch cộng đồng.

Những năm gần đây, Măng Đen ghi nhận bước phát triển mạnh mẽ khi thu hút nhiều dự án quy mô lớn, hình thành các sản phẩm du lịch mới, hướng đến phát triển bền vững.

Ca sĩ Đức Tuấn hát bài Đất nước tại chương trình ẢNH: HẢI PHONG

Năm 2025, địa phương đón hơn 1,5 triệu lượt khách, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và sinh kế cho người dân. Các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như cà phê xứ lạnh, sâm Ngọc Linh, dược liệu, rau hoa và thủy sản nước lạnh từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.

"Chính quyền địa phương xác định mục tiêu xây dựng Măng Đen trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2030, phát triển theo hướng "du lịch xanh" dựa trên nền tảng thiên nhiên, văn hóa bản địa và cộng đồng", ông Thắng nói.

Pháo hoa thắp sáng khát vọng

Điểm nhấn của chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp rực rỡ, thắp sáng bầu trời Măng Đen trong sự phấn khởi của hàng nghìn người dân và du khách tham dự.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh biểu diễn tại chương trình với nhiều ca khúc "hot" ẢNH: HẢI PHONG

Những tràng pháo hoa không chỉ mang đến trải nghiệm mãn nhãn mà còn lan tỏa niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.

Ghi nhận tại sự kiện, nhiều du khách bày tỏ ấn tượng với không khí lễ hội sôi động. Chị Phạm Thị Thơm (29 tuổi, ở xã Vệ Giang, Quảng Ngãi) chia sẻ: "Không khí rất vui, vừa được trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, lại được xem pháo hoa đẹp. Mỗi lần đến Măng Đen đều thấy thay đổi tích cực".

Nhiều du khách xem biểu diễn nghệ thuật kết hợp trình diễn pháo hoa chủ đề "Măng Đen - Khát vọng vươn xa" ẢNH: HẢI PHONG

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Hưng (35 tuổi, ở thành phố Đà Nẵng) cho rằng việc tổ chức các hoạt động lễ hội, nghệ thuật đã góp phần gia tăng sức hút cho điểm đến. "Măng Đen vốn đã trong lành, mát mẻ, nay thêm lễ hội nên càng đáng trải nghiệm", anh Hưng nói.

Kết thúc chương trình là màn pháo hoa tầm thấp rực rỡ, thắp sáng bầu trời Măng Đen ẢNH: HẢI PHONG

Du khách hòa vào không khí lễ hội ở Măng Đen ẢNH: HẢI PHONG

Trước đó, sáng 30.4, Măng Đen cũng đã tổ chức lễ hội đường phố với nhiều hoạt động đặc sắc như diễu hành, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, trình diễn cà kheo, hóa trang nghệ thuật, trình diễn trang phục thổ cẩm...

Không gian lễ hội rực rỡ sắc màu, đậm đà bản sắc văn hóa Tây nguyên đã thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, tạo nên bầu không khí sôi động, gần gũi.

Lễ hội đường phố với nhiều hoạt động đặc sắc tại Măng Đen ẢNH: H.P

Chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch dịp 30.4 - 1.5 không chỉ góp phần kích cầu du lịch mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Măng Đen; đồng thời tôn vinh, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Từ một vùng đất còn nhiều hoang sơ, Măng Đen đang từng bước chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn - nơi hội tụ của thiên nhiên, văn hóa và khát vọng phát triển bền vững.