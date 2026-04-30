Đồng Nai đề nghị tạm ngưng kinh doanh xăng dầu gần điểm bắn pháo hoa

Hoàng Giáp
30/04/2026 07:30 GMT+7

Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đề nghị trước 20 giờ đêm 30.4, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu lân cận khu vực tổ chức bắn pháo hoa tại 13 xã, phường tạm ngưng kinh doanh xăng dầu đến khi chương trình hoàn tất.

Ngày 29.4, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi 13 xã, phường trên địa bàn, Chi cục Quản lý thị trường và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu về việc tạm ngưng kinh doanh xăng dầu phục vụ bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 51 năm đất nước  thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026) và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2026).

Theo đó, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai đề nghị các cửa hàng bán lẻ xăng dầu lân cận khu vực tổ chức bắn pháo hoa tại các xã, phường: Trảng Bom, Long Thành, Trị An, Nhơn Trạch, Tân Khai, Xuân Lộc, Tân Phú, Lộc Ninh, Dầu Giây, Đồng Phú, Đại Phước, Bình Phước, Trấn Biên tạm ngưng hoạt động bán hàng, kinh doanh xăng dầu trước 20 giờ đêm 30.4 đến khi chương trình bắn pháo hoa hoàn tất.

120 dàn pháo tầm thấp và 700 quả pháo tầm cao sẽ được bắn vào đêm 30.4 tại phường Bình Phước

Các cửa hàng phải phân công nhân viên trực, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy trong suốt thời gian tạm ngưng hoạt động.

Sở Công thương tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị UBND các xã, phường nêu trên và Chi cục Quản lý thị trường phối hợp, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan giám sát việc tạm ngưng hoạt động kinh doanh của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Theo kế hoạch, đêm 30.4, Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa tại 13 điểm trên toàn tỉnh nhằm chào mừng 51 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026).

Ông Lê Trường Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (giữa) kiểm tra công tác chuẩn bị bắn pháo hoa đêm 30.4 tại phường Bình Phước

Trong đó, 11 điểm tại xã Đại Phước và 10 phường mới thành lập ở Đồng Nai (Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh) sẽ bắn pháo hoa tầm thấp; 2 trung tâm của tỉnh Đồng Nai là phường Trấn Biên, phường Bình Phước sẽ bắn pháo hoa tầm cao.

Thời gian bắn pháo hoa ở 13 điểm là 15 phút (bắt đầu từ 21 giờ ngày 30.4), kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

