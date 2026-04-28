400 drone trình diễn ánh sáng chào mừng Đồng Nai lên thành phố diễn ra ở đâu?

Ngày 28.4, ông Lê Văn Bình, Phó tổng giám đốc điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai, cho biết sẽ có 400 drone trình diễn ánh sáng chào mừng Đồng Nai lên thành phố tại sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) vào tối 2.5.

Theo kế hoạch, từ 18 giờ ngày 2.5, tại sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt, chào mừng Đồng Nai lên thành phố. Hoạt động diễn ra trước khi trận đấu giữa hai đội Trường Tươi Đồng Nai và Thanh Niên TP.HCM thuộc khuôn khổ Giải hạng nhất Quốc gia (V-League 2).

Sân vận động Bình Phước, nơi sẽ diễn ra màn trình diễn ánh sáng của 400 drone chào mừng Đồng Nai lên thành phố ẢNH: H.G

Đáng chú ý, chương trình sẽ có màn trình diễn ánh sáng của 400 drone, trong thời gian khoảng 15 phút với gần 20 tạo hình ấn tượng như: cờ Tổ quốc - cờ Đảng; bản đồ Việt Nam, bản đồ thành phố Đồng Nai; Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đô thị ven sông; khu công nghiệp - nhà máy, các tòa cao ốc - cao tốc; biểu tượng chú nai, các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền; hình ảnh chim hạc bay lên…

Đặc biệt, Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai dự kiến tặng khoảng 5.000 áo cổ động viên trong phiên bản duy nhất mang dòng chữ "thành phố Đồng Nai", như một kỷ vật để lưu giữ ký ức đáng nhớ, để khi khoác lên, mỗi người đều cảm nhận được mình là một phần của hành trình Đồng Nai vươn mình mạnh mẽ.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Văn Bình cho biết, đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động chào mừng, mà còn là cách chúng tôi thể hiện sự đồng hành, tự hào và trách nhiệm với sự kiện thành lập thành phố Đồng Nai, một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Cũng theo ông Bình, với Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai, thể thao không tách rời khỏi đời sống xã hội, và câu lạc bộ luôn mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động văn hóa cộng đồng, vì sự phát triển chung của địa phương.

Khoảng 5.000 chiếc áo có dòng chữ "thành phố Đồng Nai" sẽ được tặng người hâm hộ ẢNH: H.G

"Qua chương trình, câu lạc bộ mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, hiện đại và khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Đây cũng là dịp để câu lạc bộ gửi lời tri ân đến người hâm mộ, người dân địa phương đã luôn đồng hành, ủng hộ đội bóng trong suốt thời gian qua. Chúng tôi kỳ vọng chương trình không chỉ mang lại một trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc mà còn góp phần tạo nên không khí phấn khởi, gắn kết cộng đồng trong thời khắc đáng nhớ này", ông Bình bày tỏ.

Trước đó, tối 14.9.2025, cũng trên sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước), gần 500 drone cũng đã cùng trình diễn "bữa tiệc ánh sáng" trước trận khai mạc Cúp Quốc gia 2025 - 2026 giữa Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai và Becamex TP.HCM.