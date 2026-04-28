Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

400 drone trình diễn ánh sáng chào mừng Đồng Nai lên thành phố diễn ra ở đâu?

Hoàng Giáp
28/04/2026 10:40 GMT+7

400 drone trình diễn ánh sáng chào mừng Đồng Nai lên thành phố sẽ diễn ra tại sân vận động Bình Phước vào tối 2.5.

Ngày 28.4, ông Lê Văn Bình, Phó tổng giám đốc điều hành Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai, cho biết sẽ có 400 drone trình diễn ánh sáng chào mừng Đồng Nai lên thành phố tại sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) vào tối 2.5.

Theo kế hoạch, từ 18 giờ ngày 2.5, tại sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt, chào mừng Đồng Nai lên thành phố. Hoạt động diễn ra trước khi trận đấu giữa hai đội Trường Tươi Đồng Nai và Thanh Niên TP.HCM thuộc khuôn khổ Giải hạng nhất Quốc gia (V-League 2).

400 drone trình diễn ánh sáng chào mừng Đồng Nai lên thành phố diễn ra ở đâu?- Ảnh 1.

Sân vận động Bình Phước, nơi sẽ diễn ra màn trình diễn ánh sáng của 400 drone chào mừng Đồng Nai lên thành phố

ẢNH: H.G

Đáng chú ý, chương trình sẽ có màn trình diễn ánh sáng của 400 drone, trong thời gian khoảng 15 phút với gần 20 tạo hình ấn tượng như: cờ Tổ quốc - cờ Đảng; bản đồ Việt Nam, bản đồ thành phố Đồng Nai; Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đô thị ven sông; khu công nghiệp - nhà máy, các tòa cao ốc - cao tốc; biểu tượng chú nai, các môn thể thao bóng đá, bóng chuyền; hình ảnh chim hạc bay lên…

Đặc biệt, Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai dự kiến tặng khoảng 5.000 áo cổ động viên trong phiên bản duy nhất mang dòng chữ "thành phố Đồng Nai", như một kỷ vật để lưu giữ ký ức đáng nhớ, để khi khoác lên, mỗi người đều cảm nhận được mình là một phần của hành trình Đồng Nai vươn mình mạnh mẽ.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Lê Văn Bình cho biết, đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động chào mừng, mà còn là cách chúng tôi thể hiện sự đồng hành, tự hào và trách nhiệm với sự kiện thành lập thành phố Đồng Nai, một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân và cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Cũng theo ông Bình, với Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai, thể thao không tách rời khỏi đời sống xã hội, và câu lạc bộ luôn mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào các hoạt động văn hóa cộng đồng, vì sự phát triển chung của địa phương.

400 drone trình diễn ánh sáng chào mừng Đồng Nai lên thành phố diễn ra ở đâu?- Ảnh 3.

Khoảng 5.000 chiếc áo có dòng chữ "thành phố Đồng Nai" sẽ được tặng người hâm hộ

ẢNH: H.G

"Qua chương trình, câu lạc bộ mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, hiện đại và khát vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Đây cũng là dịp để câu lạc bộ gửi lời tri ân đến người hâm mộ, người dân địa phương đã luôn đồng hành, ủng hộ đội bóng trong suốt thời gian qua. Chúng tôi kỳ vọng chương trình không chỉ mang lại một trải nghiệm mới mẻ, giàu cảm xúc mà còn góp phần tạo nên không khí phấn khởi, gắn kết cộng đồng trong thời khắc đáng nhớ này", ông Bình bày tỏ.

Trước đó, tối 14.9.2025, cũng trên sân vận động Bình Phước (phường Bình Phước), gần 500 drone cũng đã cùng trình diễn "bữa tiệc ánh sáng" trước trận khai mạc Cúp Quốc gia 2025 - 2026 giữa Câu lạc bộ Bóng đá Trường Tươi Đồng Nai và Becamex TP.HCM.

10 phường mới thành lập ở Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa vào đêm 30.4

Tối 30.4, Đồng Nai dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại 13 điểm trên toàn tỉnh nhằm chào mừng 51 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026). Trong đó, có 10 điểm tại 10 phường mới thành lập ở Đồng Nai.

Cụ thể, sẽ bắn pháo hoa tầm cao ở 3 trung tâm của tỉnh Đồng Nai: phường Trấn Biên, phường Bình Phước và xã Đại Phước; 10 điểm bắn pháo hoa tầm thấp ở các phường: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh.

Thời gian bắn ở 13 điểm đều là 15 phút, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Tin liên quan

Đồng Nai sẽ bắn pháo hoa vào đêm 30.4 tại 2 trung tâm của tỉnh gồm Trấn Biên và Bình Phước, cùng 10 phường mới thành lập.

Khám phá thêm chủ đề

400 drone trình diễn ánh sáng chào mừng Đồng Nai lên thành phố thành phố Đồng Nai bắn pháo hoa DRONE Bình Phước Long Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận