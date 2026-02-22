Đón bình minh, săn mây ở Măng Đen

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi phố thị còn ngập trong nhịp du xuân rộn ràng, nhiều du khách lại chọn tìm về xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi để thả bước giữa núi rừng, chờ đón khoảnh khắc mây trời giao hòa cùng đại ngàn.

Mây trôi như dải lụa vắt ngang qua trung tâm xã Măng Đen, Quảng Ngãi ẢNH: CẨM ÁI

Từ sáng sớm, khi mặt trời vừa ló rạng phía chân trời, từng lớp mây mỏng từ thung lũng khẽ dâng lên, len lỏi qua những triền đồi, phủ trắng các điểm cao, như đồi Đức mẹ Măng Đen, khu 37 hộ, làng Kon Tu Rằng, Kon Pring, Kon Vơng Kia… Cả không gian như chìm trong biển mây bồng bềnh, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Hoa nở trên lưng đồi ở Măng Đen ẢNH: CẨM ÁI

Theo người dân địa phương, thời điểm lý tưởng để săn mây ở Măng Đen kéo dài từ tháng 2 đến tháng 9, đẹp nhất là vào sáng sớm. Khi sương còn giăng nhẹ, ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua tầng mây, những dải trắng xóa lướt qua tán rừng thông xanh mướt, vẽ nên bức tranh thiên nhiên tinh khôi, đầy mê hoặc.

Dọc các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Ngô Quyền, nhiều quán cà phê trên cao trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Chỉ cần chọn một góc ban công, nhâm nhi ly cà phê nóng, phóng tầm mắt ra xa là có thể thu trọn biển mây vào tầm nhìn. Không ít người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hiếm có ấy bằng máy ảnh, điện thoại, lưu giữ cho mình một "đặc sản" rất riêng của Măng Đen.

Một góc ở làng Kon Vơng Kia, xã Măng Đen ẢNH: CẨM ÁI

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, cho biết săn mây đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. "Nhiều nhiếp ảnh gia, du khách đã ghi lại những khoảnh khắc mây trời huyền ảo, góp phần quảng bá vẻ đẹp của Măng Đen. Địa phương cũng lưu giữ, trưng bày nhiều bức ảnh ấn tượng để phục vụ du khách tham quan", bà Phương chia sẻ.

Hoa anh đào khoe sắc ở thác Pa Sỹ, xã Măng Đen ẢNH: CẨM ÁI

Giữa tiết trời mát lạnh đầu xuân, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (ở TP.Đà Nẵng) cùng nhóm bạn chọn Măng Đen làm điểm dừng chân. Anh cho biết không khí nơi đây trong lành, dễ chịu, khác hẳn sự đông đúc nơi phố biển. "Sáng sớm, sương và mây phủ kín nhưng rừng thông hiện lên rất đẹp, rất thơ mộng. Cảm giác như được chạm tay vào mây", anh Nghĩa nói.

Du khách săn mây ở Măng Đen ẢNH: CẨM ÁI

Không ồn ào, náo nhiệt, Măng Đen những ngày tết mang một vẻ đẹp trầm lắng. Giữa đại ngàn xanh thẳm, biển mây lững lờ trôi như dải lụa mềm, ôm trọn núi đồi. Với nhiều người, đó không chỉ là hành trình du lịch mà còn là dịp để tìm lại sự bình yên, hít căng lồng ngực hương rừng và lắng nghe nhịp thở của đất trời.

Một số hình ảnh biển mây lững lờ trôi như dải lụa mềm, ôm trọn núi đồi tại Măng Đen:

Biển mây ôm trọn núi đồi tại Măng Đen, Quảng Ngãi ẢNH: CẨM ÁI

Mây trôi lửng lờ bên ngôi làng ở Măng Đen ẢNH: CẨM ÁI

Mây phủ kín bao quanh những cột điện cao thế ẢNH: CẨM ÁI

Ngôi làng Vi Rơ Ngheo thơ mộng trong mây ẢNH: CẨM ÁI

Cầu vòng bắt qua những ngọn đồi ở Măng Đen ẢNH: CẨM ÁI



