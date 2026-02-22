Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Đón bình minh, săn mây ở Măng Đen

Hải Phong
Hải Phong
22/02/2026 18:48 GMT+7

Những ngày đầu xuân, du khách đổ về Măng Đen (Quảng Ngãi) săn mây, ngắm biển trắng bồng bềnh phủ kín rừng thông, triền núi, tận hưởng khoảnh khắc giao hòa giữa đất trời đại ngàn.

Những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi phố thị còn ngập trong nhịp du xuân rộn ràng, nhiều du khách lại chọn tìm về xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi để thả bước giữa núi rừng, chờ đón khoảnh khắc mây trời giao hòa cùng đại ngàn.

Tết ở Măng Đen: Lên núi cao đón bình minh, săn mây- Ảnh 1.

Mây trôi như dải lụa vắt ngang qua trung tâm xã Măng Đen, Quảng Ngãi

ẢNH: CẨM ÁI

Từ sáng sớm, khi mặt trời vừa ló rạng phía chân trời, từng lớp mây mỏng từ thung lũng khẽ dâng lên, len lỏi qua những triền đồi, phủ trắng các điểm cao, như đồi Đức mẹ Măng Đen, khu 37 hộ, làng Kon Tu Rằng, Kon Pring, Kon Vơng Kia… Cả không gian như chìm trong biển mây bồng bềnh, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Tết ở Măng Đen: Lên núi cao đón bình minh, săn mây- Ảnh 2.

Hoa nở trên lưng đồi ở Măng Đen

ẢNH: CẨM ÁI

Theo người dân địa phương, thời điểm lý tưởng để săn mây ở Măng Đen kéo dài từ tháng 2 đến tháng 9, đẹp nhất là vào sáng sớm. Khi sương còn giăng nhẹ, ánh nắng đầu ngày chiếu xuyên qua tầng mây, những dải trắng xóa lướt qua tán rừng thông xanh mướt, vẽ nên bức tranh thiên nhiên tinh khôi, đầy mê hoặc.

Dọc các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Ngô Quyền, nhiều quán cà phê trên cao trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách. Chỉ cần chọn một góc ban công, nhâm nhi ly cà phê nóng, phóng tầm mắt ra xa là có thể thu trọn biển mây vào tầm nhìn. Không ít người tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc hiếm có ấy bằng máy ảnh, điện thoại, lưu giữ cho mình một "đặc sản" rất riêng của Măng Đen.

Tết ở Măng Đen: Lên núi cao đón bình minh, săn mây- Ảnh 3.

Một góc ở làng Kon Vơng Kia, xã Măng Đen

ẢNH: CẨM ÁI

Bà Vũ Thị Hồng Phương, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen, cho biết săn mây đã trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. "Nhiều nhiếp ảnh gia, du khách đã ghi lại những khoảnh khắc mây trời huyền ảo, góp phần quảng bá vẻ đẹp của Măng Đen. Địa phương cũng lưu giữ, trưng bày nhiều bức ảnh ấn tượng để phục vụ du khách tham quan", bà Phương chia sẻ.

Tết ở Măng Đen: Lên núi cao đón bình minh, săn mây- Ảnh 4.

Hoa anh đào khoe sắc ở thác Pa Sỹ, xã Măng Đen

ẢNH: CẨM ÁI

Giữa tiết trời mát lạnh đầu xuân, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (ở TP.Đà Nẵng) cùng nhóm bạn chọn Măng Đen làm điểm dừng chân. Anh cho biết không khí nơi đây trong lành, dễ chịu, khác hẳn sự đông đúc nơi phố biển. "Sáng sớm, sương và mây phủ kín nhưng rừng thông hiện lên rất đẹp, rất thơ mộng. Cảm giác như được chạm tay vào mây", anh Nghĩa nói.

Tết ở Măng Đen: Lên núi cao đón bình minh, săn mây- Ảnh 5.

Du khách săn mây ở Măng Đen

ẢNH: CẨM ÁI

Không ồn ào, náo nhiệt, Măng Đen những ngày tết mang một vẻ đẹp trầm lắng. Giữa đại ngàn xanh thẳm, biển mây lững lờ trôi như dải lụa mềm, ôm trọn núi đồi. Với nhiều người, đó không chỉ là hành trình du lịch mà còn là dịp để tìm lại sự bình yên, hít căng lồng ngực hương rừng và lắng nghe nhịp thở của đất trời.

Một số hình ảnh biển mây lững lờ trôi như dải lụa mềm, ôm trọn núi đồi tại Măng Đen:

Tết ở Măng Đen: Lên núi cao đón bình minh, săn mây- Ảnh 6.

Biển mây ôm trọn núi đồi tại Măng Đen, Quảng Ngãi

ẢNH: CẨM ÁI

Tết ở Măng Đen: Lên núi cao đón bình minh, săn mây- Ảnh 7.

Mây trôi lửng lờ bên ngôi làng ở Măng Đen

ẢNH: CẨM ÁI

Tết ở Măng Đen: Lên núi cao đón bình minh, săn mây- Ảnh 8.

Mây phủ kín bao quanh những cột điện cao thế

ẢNH: CẨM ÁI

Tết ở Măng Đen: Lên núi cao đón bình minh, săn mây- Ảnh 9.

Ngôi làng Vi Rơ Ngheo thơ mộng trong mây

ẢNH: CẨM ÁI

Tết ở Măng Đen: Lên núi cao đón bình minh, săn mây- Ảnh 10.

Cầu vòng bắt qua những ngọn đồi ở Măng Đen

ẢNH: CẨM ÁI


Tin liên quan

Đưa Măng Đen thành trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên của Việt Nam

Đưa Măng Đen thành trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên của Việt Nam

Xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đang được định hình thành trung tâm nghỉ dưỡng tầm quốc gia với 6 giải pháp chiến lược, từ bảo vệ rừng, quy hoạch sinh thái đến phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực.

Khám phá thêm chủ đề

Măng Đen Săn mây du khách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận