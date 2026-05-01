40 quán ẩm thực nào ở Cần Thơ được xếp vào hàng trứ danh?

Ngày 1.5, tin từ Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết, trong khuôn khổ lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ 13 năm 2026, sở vừa phối hợp Grab Việt Nam tổ chức chương trình vinh danh những quán trứ danh ở Cần Thơ.

Sáng kiến quán trứ danh được Grab triển khai từ năm 2025, hướng đến việc tôn vinh các quán ăn, nhà hàng có bản sắc ẩm thực đặc sắc ở địa phương. Danh sách đề cử được xây dựng từ nhiều nguồn tham chiếu để đảm bảo tính khách quan và thực tiễn.

Ông Sầm Long Giang, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ (thứ 5 từ phải qua), và đại diện Grab Việt Nam trao giải thưởng hạng mục Hương vị trứ danh ẢNH: TRUNG PHẠM

Theo đó, quá trình lựa chọn ra những cái tên được vinh danh có sự kết hợp nguồn thông tin từ người dùng GrabFood tại Cần Thơ trong năm 2025, bao gồm lượt đặt món, đánh giá, phản hồi trải nghiệm và mức độ hài lòng.

Song song đó, ban tổ chức còn tham khảo từ đơn vị chuyên môn là Liên chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp ĐBSCL, cùng với ý kiến từ cộng đồng trên các nền tảng địa phương. Các tiêu chí về an toàn thực phẩm, chất lượng phục vụ và quyền lợi người tiêu dùng cũng được xem xét đến trong quá trình đánh giá.

Qua các tiêu chí tuyển chọn, 40 nhà hàng, quán ăn ở Cần Thơ đã được vinh danh ở 3 hạng mục.

Hạng mục "Hương vị trứ danh" trao cho 15 địa chỉ có hương vị đặc trưng, góp phần gìn giữ và lan tỏa nét riêng của địa phương, gồm bánh cống Cần Thơ, bánh ướt cây me, lẩu vịt nấu chao Thành Giao, bánh xèo 7 Tới, cơm gà Lê Trang, nhà hàng Tây Đô, Dê Đệ Nhất, bún bò Huế Vĩ Dạ, Ốc Bèo, cháo sò huyết 1998, bún thái - hủ tiếu mực Phúc, cơm tấm Cây Sung, cháo lòng Cái Tắc Giang Thị, cơm chay Bách Thảo, Z phở 586.

Hạng mục "Trải nghiệm đỉnh cao" gồm 15 địa điểm nhận nhiều đánh giá tích cực từ cộng đồng người dùng về chất lượng món ăn và trải nghiệm dịch vụ trên ứng dụng Grab, gồm cơm gà Tiền Ký, Dì Năm - cơm tấm Long Xuyên, Ngon - Trà hoa cao sản, cơm nhà Cô Ba, hủ tiếu và bún thái Dì Tư, bánh tráng Thảo Mèo, Cơm mẹ nấu 2, Bamboo Food, tiệm cơm vịt quay Minh Phát, gà rán sốt cay núp hẻm, bún đậu mắm tôm Nhà của Đậu, mì trộn Mihi, Kokoria, tiệm Nhà Mưa, phở Tài.

Trong khi đó, hạng mục "Ngôi sao tăng trưởng" vinh danh 10 quán có bước phát triển nổi bật, chủ động đổi mới và đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng trên nền tảng GrabFood, gồm sinh tố 228, cơm quê Bếp Xưa, trà sữa An Viên, San Thai - Trà sữa thái đậm vị, quán Itada ẩm thực Hàn Quốc, Cẩm ký - Cơm gà xối mỡ, tiệm cơm gia đình Bếp nhà Boy, bếp nhà Ben bánh tráng chấm, cơm 2 My, bún đậu mắm tôm Đầu Bự.

Ông Nguyễn Thiện Thành, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ cho biết, chương trình quán trứ danh là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực đặc trưng của địa phương. Ngoài việc góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa vùng sông nước, việc vinh danh còn mang ý nghĩa tạo thêm cơ hội để các quán ăn kết nối với du khách trong và ngoài nước.