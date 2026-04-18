Nữ đầu bếp Việt đầu tiên đạt sao Michelin mang gì đến Hương vị Úc 2026?

Tối 18.4, đêm gala sự kiện Hương vị Úc 2026 (Taste of Australia) do Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM tổ chức đã chính thức diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện có sự góp mặt của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường, Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper cũng như cộng đồng người Úc và Việt Nam tại TP.HCM.

Đêm gala Hương vị Úc 2026 diễn ra tối 18.4 tại trung tâm TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Chia sẻ tại đêm gala Hương vị Úc 2026, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường cho biết đây là một sự kiện thường niên đã trở thành điểm hẹn văn hóa, ẩm thực đặc sắc và không gian kết nối con người đầy cảm xúc giữa TPHCM và Úc trong nhiều năm qua.

Ông Bùi Xuân Cường đánh giá cao việc Tổng lãnh sự quán Úc đã duy trì tổ chức sự kiện Hương vị Úc như một sáng kiến kết nối hiệu quả giữa xúc tiến thương mại, quảng bá văn hóa và giao lưu.

"Chính những hoạt động tinh tế nhưng giàu chiều sâu như gala tối nay đã góp phần vun đắp niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố nền tảng xã hội thuận lợi cho hợp tác lâu dài giữa hai bên", ông Cường nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao việc Tổng lãnh sự quán Úc đã duy trì tổ chức sự kiện Hương vị Úc nhiều năm qua ẢNH: CAO AN BIÊN

Cũng tại sự kiện, ông Bùi Xuân Cường cho biết quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện, hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Trong bức tranh hợp tác năng động đó, TP.HCM đang đứng trước nhiều cơ hội hợp tác mới với các đối tác Úc, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh bổ sung lẫn nhau như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, logistics, giáo dục, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển đô thị bền vững.

Điểm nhấn đặc biệt trong đêm gala Hương vị Úc 2026

Chia sẻ tại sự kiện, Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper cho biết Hương vị Úc không chỉ là lễ hội tôn vinh ẩm thực và đồ uống, hơn thế nữa, đây còn là sự tôn vinh các mối quan hệ đối tác.

Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper chia sẻ tại đêm gala Hương vị Úc 2026. Sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt khi bà Sarah Hooper chính thức hết nhiệm kỳ công tác tại TP.HCM vào cuối tháng 4 này

"Đêm nay là câu chuyện về nông sản chất lượng cao của Úc, những loại rượu vang và thức uống hảo hạng, lòng hiếu khách và quan trọng nhất là mối quan hệ bền chặt đứng sau tất cả những điều đó. Úc và Việt Nam đã xây dựng một mối quan hệ đối tác mạnh mẽ, nồng ấm và ngày càng phát triển. Những sự kiện thế này giúp mối quan hệ đó trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết", bà Sarah Hooper nhấn mạnh.

Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM cho biết điểm nhấn đặc biệt của đêm gala Hương vị Úc 2026 chính là thực đơn do đại sứ chương trình, bếp trưởng Sam Trần sáng tạo. Thực đơn này chính là sự thể hiện đặc biệt của những nguyên liệu cao cấp từ Úc, được làm với trí tưởng tượng và cá tính riêng.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường và Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM Sarah Hooper thưởng thức các món ăn đặc biệt trong đêm gala Hương vị Úc 2026.

Đại sứ Hương vị Úc 2026 Sam Trần được nhiều người biết tới khi là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trên thế giới nhận được sao Michelin, đồng thời cũng nhận giải đầu bếp trẻ tài năng Michelin Young Chef do Michelin trao tặng.

Bếp trưởng Sam Trần chia sẻ tại sự kiện, rằng chị đã có 10 năm sống và làm việc tại Melbourne, Úc. Điều này đã giúp chị có nhiều nguồn cảm hứng để kết hợp các nguyên liệu từ Việt Nam và Úc trong những món ăn của mình.

Đại sứ Hương vị Úc 2026 Sam Trần được nhiều người biết tới khi là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trên thế giới nhận được sao Michelin

Các món ngon làm từ thịt bò Úc, thịt kangaroo được nhiều người tham dự yêu thích ẢNH: CAO AN BIÊN

Hương vị Úc 2026 (Taste of Australia) mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn, lần lượt là chuỗi quảng bá nhà hàng Hương vị Úc từ ngày 28.3 đến 26.4, triển lãm Hương vị Úc ngày 18.4 và tiệc gala diễn ra vào tối cùng ngày.